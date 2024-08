La Banda Femenil Regional "Mujeres del Viento Florido": El grupo que ha colaborado con Lila Downs y Mon Laferte que enaltece la música oaxaqueña

Si algo nos debe enorgullecer muchísimo es la música que se hace en México. Sabemos que en nuestro país hay un montón de talento que se encarga de enaltecer nuestros sonidos tradicionales, aunque no siempre se les reconoce su enorme y espectacular trabajo. Y ese es justo el caso de la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido”.

Quizá su nombre no les suene, pero bajita la mano, este grupo de mujeres rifadas está haciendo cosas grandiosas. Sobre todo, a la hora de llevar la música originaria de Oaxaca y de la Sierra Mixe a toda la República Mexicana e incluso a otras partes del mundo. Tanto así que han colaborado con artistas del tamaño de Lila Downs y Mon Laferte. Si no las conocen, no se preocupen, que acá se las presentamos.

La historia de la “Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido” inicia en 2006 con Leticia Gallardo Martínez, originaria del municipio de Santa María Tlahuitoltepec y que inició en la música en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe. Fue ahí donde notó lo complicado que es para las mujeres dedicarse a la música, pero lo peor de todo es que el asunto se hace más difícil mientras van creciendo.

Lo decimos porque en esta parte de nuestro país, se acostumbraba que las mujeres se casaran para más tarde dedicarse a las labores del hogar, así que era impensable que tuvieran una carrera profesional y mucho menos en la música. Es por eso que Leticia decidió crear un grupo donde el talento femenino de la región pudiera demostrar el enorme talento que tienen y que no podían explotar.

“Cuando ya empiezas a caminar en este ámbito musical, resulta que te vas dando cuenta que no era normal lo que yo estaba haciendo; en pocas palabras, que no había tantas mujeres, ibas a las comunidades a tocar y no había realmente mujeres en las bandas. Entonces, cuando se empieza a dar una serie de cuestiones, como siempre en una comunidad es difícil, los señalamientos, por qué una mujer está tocando, ella debería de estar en su casa. Cuando tu estás rompiendo con algo es normal que vengan estas reacciones. No era normal que una mujer estuviera en una banda filarmónica, menos en una comunidad”.

Es por eso que a partir de 2009, Leticia Gallardo Martínez se convirtió en la maestra y directora de la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” (tomando el significado de la lengua indígena ayuujk, que se interpreta como “palabra florida”), junto con otras mujeres recrearon un espacio para demostrar que ellas también podían lucirse en la música tradicional oaxaqueña e interpretar sus melodías.

A partir de ahí han tenido la oportunidad de tocar en lugares importantes, como el el Museo Palacio de Bellas Artes, el teatro Macedonio Alcalá, el Teatro de la Ciudad de Oaxaca e incluso en el Zócalo de esta misma ciudad, tocando canciones de compositores y compositoras de su región. Aunque además de la música, en sus conciertos también portan los trajes de sus comunidad, representando la multiculturalidad de este proyecto.

Fue hasta 2020 cuando la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” lanzó su primer disco, Mujeres, en donde interpretan canciones originales. En este álbum, contaron con la participación de ni más ni menos que Lila Downs, quien las acompaña con su impresionante voz en la rola “Mujercita músico”. Ese mismo año también sacaron Viento florido: homenaje a compositores tradicionales oaxaqueños, en donde interpretan temas de autoras y autores de su tierra.

Poco a poco se fueron abriendo espacio dentro de la escena musical mexicana, tanto así que en 2021, Mon Laferte invitó al grupo a colaborar en la canción “Se va la vida”, que aparece en Seis, el séptimo material discográfico de la artista chilena. Aunque la banda también ha tocado con Mon en vivo, como en un show especial que dio en el Centro Cultura Roberto Cantoral de la CDMX.

Con el paso del tiempo, la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” ha continuado trabajando con otros artistas. Uno de sus participaciones más especiales e importantes fue junto a Vivir Quintana, con quien sacaron una versión en su estilo de “Canción sin miedo”, la cual habla de la violencia que lamentablemente viven las mujeres y que se convirtió en el himno de la lucha feminista en México

Sin embargo, más allá de la música –que claro, es importante– el grupo ha impactado demasiado en el desarrollo cultural de su comunidad, pues ahora son una asociación civil que utilizado la voz que se han ganado para amplificar situaciones y ayudar a que más mujeres se dediquen a lo que les gusta.

En el 2018 se organizó el Primer Encuentro de Mujeres Músicas en la Sierra Mixe de Oaxaca, en el que participaron las integrantes de la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” impartiendo talleres y participando en espacios de diálogo y escucha entre músicas, académicas y activistas con el fin de crear redes de trabajo y aprendizaje. Un gran paso para el talento femenino en esta parte de México.

Es por eso que en la actualidad, cuentan con más de 60 mujeres a partir de los 10 años de edad de al menos 12 comunidades de Oaxaca, pero también colaboran de manera directa con más de 70 jóvenes que están interesadas en la música tradicional. Y aquí no importa si eres una niña, una mujer casada o de más edad, todas tienen chance de aprender a tocar y presentarse en un escenario.

Sin embargo, la idea de la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido” no es solo darle esta oportunidad y experiencia a las mujeres de su región, también buscan que existan iniciativas similares en otros estados del país. Es por eso que en cada espacio en el que tocan, sensibilizan y hacen consciencia de que se necesitan que las instituciones fomenten más espacios para que las mujeres desarrollen su talento.

“Estamos cambiando la historia para las mujeres y buscamos que se tengan más espacios, el que seamos de una comunidad indígena no nos tiene que limitar (…) Quisiéramos que en cada uno de los estados del país hubiera espacios para las mujeres en los que se sientan seguras y puedan hacer música. He conocido pocas agrupaciones sólo de mujeres, ya lo empiezan a hacer, pero falta más, nuestro mensaje es para que los papás confíen en sus hijas, falta trabajar mucho esa parte. Pero el arte es muy bonito, es el equilibrio que mantiene a esta sociedad, si no tuviéramos arte creo que estaríamos en una situación difícil, con esta etapa moderna de la era digital nos cuesta interactuar. Por eso es que debemos generar el amor por el arte para tener esta estabilidad emocional en las familias porque actualmente son difíciles las convivencias”.

“Yo me formé con la práctica y por necesidad porque no hay directoras de banda en nuestro país, mucho menos indígenas, en eso también estamos rompiendo esquemas ¿por qué las mujeres indígenas no podemos dirigir una banda?, está la banda militar, la del Estado, si nos ponemos a investigar no hay mujeres dirigiendo, ahí es donde decimos que no estamos iguales y no estamos generando espacios (…) Se deben fomentar espacios para las mujeres, a lo mejor algunos van a decir que se habla de igualdad, pero la verdad es que todavía no la hay, el tema de género no se debe tomar en lo teórico, sino en la práctica que es indispensable”.

Declaró Leticia Gallardo Martínez en entrevista para Diario de Xalapa