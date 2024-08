¡Parece festival! Los artistas que se presentarán en la clausura de París 2024

Lo que necesitas saber: La Ceremonia de Clausura de París 2024 contará con algunos artistas angelinos para pasar la estafeta a la próxima sede de los JJOO: Los Ángeles.

Se pasó bien rápida esta edición de los Juegos Olímpicos en suelo parisino. El evento, desde su inauguración hasta la última de las disciplinas, ha sido espectacular… Y a todo esto, ¿quién toca en la Ceremonia de Clausura de París 2024?

Los organizadores armaron una lista de artista invitados digna de los mejores festivales de música del mundo. Y si las apariciones de Gojira, Lady Gaga y Celine Dion nos volaron la cabeza, lo que se viene con el cierre de la justa olímpica es imperdible.

Lady Gaga en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024/Foto: Getty Images

¿Quién toca en la Ceremonia de Clausura de París 2024?

Desde la inauguración, la gente de todo el mundo se quedó con las ganas de ver Daft Punk. Y bueno, no sucedió… y hasta donde sabemos, no hay indicios de que una reunión de los robots se dé para el final de los Juegos Olímpicos.

Pero los ídolos franceses no faltarán. Como ya habíamos informado en días recientes, se confirmó que AIR y Phoenix se presentarán en el cierre de París 2024, lo que sin duda será un agasajo para aquellos amantes de la movida French Touch.

La expectativa está con todo porque ambas bandas ya dieron un show conjunto en los días previos a los JJOO, esto en el Aeropuerto Internacional de París como parte del 50 aniversario de este último. Ahí, el dúo conformado por Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel tenía previsto tocar con un tal Gordon Tracks, pseudónimo que utilizó Thomas Mars para guardar la sorpresa.

Billie Eilish

La cantante estadounidense es uno de los nombres más populares en lo que va de 2024. Primero por el lanzamiento de su tercer disco de estudio, ‘Hit Me Hard and Soft’, el cual se volvió uno de los álbumes mejor calificados de los últimos años con canciones como “Lunch”, “Birds of a Feather” y más.

En segunda, porque Billie Eilish recientemente colaboró con Charli XCX en el remix de “Guess”, canción que originalmente pertenece al disco ‘Brat’ de la cantante británica y mismo que –al igual que el disco de Billie– resultó todo un exitazo.

Pues por ahora no se sabe si Charli acompañará a Billie Eilish, pero lo que sí es un hecho es que tendremos a la artista de Los Ángeles para el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Billie Eilish será una de las artistas que se presente en la ceremonia de clausura de París 2024. Foto: Getty Images

Snoop Dogg

Con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a realizarse en el año 2028, la ciudad angelina necesitaba un digno representante de la West Coast y ese es Snoop Dogg, rapero que se ha divertido en los juegos de París 2024 donde además ha estado cubriendo este evento para la cadena NBC.

El rapero de 52 años portó la antorcha olímpica, ya nadó con Michael Phelps, se puso a bailar con Simone Biles y ha protagonizado varios momentos virales con otros deportistas estadounidenses durante París 2024. Aunque claro, eso no sería suficiente.

Y es que Snoop Dogg es otro de los artistas confirmados para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde muchos ya se preguntan qué podremos esperar de su show.

Snoop Dogg en París 2024. Foto: Getty Images

Red Hot Chili Peppers

Parece que el cuarteto angelino tomará una muy (pero muy) breve pausa de su gira ‘Unlimited Love Tour’, que actualmente realizan por Estados Unidos, para presentarse en el cierre de los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que se unirán a Billie Eilish y Snoop Dogg en el escenario del Estadio de Francia.

Red Hot Chili Peppers. Foto: Getty Images

Lo que se sabe de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en París 2024

El portal Variety indicó que las presentaciones de Billie Eilish, los Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg serán vistos desde Los Ángeles y algunas de ellas serán pregrabadas (tal y como ocurrió con Lady Gaga en la Ceremonia de Inauguración, el pasado 26 de julio).

¿La razón? Como una medida de seguridad tras las amenazas terroristas en los conciertos de Taylor Swift en Viena, mismos que fueron cancelados por seguridad de los asistentes y de la cantante que visitó dicha ciudad con su ‘The Eras Tour’

Algunos shows de la ceremonia de clausura de París 2024 serán pregrabados

Por eso mismo, algunos shows (incluidos los de Billie Eilish y compañía) no serán en vivo. Eso sí, el portal indica que los organizadores ya tenían en mente tener muchísimo cuidado con la seguridad de los artistas y los posibles riesgos por aire, tierra y mar en Los Ángeles.

Es el productor Ben Winston, quien ha trabajado en la organización de los Grammy, quien estará encargado de la producción musical en el evento deportivo que se realizará este próximo domingo 11 de agosto. ¿A quién quieren ver?

Foto: Getty Images

