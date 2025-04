¡Sigue la ronda de festivales del 2025! El All Things Go Music Festival reúne a más de 40 de los mejores artistas del momento, durante tres días, en un fin de semana icónico.

Todo ocurre en sólo dos escenarios en la legendaria sala de conciertos al aire libre Merriweather Post Pavilion de Columbia, Maryland. ¿Quieres ir? Te contamos todo lo que necesitas saber del All Things Go Music Festival.

¡Así quedó el lineup del All Things Go Music Festival!

Aparta las fechas del 26 al 28 de septiembre porque el All Things Go llegará con todo para un fin de semana inolvidable. Checa nada más los tremendos headliners que se carga: The Marias, Lucy Dacus, Clairo, Doechii, Kesha y DJO.

Por si fuera poco, las letras pequeñas del cartel no se quedan atrás: The Last Dinner Party, Sharon Van Etten, Faye Webster, Wallows, Julien Baker & Torres y Lola Young. ¡Súper ultra combo ganador!

Foto: https://allthingsgofestival.com

¿Y cómo están los precios del All Things Go?

¡Prepara el tarjetazo! Los precios del All Things Go Music Festival rebasan los $100 dólares por boleto. ¡Pero no te desanimes! Sin importar cuál elijas, hay planes de pago desde $39 dólaritos. ¡Échale ojo!

Pase general de tres días: 349 dólares + impuestos

Pase Pavilion & Lawn de tres días: 549 dólares + impuestos

Pase VIP de tres días: 649 dólares + impuestos

Pase VIP Super Suite: $1679 + impuestos

Foto: Facebook All Things Go

¿Y si sólo quieres ir un día del All Things Go Music Festival? Checa los precios de los pases individuales:

Pase individual viernes, sábado o domingo: 139 dólares + impuestos

Pase individual Pavilion & Lawn viernes, sábado o domingo: 219 + impuestos

Pase individual VIP viernes, sábado o domingo: 279 + impuestos

Pase individual VIP Super Suite viernes, sábado o domingo: 699 + impuestos

¡Regístrate para comprar tus entradas!

¿Ya te decidiste por algún boleto? ¡Llegó la hora de registrarte para la venta de boletos! La preventa es el jueves 17 de abril a las 10:00am en este link. Pícale a “ATG Presale” para acceder a la preventa y llena el formato con tu nombre, correo electrónico y número telefónico.

Foto: Facebook All Things Go

Posteriormente te llegará un código para verificar tu número, esto servirá para que te llegue un código antes de la preventa y puedas ingresar. ¿Prefieres la venta general de All Things Go Music Festival? Será el viernes 18 de abril a las 10:00am. ¡Mucha suerte!

Recomendamos: Outside Lands 2025: ¡Tyler, the Creator, Doja Cat, Doechii y más!