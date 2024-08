Lo que necesitas saber: The Smashing Pumpkins lanza hoy un gran disco de post grunge y metal que luce una producción impresionante en manos de Billy Corgan. Nos clavamos en el sonido de 'Aghori Mori Mei'.

Billy Corgan sí se sabe la de chambear y apenas a un año del estreno de su ópera espacial ATUM, los Smashing Pumpkins nos sorprenden con Aghori Mhori Mei, en el que la banda estrena diez rolas nuevas. En la gira de ATUM incorporaron a la guitarrista Kiki Wong como un refuerzo, y trabajó en este nuevo disco.

Después de ATUM, Corgan volvió directamente al estudio para escribir, producir y grabar este nuevo trabajo de 10 temas. Corgan había prometido rápidamente una continuación en 2024. La banda completó la grabación de Aghori Mhori Mei en medio de una extensa gira desde la salida de ATUM.

Como suele suceder, los Smashing traen producción propia, y William Patrick Corgan de nuevo saca lo mejor de la banda: power chords estridentes, lead guitars que juegan sobre bases sólidas y potentes en batería y bajo. Su voz, como siempre, es protagónica pero con un tono sutil que busca conmover y tocar fibras sensibles.

No sabemos si Kiki Wong tocó la guitarra principal en este disco, pero después de la partida de Jeff Schroeder, las guitarras suenan de una manera impresionante. Seguramente Corgan lideró la composición y esfuerzos de producción.

Un disco protagonizado por el post grunge, pero con espacios de calma y hasta guiños al metal

The Smashing Pumpkins luce una vez más la capacidad de conmover e innovar

Vaya sorpresa que nos regalan hoy Corgan y compañía, con un discazo que hasta incluye cuerdas sinfónicas y percusiones épicas, como lo notamos en el grandioso final del álbum, “Murnau”. Hasta tenemos momentos sensibles de Corgan y compañía en el piano, como luce en “Pentecost”.

Los riffs predominan y parece que hay bastante inspiración del thrash metal acelerado en este álbum. Las muestras más claras son rolas como “Sicarus” o la excelente “Sighommi”, con la que escuchamos un riff muy a la Pearl Jam.

En realidad, los Smashing ponen frente siempre sus ideas persitentes. lo largo de su discografía, hay mucho mitología y simbolismo, como en “War Dreams of Itself”. Más allá de los personajes que salen de la cabeza de Corgan, notamos amor y desamor, tristeza y momentos de alegría.

El compromiso de los Smashing Pumpkins con su producción musical y visión no tiene descanso

Detrás de toda la producción grandiosa y épica, queda la esencia de los Smashing, lo que notamos en rolas como “Goeth The Fall” y “Murnau”, muy similar a sus inicios en Gish (1991), y en las que la voz de Corgan nos recuerda su capacidad para conmovernos con la modulación que usa.

Para celebrar el lanzamiento de Aghori Mhori Mei, The Smashing Pumpkins lanzó varias ediciones físicas del álbum, inclusive hay algunas ediciones firmadas por la banda, y las pueden encontrar por acá.

Apenas el año pasado los vimos por acá en el festival The World Is A Vampire, por lo que esperaremos que vengan a México ya entrado 2025 o hasta después. The Smashing Pumpkins comenzó una extensa gira por Estados Unidos ayer, y en noviembre visitarán Sudamérica.

