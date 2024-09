Lo que necesitas saber: La música y el cine se llevan muy bien. Y si no nos creen, chequen la increíble participación de estos 10 actores en videos musicales.

Dicen por ahí que todas las ramas del arte, aunque algunas parezcan totalmente ajenas, se llevan a la perfección. Y sin duda, hay casos muy evidentes que nos demuestran que esto es cierto. Quizá lo más obvio sean las participaciones especiales que han tenido actores muy grandes de Hollywood y de la industria cinematográfica en videos musicales (acá recordamos algunos que se han grabado en México).

No cabe duda que aquí tenemos casos muy interesantes, desde figuras que, después de aparecer en videoclips de bandas y artistas, se lanzaron a la fama; hasta otros que ya eran reconocidos internacionalmente y decidieron trabajar en visuales para canciones. Y sí, es aquí donde nos damos cuenta que la música y el cine se complementan por completo.

Matt Smith en el video de “We’re On Our Way Now” de Noel Gallagher’s High Flying Birds/Fotos: Captura de pantalla

Y si no nos creen todo esto que estamos diciendo, no se preocupen. Pónganse cómodos, porque a continuación les vamos a recordar a 10 actores que vimos en videos musicales y que lo más seguro es que lo hayan olvidado. ¿Están listos? Vamos, pues.

Recordemos 10 actores que aparecieron en videos musicales

Fiona Apple – “Not About Love” (Zach Galifianakis)

Arrancamos esta lista con un caso muy curioso, el de Zach Galifianakis, quien antes de convertirse en una estrella mundial por su papel en The Hangover, participó ni más ni menos que el video de “Not About Love” de Fiona Apple, pues la cantautora estadounidense era amiga del comediante y le pidió que apareciera con ella.

El clip (que se grabó en la casa del actor) muestra a Zach y a Fiona en la cama juntos, y luego caminando por las calles de Los Ángeles. Sin embargo, parecen ser una pareja cuya relación está en crisis, mientras Galifianakis hace playback de la canción. ¿Qué tal? ¿Recordaban que esto había pasado?

The Rolling Stones – “Anybody Seen My Baby” (Angelina Jolie)

Continuando con algunas celebridades que estamos seguros que no se acordaban que participaron en un video musical, tenemos a una de las actrices más famosas de todos los tiempos. Nos referimos a Angelina Jolie, quien protagonizó el video de “Anybody Seen My Baby” de los legendarios The Rolling Stones.

En el videoclip, Angelina interpreta a una de las strippers del Sleazeball Lounge, dirigido por el mismo Ronnie Wood. Cuando la banda está presente, el personaje de Jolie se cansa de la escena y escapa por la puerta trasera con Mick Jagger persiguiéndola. Ella desaparece rápidamente en el tráfico de Manhattan, mientras que el líder de la banda se la pasa buscándola en las calles y el metro tratando de encontrarla.

AC/DC – “Big Gun” (Arnold Schwarzenegger)

Para nadie es un secreto que en los 90, Arnold Schwarzenegger era una de las estrellas más grandes del mundo. Cada cosa en la que participaba se convertía en un éxito, es por eso que los videos musicales de las rolas de algunas películas en las que apareció son épicos y ese es el caso de “Big Gun” de AC/DC, tema oficial de Last Action Hero.

Este video comienza con Schwarzenegger, como su personaje de cinta dentro de la cinta, Jack Slater, rompiendo una puerta de entrada a un concierto de la banda. Mientras camina entre la multitud y el escenario, observando a cada miembro de la banda, Angus Young patea una gorra y cuando Arnold se pone la gorra, se transforma en el guitarrista de AC/DC. Luego lo imita e incluso el propio Angus se le sube a la espalda y se pasea por el escenario en sus hombros mientras sigue tocando la guitarra.

Com dato curioso, en el videoclip de esta rola aparece un joven Shavo Odadjian, quien se convertiría en bajista de System of a Down. Además de “Big Gun” de AC/DC, Arnold Schwarzenegger hizo algo similar con “You Could Be Mine” de Guns N’ Roses para Terminator 2. Sin embargo, acá fue muy cool verlo disfrazado como el gran Angus Young, ¿no lo creen?

The Offspring – “She’s Got Issues” (Zooey Deschanel)

Actualmente, Zooey Deschanel es una actriz muuuy famosa, sobre todo por sus papeles en producciones como 500 Days of Summer o New Girl. Sin embargo, antes de que todo el mundo la reconociera y que incluso hiciera su debut en la pantalla grande en Mumford, apareció en el video musical de “She’s Got Issues” de The Offspring.

En este videoclip nos muestran el día de una mujer (interpretada por Zooey), que va a su trabajo en un centro de fotografía, la despiden por copiar fotos de clientes, ve a su terapeuta y luego aparece en el ensayo de la banda. Durante todo el proceso, imagina a personas transformándose en criaturas extrañas y aterradoras animadas al estilo de los cómics viejos de los años 60.

Más adelante, Zooey Deschanel apareció en otros videos musicales para artistas como Brian Wilson, Katy Perry e incluso Jimmy Fallon (eso sin contar los clips de su proyecto, She & Him). Sin embargo, este fue su debut en el visual de una banda y definitivamente, a partir de ahí despegó su carrera.

Fatboy Slim – “Weapon of Choice (Christopher Walken)

Fatboy Slim siempre se rifa a la hora de armar videos para sus rolas. Sin embargo, estamos seguros que ninguno le llega a los talones a lo que nos entregó para “Weapon of Choice”, una de sus mejores rolas, pues en este videoclip contó con la participación del legendario Christopher Walken, quien se rifa como los grandes.

En el visual (filmado en el ahora conocido como L.A. Grand Hotel Downtown), seguimos a un viajero que se relaja en una silla en el vestíbulo de un hotel desértico, que se anima escucha la canción que suena en un carrito de limpieza cercano. Tanto así que comienza a bailar por el hotel, luego se sube a un ascensor, salta por el balcón y vuela por el entrepiso antes de volver a la silla y volver a sentarse.

Muchos quedaron sorprendidos por la participación de Christopher Walken en este video, pues nadie sabia que podía bailar así. Y sí, por supuesto que Fatboy Slim se llevó varios reconocimientos por el videoclip de “Weapon of Choice”, entre ellos seis MTV Video Music Awards y el Grammy en 2002. Sin duda, esta es una de las mejores apariciones de un actor en un video musical.

David Bowie – “The Next Day” (Gary Oldman y Marion Cotillard)

Para nadie es un secreto que David Bowie era un genio que llevaba su arte incluso a sus videos musicales. Aunque para la gran mayoría de los visuales de su penúltimo disco, The Next Day, tiró para la cosa por la ventana contratando actores de primera de Hollywood. Primero contó con Tilda Swinton en “The Stars (Are Out Tonight)” y para la rola que le da nombre al álbum, tuvo a Gary Oldman y Marion Cotillard.

En este visual, el propio Bowie interpretó el papel de una figura mesiánica, mientras que Oldman da vida a un obispo y Cotillard a una prostituta, quien sufre un estigma, con la representación detallada de la sangre brotando de sus heridas, mientras el obispo baila con ella. Al final del videoclip, la prostituta aparece como una renacida chica inocente y con David diciendo: “Gracias, Gary; gracias, Marion; gracias a todo el mundo” antes de desaparecer.

Sin duda, David Bowie era un artista tan grande que podía reclutar a nombres pesados de Hollywood y de la industria cinematográfica para un video musical. Definitivamente, esto es algo que solo una leyenda de su calibre podría haber hecho.

Carly Rae Jepsen – “I Really Like You” (Tom Hanks)

En 2015, Carly Rae Jepsen estaba pasando por un momento decisivo en su carrera, en el que estaba por consolidarse como una de las artistas pop más importantes de su generación. Y vaya que dejó claro en que punto estaba parada, pues sacó el video musical de “I Really Like You” en el que apareció ni más ni menos que Tom Hanks… así como lo leen.

A lo largo de todo el videoclip, vemos a Hanks haciendo lypsinc de la rola mientras hace su rutina diaria (levantándose de la cama, preparándose para salir, caminando por las calles y demás). Sin embargo, después nos damos cuenta que su plan para ese día es ir a grabar con la propia Carly, con quien termina armando una enorme coreografía con un montón de bailarines de fondo.

De hecho, hay quienes piensan que el video de “I Really Like You” es como la versión “amable” del visual de “Bittersweet Symphony” de The Verve, aunque siendo honestos, no los encontramos tan parecidos. Lo que sí es que Carly Rae Jepsen sorprendió a todos teniendo a Tom Hanks para protagonizar su videoclip.

Tom Petty and The Heartbreakers – “Into the Great Wide Open” (Johnny Depp)

Para los 90, Johnny Depp ya era una de las figuras más importantes de Hollywood, pues en ese punto de su carrera ya había aparecido en cintas que lo catapultaron a la fama, entre ellas Edward Scissorhands de Tim Burton. Sin embargo, a pesar del estatus que tenía en ese momento, decidió aparecer en el videoclip de “Into the Great Wide Open” de Tom Petty and The Heartbreakers.

Dentro de este video musical, Depp interpreta a Eddie, un joven que se muda a Los Ángeles cuando era adolescente para buscar convertirse en una estrella de rock. Aunque su camino a la fama no es nada sencillo, pues así como muchos otros, los excesos y demás terminan con su carrera profesional y su vida personal.

Por si no fuera suficiente, el videoclip de esta rola de Tom Petty & The Heartbreakers contó con más celebridades importantes, entre ellas Matt LeBlanc (sí, el mismísimo Joey de Friends), Gabrielle Anwar, Faye Dunaway, Terence Trent D’Arby y Chynna Phillips. ¿Qué tal? ¿Recordaban este papel de Johnny Depp?

Michael Jackson – “Remember The Time” (Eddie Murphy)

Si hablamos de artistas que revolucionaron por completo la historia de los videos musicales, definitivamente tendríamos que mencionar a Michael Jackson. Luego de volarle al mundo la cabeza con los visuales de Thriller y Bad, el ‘rey del pop’ llevó todo al siguiente nivel con Dangerous, pues para el videoclip de “Remember The Time” contó con Eddie Murphy como el protagonista.

El video inicia con Iman (quien por cierto, fue esposa de David Bowie) y Murphy, interpretando a faraones del Antiguo Egipto. Esta le dice a su esposo que está aburrida, por lo que Eddie llama a algunas personas para entretenerla hasta que finalmente un hombre llega vestido con una capa azul y sin hablar, avienta polvo al suelo y hace que aparezca Jackson vestido con un traje dorado.

Michael Jackson empieza a cantarle a Iman, provocando que Eddie Murphy se ponga celoso y haga que lo persigan para matarlo. Luego de evadir a los guardias, ‘el rey del pop’ se encuentra con ella y se besan. Al final, después de hacer una mega coreografía, Michael se encuentra con el actor y comediante, pero logra escapar y desaparecer como una nube de polvo. En pocas palabras, este video es cine, pues prácticamente es un cortometraje.

Mudcrutch – “I Forgive It All” (Anthony Hopkins)

Por último pero no menos importante, cerrando con broche de oro, tenemos una de las participaciones especiales más impresionantes de todos los tiempos. Así es, hablamos del mismísimo Sir Anthony Hopkins, dos veces ganar del Oscar a Mejor actor quien apareció en el video musical de “I Forgive It All” de la banda estadounidense, Mudcrutch, donde también tocaba Tom Petty.

Hopkins sale manejando por las calles de Los Ángeles, observando a la gente y recordando con nostalgia el pasado (pues por ahí se intercalan imágenes antiguas del propio actor y de la vida en Estados Unidos). Al final, Anthony llega a un pequeño departamento donde se lamenta por olvidar muchas cosas de su pasado. Un cierre completamente melancólico y sentimental acompañado de una de las últimas grabaciones de Petty.

No cabe duda que muy pocos artistas o bandas pueden darse el lujo de tener a una leyenda del séptimo arte para protagonizar un video musical. Sin embargo, Mudcrutch lo logró, consiguiendo tener al icónico Anthony Hopkins, que nos ha entregado actuaciones espectaculares, en este videoclip que segurito los hará llorar.

Menciones honoríficas de actores en videos musicales

Bruce Willis (Gorillaz – “Stylo”)

Jack Black (Gorillaz – “Humility”)

Jeremy Renner (Pink! – “Trouble”)

Evan Rachel Wood y Jamie Bell (Green Day – “Wake Me Up When September Ends”)

Scarlett Johansson (Justin Timberlake – “What Goes Around…Comes Around”)

Alexander Skarsgård (Lady Gaga – “Paparazzi”)

Rupert Grint (Ed Sheeran – “Lego House”)

Daniel Radcliffe (Slow ClubIn – “Beginners”)

Idris Elba (Mumford & Sons – “Lover Of The Light”)

Kristen Stewart, Anne Hathaway y Brie Larson (Jenny Lewis – “Just One Of The Guys”)

Drew Barrymore (SZA – “Drew Barrymore”)

Matt Smith (Noel Gallagher’s High Flying Birds – “We Are On Our Way Now”)

Ebon Moss-Bachrach (Interpol – “The Rover”)

