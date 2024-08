Lo que necesitas saber: Muchos son los artistas y bandas que han usado pinturas para ilustrar las portadas de sus discos. Y acá les dejamos nueve grandes ejemplos.

Para nadie es un secreto que todas las ramas del arte son capaces de convivir en un solo espacio, pues muchas veces, sin siquiera ser conscientes de ellos, vemos varias disciplinas en el mismo lugar. Tal es el caso de algunas portadas de discos que aunque ustedes no lo crean, fueron tomadas ni más ni menos que de pinturas… así como lo leen.

Se sabe que muchas bandas y cantantes que nos laten no solo son fans del trabajo que hacen los artistas con el cuadro o lienzo, también tienen un gran conocimiento en el tema. Es por eso que han decidido usar obras de todo tipo para sus carátulas, desde creaciones famosas que podemos encontrar en museos hasta otras que deberían tener más reconocimiento.

Definitivamente, hay portadas de discos que son toda una obra artística/Imagen ilustrativa: Getty Images

Hay varios ejemplos de artistas que nos encantan que utilizaron pinturas para ilustrar la idea y concepto que buscaban reflejar en sus álbumes. Y si no nos creen, a continuación les contamos de 9 portadas de discos que representan muy bien lo que queremos decir y, sin necesariamente escucharlos, nos dejan muy claro que son verdaderas obras de arte.

9 portadas de discos inspiradas en pinturas

The Strokes – ‘The New Abnormal’ y ‘Room on Fire’

Arrancamos esta lista con dos de los casos más recientes. En 2020, tras varios sin música nueva y luego del lanzamiento del EP Future Present Past, The Strokes volvió en plan grande con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, The New Abnormal. Este disco no solo significó su gran regreso con un disco sólido, también impactó a muchos por la imagen con la que presentaron este trabajo.

Lo decimos porque para la portada, la banda neoyorquina usó un fragmento de Bird on Money, una pintura creada en 1981 por otro ícono de la ‘Gran Manzana’, Jean Michel-Basquiat. Como dato curioso, el artista creó esta obra en homenaje al músico de jazz Charlie Parker, a quien apodaban “Bird”. En 1981, la familia Rubell la compró para su colección personal y desde entonces, la exhiben en su colección.

Portada de ‘The New Abnormal’ de The Strokes y ‘Bird on Money’ de Jean-Michel Basquiat//Fotos: RCA Records/Especial

Algo similar ocurrió con la portada de Room on Fire, el segundo álbum de estudio de The Strokes, pues tomaron un pedazo de la pintura War/Game del artista y activista estadounidense, Peter Phillips (aunque también usaron un fragmento de The Entertainment Machine para la contraportada). Y por si no lo sabían, la obra representa a las fuerzas confederadas y sindicales opuestas a través de emblemas típicos que se ven el campo de combate: banderas, armas y uniformes.

Portada de ‘Room on Fire’ de The Strokes y ‘War/Game’ de Peter Phillips//Fotos: RCA Records/Especial

Guns N’ Roses – ‘Use Your Illusion I y II’

Para 1991, Guns N’ Roses nos presentó Use Your Illusion, un disco doble que quizá, sea el proyecto más ambicioso de toda su carrera. Eso se notó desde las portadas, las cuales fueron creadas por el artista Mark Kostabi a partir de algunos detalles de La Escuela de Atenas, la pintura del pintor renacentista, Rafael Sanzio.

Esta obra clásica ubicada en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano representa a la filosofía, que sobra decir que fue muy importante en la Antigua Grecia. Aunque eso sí, no se sabe el nombre del filósofo que protagoniza la carátula del álbum doble de los Guns, pues su identidad, hasta la fecha, sigue siendo un misterio.

Portada de ‘Use Your Illusion I y II’ de Guns N’ Roses’ y ‘La escuela de Atenas’ de Rafael Sanzio//Fotos: Geffen Records/Especial

Coldplay – ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’

En 2008 y ya consolidada como una de las bandas más grandes de los 2000, Coldplay estrenó su cuarto material discográfico. Así es, nos referimos a Viva la Vida or Death and All His Friends, un álbum que en su momento fue el más vendido de la historia de las ventas digitales pagadas y que llevó a los británicos al siguiente nivel.

Para la portada de este disco, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion junto a la agencia Tappin Gofton, tomaron la icónica pintura La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix que celebra la Revolución de Julio de 1830, cuando el pueblo de París se levantó en armas contra el rey Carlos X de Francia y la burguesía.

Portada de ‘Viva la Vida or Death and All His Friends’ de Coldplay y ‘La Libertad guiando al pueblo’ de Eugène Delacroix//Fotos: Parlophone Records/Especial

New Order – ‘Power, Corruption & Lies’

1983 fue un año importante para la carrera de New Order, pues fue cuando lanzaron su segundo disco, Power, Corruption & Lies, que incluyó uno de sus clásicos: “Blue Monday”. La portada del álbum, diseñada por Peter Saville, es una reproducción del cuadro Una cesta de rosas de Henri Fantin-Latour, que forma parte de la colección de naturalezas muertas del pintor francés y se encuentra de manera permanente en la National Gallery de Londres.

En la galería, Saville tomó una postal con el cuadro y su novia le preguntó en tono de burla si iba a utilizarla para la portada. Peter se dio cuenta entonces de que era una gran idea usar esa imagen porque las flores representan los medios por los que el poder, la corrupción y las mentiras se infiltran en nuestras vidas. El resto es historia.

Portada de ‘Power, Corruption & Lies’ de New Order y ‘A Basket of Roses’ de Henri Fantin-Latour//Fotos: Factory Records/Especial

Weezer – ‘Pinkerton’

Después de su impresionante álbum debut, Weezer regresó en 1996 con su segundo material discográfico, Pinkerton, el cual autoprodujo la propia banda y nos mostró el lado más oscuro de Rivers Cuomo y compañía. Eso se notó desde su portada, donde dejaron la tradicional foto con cada uno de los integrantes para darle un sentido más artístico a su trabajo.

La carátula de este álbum incluye un fragmento de la obra Kambara yoru no yuki (o “Noche nevada en Kambara” en español), la impresión número dieciséis de la serie de grabados Las Cincuenta y Tres Estaciones de Tōkaidō del japonés Utagawa Hiroshige, que se especializó en el arte ukiyo-e (o pinturas del mundo flotante entre las que destaca La gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai).

Portada de ‘Pinkerton’ de Weezer’ y ‘Kambara yoru no yuki’ de Utagawa Hiroshige//Fotos: DGC Records/Especial

The Stone Roses – The Stone Roses

Definitivamente, el álbum debut de The Stone Roses es uno de los discos más importantes e influyentes de todos los tiempos. No solo consolidó a la banda de Manchester como una de las más grandes del Reino Unido, también fue importante para el nacimiento de ni más ni menos que el Britpop, que dominó la música alternativa británica durante mediados de los años 1990

Para la portada de este discazo, usaron obra llamada Bye Bye Badman, pintada por el guitarrista de la agrupación, John Squire, quien tomó como inspiración el trabajo del artista Jackson Pollock y hace referencia a los

disturbios de mayo de 1968 en París. Este suceso fue un movimiento civil que duró siete semanas y estuvo marcado por manifestaciones, huelgas generales y la ocupación de universidades y fábricas por parte de trabajadores y estudiantes, quienes lograron detener la economía de Francia en ese periodo.

La portada del disco debut de The Stone Roses y ‘Bye Bye Badman’ de John Squire//Fotos: Silvertone Records/Especial

Sonic Youth – Daydream Nation

Cerrando con broche de oro, tenemos un disco relevante en la carrera de Sonic Youth. Se trata de Daydream Nation, el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense que les valió pasar del underground al mainstream, consiguiendo un contrato discográfico con un sello grande: DGC Records. Con decirles que en 2005 fue elegido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ser preservado en el Registro Nacional de Grabaciones.

La portada de este material discográfico presenta la pintura Kerze (o “Vela” en español) del alemán Gerhard Richter. Este artista fue reconocido por sus obras abstractas y fotorrealistas, aunque también ha creado piezas de vidrio impresionantes. Es ampliamente considerado como uno de los artistas alemanes más importantes de la actualidad; con decirles que lo han llamado “el artista más importante del mundo” y el “Picasso del siglo XXI”.

La portada de ‘Daydream Nation’ de Sonic Youth y ‘Kerze’ de Gerhard Richter//Fotos: Enigma Records/Especial

Publicado en Sopitas MX.

