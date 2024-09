Lo que necesitas saber: Hacemos un recuento sobre rolas de artistas dedicadas a personas políticas que no han dejado muy contentos a los músicos de la época.

Día a día la política nos rodea como algo inevitable, que nos atrae y nos consume en igual medida. No es novedad que el arte se ha relacionado con los hechos políticos que ocurren a nuestro alrededor, y en particular la música contemporánea ha denunciado situaciones de injusticia, exigido que se atienda a grupos vulnerables, y que el mundo voltee a ver a una población en particular.

Hay artistas que se han dedicado a la música de denuncia, inevitablemente pensamos en Rage Against the Machine, Pink Floyd y Pussy Riot como actos que simplemente no pueden ver injusticias y seguir adelante como si nada.

Además de tirarle a grupos en el poder de manera génerica, también en la música encontramos rolitas que llevan nombre y apellido, temas que existen gracias a personajes bastante polémicos y hasta odiados. Hacemos un recuento de 5 rolas que dedicaron grandes proyectos a figuras públicas enfocadas en la política.

Morrisey – “Margaret on the Guillotine” (1988)

Esta canción del álbum debut en solitario de Morrissey, Viva Hate, pide la muerte de Margaret Thatcher, entonces primer ministra de Inglaterra. Esta balada pide que Margaret Thatcher muera, y señala que es algo que desea la gente.

Aún décadas después, Morrissey mantiene su odio hacia Thatcher, y ha insistido en que odiaba las artes, a los mineros, y a la gente pobre. Con todo y la muerte de la icónica “Dama de Hierro”, la polémica sobre su mandato permanecerá, y más con varias canciones como la de Moz:

Pussy Riot – “Мама, не смотри телевизор (Mama, Don’t Watch TV)” (2023)

Las Pussy Riot son uno de los grupos más severos en cuanto a crítica social y denuncia de injusticias. Por la guerra entre Rusia y Ucrania, el grupo feminista le dedica unas palabras ácidas y directas a Vladimir Putin y un régimen altamente cuestionable, en el que de plano no hay derechos humanos y la victoria contra Ucrania parece una obsesión.

Bersuit Vergarabat – “Señor Cobranza” (1998)

Los argentinos de Bersuit Vergarabat se hicieron de una fama anti sistema inmensa con su cover a una canción original de Las Manos de Filippi, lo que les valió un repudio del gobierno de Carlos Menem, al que critican duro y sin censura alguna, en una Argentina azotada por crisis económicas.

La Bersuit ha permanecido en el gusto de Latinoamérica como una banda que atraviesa géneros y tiene un humor ácido, lo que se demuestra a la perfección en “Señor Cobranza”:

Los Fabulosos Cadillacs – “Matador” (1994)

El segundo sencillo de Los Fabulosos hace referencia a Víctor Jara, cantautor chileno que fue asesinado en la dictadura de Augusto Pinochet, lo que ha hecho que la canción sea un himno en contra del fascismo, sobre todo en Latinoamérica.

La dictadura de Augusto Pinochet Ugarte es un motivo recurrente en la historia de la música latinoamericana, con Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani y hasta Calle 13.

Molotov – “No Olvidamos” (2022)

Los molochos le han tirado toda su carrera a las personas en el poder, y a celebridades de las televisoras, pero en concreto pocas veces les hemos escuchado alguna denuncia a políticos en turno. Se guardaron bastante y en su disco más reciente se aventaron una rolota de denuncia a nada más y nada menos que a todos los Presidentes de México.

Actualizada hasta Andrés Manuel López Obrador, podemos escuchar grandes frases sobre los gobiernos del PRI y del PAN, con todo y animaciones de cada mandatario:

Parece que esta relación nunca terminará y vaya que si algo podemos rescatarle a la política es que nos deja muchas canciones buenísimas para cantar a todo pulmón. ¿Qué otra rola incluirías?

