Lo que necesitas saber: De acuerdo con la Cámara de Comercio de Hollywood, Britney Spears es la estrella de la música más joven que haya sido inmortalizada en Hollywood Boulevard.

Desde 1958 el Paseo de la Fama de Hollywood se convirtió en un homenaje a todas las personas relacionadas con el mundo del espectáculo. Esto sin contar que el Walk of Fame forma parte de la icónica arquitectura que hoy hace especial a la ciudad de Los Ángeles.

La década de los 2000 cambió para siempre la forma que siempre tuvimos de ver el mundo. El Internet apareció, la moda tuvo giros sorprendentes, vivimos el ataque terrorista más grande en toda la historia y en el plano musical fuimos testigos del nacimiento de una de las estrellas pop más mediáticas que jamás hayan existido: Hablamos de Britney Spears.

2003: El año que Britney Spears alcanzó las estrellas

Fue exactamente el 17 de noviembre de 2003 cuando Britney Spears acudió a la ceremonia en Hollywood Boulevard. Con apenas 21 años, la intérprete ya había vendido 54 millones de discos, ganado dos Grammys, siete premios Billboard y cuatro premios MTV.

“Es realmente raro, he estado haciendo esto desde los 16 años y no me acostumbro. Esto es lo mejor de tener fans: que te aman”, señaló en aquel entonces la artista.

¿Qué ha pasado desde entonces?

Tras quedar inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood, Britney Spears tomó ese mismo año el control creativo de su cuarto álbum de estudio llamado In The Zone, de donde salieron éxitos como Toxic, Everytime y Me Against the Music. En esta última rola Britney colaboró nada más y nada menos que con Madonna.

En 2004 lanzó su primer álbum de éxitos titulado Greatest Hits: My Prerogative y tras una serie de broncas personales le puso una pausa a su éxitosa carrera musical.

En 2007 regresó a la música y los escenarios para sorprender al mundo con el disco Blackout que a pesar de no tener tanta difusión fue elogiado por la crítica por éxitos como Gimme More y Piece of Me.

A partir de este momento y a pesar de sus obstáculos personales, Britney Spears se mantuvo en la cima con discos como Circus —material discográfico con el que realizó su gira más ambiciosa— el Femme Fatale, Britney Jean que lanzó en 2013 y Glory en 2016 que hasta este momento es su último álbum.

La estrella de Britney Spears se convirtió en un punto de reunión para sus fans

Aunque desde 2008 la tutela de Britney Spears era un tema conocido para la opinión pública, fue hasta 2019 cuando se supo todo lo que la Princesa del Pop vivió bajo la autoridad de su padre.

De esta forma surgió el movimiento #FreeBritney que exigía —como su nombre lo indica— libertad inmediata para Britney Spears, quien no gozó de su dinero ni pudo decidir por su propia cuenta desde el año 2008.

Semana tras semana las y los fanáticos de la intérprete se reunieron en el Paseo de la Fama de Hollywood para presionar a los tribunales y fue hasta 2021 cuando la pesadilla terminó para Britney Spears.

“He mentido y le he dicho al mundo entero que estoy bien y feliz. Estoy en estado de shock. Estoy traumatizada. Tengo miedo de la gente. No confío en la gente por lo que he pasado (…) No está bien que me obliguen a hacer algo que no quiera hacer”, señaló Britney Spears ante un juez federal en 2021.

Un futuro incierto para una estrella incomprendida

Actualmente, ya en libertad, Britney Spears ocupa su tiempo para divertirse en la playa, bailar en su cuenta de Instagram, intentó formar una familia y a pesar de las circunstancias, se animó a realizar colaboraciones con estrellas como Elton John.

En su reciente libro de memorias: The Woman in Me, Britney Spears relata que fue justamente Elton John y la canción Hold Me Closer —una versión nueva de Tiny Dancer— la que literalmente le salvó la vida.

Su regreso a los escenarios es incierto y al final comprensible. Si bien el mundo de la música le dio todo. También fue el mismo que le quitó a Britney su familia, su libertad, su estabilidad y que en cambio, la dejó con vacíos, miedos, críticas y mucho dolor.

“Tenía entradas para Elton John y siempre había estado en mi lista de deseos verlo en el Dodger Stadium. Por eso regresé a Los Ángeles (…) Estoy 100% segura de que si no fuera por Elton John o ese concierto habría hecho un segundo atentado contra mi vida el año pasado y habría tenido éxito esa vez”

Qué fuerte saber que esto que estás escuchando fue lo que le salvó la vida a Britney Spears…

