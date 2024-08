Lo que necesitas saber: Los MTV Unplugged cambiaron la industria de la música... y aquí, recordamos algunos de los mejores que se han hecho.

La música ha evolucionado a lo largo de las décadas. Han nacido y resurgido varios géneros, y de la música tocada con instrumentos clásicos pasamos a los amplificados. Pero hubo un momento en que fue más importante para los artistas interpretar sus canciones en versiones más naturales, tal cual las compusieron que llenas de distorsión, y todo fue gracias a MTV Unplugged.

En 1989 y después de ver a Bon Jovi tocando versiones acústicas de rolas como “Wanted Dead or Alive” y “Livin’ On A Prayer” en los Video Music Awards de ese mismo año, a la cadena de televisión se le ocurrió la grandiosa idea de hacer programas especiales con bandas y artistas que se animaran a hacer una serie de conciertos en formato desenchufado, algo innovador para la época.

Jon Bon Jovi y Richie Sambora tocando en los VMA’S de 1989/ Foto: Getty

Para ello, los que se animaran dejarían de lado sus guitarras eléctricas para darle protagonismo a las clásicas e incluyendo arreglos orquestales, otra clase de instrumentos, invitados y mucho más. Pero fue hasta los primeros años de los 90 cuando MTV Unplugged comenzó a vivir sus primeras glorias, gracias a que era una plataforma para consagrar a los artistas más relevantes del momento y revitalizar las carreras de los grandes músicos.

Aquí algunos de los mejores MTV Unplugged

Desde entonces hemos desfilar por esas sesiones a un montón de artistas de géneros tan diversos que la lista ha ido en aumento, algunos siendo fieles al formato y otros más poniéndose creativos a la hora de presentar su desenchufado. Es por eso que queremos recordar 16 de las mejores presentaciones en la historia de MTV Unplugged.

Paul McCartney

Durante los 90 y tras casi una década de dejar de hacer giras, Paul McCartney decidió volver en plan grande. En 1989 decidió hacer una de sus ahora tradicionales enormes giras por todo el mundo, tocando en estadios ante miles de personas, sin embargo, quería que su regreso fuera especial, así que junto a MTV decidió grabar una de las primeras sesiones unplugged de la historia.

Para ello, el ex Beatle se tomó muy enserio el concepto, utilizando instrumentos puramente acústicos. A lo largo de su presentación por supuesto que sonaron clásicos de los Fab Four, como “I’ve Just Seen A Face”, “We Can Work It Out”, “Here, There and Everywhere” o “And I Love Her”.

Pero más allá de esa rolas esperadas, Sir Paul desempolvó “I Lost My Little Girl” (la primera canción que compuso) y covereó a artistas que lo influenciaron como Bill Withers, Roy Brown, Bill Monroe, Melvin Endsley y más.

Soda Stereo

Por supuesto que una de las bandas más importantes de Lationamérica tenía que tener su propio ‘desenchufado’, aunque no de la manera tradicional. Para 1996, Soda Stereo estaba promocionando su último disco de estudio y tras varios años de pedirles que tocaran, Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio aceptaron pero con una única condición, que pudieran tocar sus instrumentos eléctricos durante la sesión.

El resultado fue uno de los MTV Unplugged más épicos que se hayan visto, donde la banda argentina mesuró un poco el sonido poderoso que tenía en vivo para acompañarse de una orquesta que refrescó rolas como “Un misil en mi placard” o “Entre caníbales”.

Pero todos recordemos esa presentación por la colaboración que armaron con Andrea Echeverri para cantar a dueto “En la ciudad de la furia” y la nueva versión de “Té para tres” (aquí la historia de la canción) con todo y homenaje a Luis Alberto Spinetta (quien también armó un espectacular unplugged).

Eric Clapton

Tras el éxito que tuvo la sesión de Paul McCartney, MTV decidió seguir apostando por los grandes artistas para que tocaron en sus Unplugged, y el siguiente en hacerlo fue el enorme Eric Clapton. Por aquellos años, el ‘Slowhand’ no la estaba pasando muy bien, pues en 1991 su hijo Conor murió trágicamente, así que decidió refugiarse en lo que mejor sabía hacer para matar el dolor que sentía.

El concierto de Eric Clapton estuvo cargado de emociones, pues aún con el sentimiento de pérdida, interpretó la versión más recordada de “Tears In Heaven”.

Pero además de eso, nos mostró una sublime nueva versión blues de “Layla”, covereó a sus héroes como Robert Johnson o Bo Diddley, y hasta estrenó en este formato dos rolas nuevas, “My Father’s Eyes” y “Circus Left Town”. Para muchos, esta presentación fue la encargada revitalizar la carrera de Clapton.

El Tri

Sobreviviente junto a unos cuantos músicos de la censura por parte del gobierno a partir de los 60, Alex Lora y El Tri son un emblema del rock mexicano y eso no lo podemos dudar. Su legado ya era enorme, pero faltaba inmortalizarlo en un formato que a pesar de su trayectoria, nunca habían experimentado, un concierto acústico.

En 1996, Alex y compañía viajaron a los estudios de MTV en Florida para grabar su Unplugged, donde dieron un enorme recorrido por su discografía y que le presentaron a una nueva generación clásicos como “Chavo de onda”, “Niño sin amor”, “Perro Negro” y más.

Dos años después de esta presentación, El Tri grabó otro de los conciertos que marcaron su carrera y que quizá sin el desenchufado no hubiera ocurrido, el show que dieron con una sinfónica en el Auditorio Nacional.

Oasis

En el mayor momento de popularidad de Oasis y durante la enorme gira de promoción del (What’s the Story) Morning Glory?, MTV los invitó a grabar una sesión, pues era una oportunidad única y perfecta para ver un concierto íntimo de la banda, ya que todo el mundo estaba acostumbrado a verlos en enorme estadios o de plano encabezando los mejores festivales del mundo.

Todos se prepararon pero a la hora de la hora y a unas cuantas horas del show, el querido Liam hizo de las suyas y se bajó del barco acústico, alegando que tenía dolor de garganta.

Lo más sensato para otras bandas sería de plano cancelar la presentación, pero en lugar de eso Noel salió al quite para que el público pudiera escucharlos bajo este formato. El menor de los Gallagher se limitó a ver y molestar a su hermano durante el concierto, aunque 23 años después saldaría la deuda grabando su propio unplugged.

Caifanes

1994 fue el año de muchos cambios, y hablando en lo musical, Caifanes pasaba por una de las etapas más densas de toda su carrera. Sabo Romo y Diego Herrera habían abandonado la banda y acaban de lanzar El nervio del volcán. Por si esto fuera poco, las tensiones entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich crecían, pero antes de que la banda se separara por un buen tiempo, le entraron a los MTV Unplugged –aunque el vocalista lo llamó como un concierto ‘angústico’.

Fueron la primera banda mexicana en grabar una sesión para la cadena de televisión, y en ella combinaron un set entre rolas acústicas y eléctricas, dando como resultado un conjunto de canciones que sonaron impecables a pesar de los problemas.

De acá podemos rescatar el sonido del violín de Jerry Goodman en rolas como “Miedo”, “El animal” y “La negra Tomasa” o la impecable trompeta de Jerry Hey en “La célula que explota” y “Quisiera ser alcohol”. Este concierto fue el último legado que nos dejó Caifanes de aquellos años de gloria.

The Cure

A lo largo de la historia de los MTV Unplugged, un montón de artistas han decidido utilizar todo lo que tienen a la mano para que sus presentaciones sean recordadas, pero lo que hizo The Cure fue algo completamente nuevo.

En 1991, Robert Smith y compañía decidieron montar una escena una tanto extraña para lo que estábamos acostumbrados, pues tocaron en una enorme cama rodeada de almohadas y velas, llamando la atención de todos.

Pero hablando de música, la banda se aventó un set donde utilizaron instrumentos como congas, xilófonos, un piano de juguete y demás para darnos versiones mucho más íntimas de rolas como “Let’s Go To Bed”, “Just Like Heaven”, “The Caterpillar” y por supuesto, “Boys Don’t Cry“.

Sin duda este es uno de los unplugged que recordaremos por tener una propuesta que involucra la excelente música de The Cure con un toque de teatralidad.

Santa Sabina

En 1997, Santa Sabina pasaba por uno de los mejores momentos de toda su carrera, pues la banda mexicana acababa de lanzar uno de los mejores discos de su carrera, Babel, y estaban llenando los lugares donde se presentaban, así que grabar este especial para MTV solamente haría que miles de personas de México y alrededor del continente descubrieran o terminaran de enamorarse de su música.

El resultado fue una presentación llena de magia, donde la maravillosa Rita Guerrero –como casi siempre– echó mano de la espectacular voz que la caracterizó junto con la formación que tenía en el teatro, ganándose por completo a todo el público.

A eso le debemos sumar a los talentosísimos músicos con los que siempre contaron, pues hicieron brillar acústicamente canciones como “Estando aquí no estoy”, “Miedo” y “Azul casi morado”, hasta se echaron un palomazo instrumental para terminar el concierto.

Pearl Jam

Por supuesto que no podíamos olvidarnos de Pearl Jam y el espectacular unplugged que grabaron justo cuando apenas iban arrancando su carrera. Tras el lanzamiento de Ten, su primer disco de estudio, y con la creciente popularidad del grunge, fueron argumentos suficientes para que MTV los buscara para que armaran un desenchufado, algo que a principios de los 90 era exclusivo para ‘artistas consolidados’.

Después de una gira europea y con el tiempo encima, Eddie Vedder y compañía grabaron esta sesión en los Kaufman Astoria Studios de Nueva York, donde podemos ver el talento a flor de piel de una banda que apenas iba empezando y que a la larga serían verdaderas leyendas.

Pearl Jam dijo que le hubiera gustado tener más tiempo para preparar este concierto, pero es el ejemplo de una joven agrupación que se daba cuenta hasta dónde podían llegar con el poder de sus canciones sonando acústicamente. Aquí te contamos más de la historia de ese show.

Café Tacvba

Los tacvbos no podían faltar en esta lista, pues son la única banda lationamericana que ha grabado dos sesiones de MTV Unplugged, compartiendo el honor a nivel mundial con R.E.M.

Aunque el más reciente concierto que dio la banda fue muy interesante, pues estuvieron acompañados del mismísimo David Byrne o el grandioso Gustavo Santaolalla –que ha participado en ambos–, nada como el primer concierto que grabaron.

En 1995 y cuando todavía estaban promocionando el grandioso Re, Café Tacvba grabó en Miami una de las sesiones acústicas más recordadas de la cadena. Además de tocar rolas de sus primeros dos materiales discográficos, donde sacaron a relucir esas raíces del folclore mexicano que hay en su música, se dieron el tiempo de coverear a José José con “Una mañana” y hasta contaron la vez que conocieron a Chavela Vargas. Más allá de ser un concierto, la banda armó un huateque con todo el público.

KISS

Como ya habíamos dicho antes, MTV Unplugged también ha servido para que grandes artistas revivan sus carreras a través de este formato, y KISS aprovechó la popularidad para volver a las grandes ligas.

Para su concierto acústico, la cadena de televisión les insistió a Gene Simmons y Paul Stanley que convocaran a los miembros originales de la banda, Ace Frehley y Peter Criss, y a pesar de los problemas que tenían lo hicieron.

Tras casi una década de no tocar juntos, la banda completa dio un verdadero showsazo, cuyo momento especial fue cuando los cuatro tocaron y cantaron como en los viejos tiempos “Rock And Roll All Nite”. Fue tanto el éxito que tuvo este desenchufado que sirvió como el trampolín que necesitaban para que un año después, KISS hiciera una enorme gira de reunión (una de las más rentables de toda la década).

Los Fabulosos Cadillacs

Durante los primeros años de los unplugged, los únicos artistas y bandas que tocaban para estas sesiones, eran aquellos que cantaban en inglés, pues por aquella época MTV Latinoamérica apenas llevaba un año de transmisiones. Pero todo eso cambió cuando en 1994, Los Fabulosos Cadillacs fueron la primera banda Argentina y de hablahispana en grabar un concierto de esa magnitud.

Vicentico y compañía se adueñaron del concepto y adaptaron canciones como “Manuel Santillán, El León”, “Siguiendo la luna” y “Matador” para que el público pudiera apreciar la belleza de estas rolas en formato acústico.

Aunque siempre se han caracterizado por llevar la fiesta a cualquier escenario en el que se presentan, acá decidieron dejarla un poco de lado para darle más protagonismo a su música. Los Fabulosos fueron los pioneros de MTV Unplugged en nuestro idioma.

Alice In Chains

Este quizá es uno de los desenchufados más impactantes que se hayan visto, pues en él Alice in Chains se mostró casi en la recta final de su historia. En 1996, el canal invitó a la banda de Seattle a grabar con ellos después de un periodo donde desaparecieron del ojo público, principalmente por las adicciones del vocalista, Layne Staley, pero querían volver y demostrarle al mundo que estaban más vivos que nunca, así que aceptaron la invitación.

Durante esa noche y a pesar de las malas condiciones en las que se encontraba Staley –pues durante el show fue apoyado en la voz por Jerry Cantrell–, el cantante (vestido de negro) se olvidó por un momento de sus problemas y se expresó a través de sus canciones, con un fondo lúgubre que parecía presagiar lo que se vendría en el futuro.

Una presentación cruda y de los últimos momentos de gloria de Layne antes de que muriera en 2002.

Jay-Z

Así como sucedió con los artistas de hablahispana, MTV Unplugged era un concepto que parecía ser exclusivo de artistas de rock, pop o cualquiera de sus derivados, dejando de lado a aquellos que la estaban rompiendo en géneros como el hip-hop.

Empezando el nuevo siglo y después de ganar popularidad con el disco The Blueprint, Jay-Z le demostró a todos que los desenchufados eran para todos los músicos.

Para su presentación, contó con The Roots para que lo acompañaran todo el concierto, donde interpretó rolas como “Ain’t No Nigga”, “Song Cry”, “Takeover” y más. Por si esto fuera poco, también invitó a Mary J. Blige para cantar a dueto “Can’t Knock the Hustle/Family Affair” y hasta Pharrell Williams se unió echándose “I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)”. Con su unplugged, Jay-Z cambió las reglas del juego y probó que cualquier género podía funcionar.

Björk

Para 1994, el nombre de Björk estaba sonando por todo el mundo, pero terminaría de consolidarse cuando grabó su desenchufado. En aquel año andaba promocionando su primer disco, Debut, así que esta era la ocasión perfecta para que muchos fanáticos del canal terminaran de conocerla y sobre todo, se dieran cuenta del enorme talento que tiene. Y la verdad es que consiguió ambas.

Echando mano de un montón de músicos talentosos, que utilizaron instrumentos tradicionales de China, arpas, pianos, flautas, una sección de saxofones y más, la cantante islandesa demostró de lo que es capaz, ganándose la atención del público gracias a su música, llena de composiciones experimentales.

Quizá no sea el típico Unplugged, pero nos demuestra que se puede hacer algo interesante sin utilizar los instrumentos comunes.

Nirvana

Este quizá sea el MTV Unplugged más recordado de toda la historia y el más popular de todos. En 1993, Nirvana fueron invitados a tocar en MTV Unplugged, pues en aquel momento eran la banda más popular en los Estados Unidos, así que era una combinación que no podía fallar.

Pero conociendo a Kurt Cobain, las cosas no iban a ser tan sencillas, pues tanto él como Krist Novoselic y Dave Grohl se negaron a tocar sus más grandes éxitos, y al canal no le quedó de otra mas que acceder ante sus peticiones. Por si esto fuera poco, el líder de la banda también insistió en que el set en el que se grabaría el show pareciera un funeral, con un montón de velas y flores alrededor del escenario.

Durante esta presentación, en el setlist aparecieron rolas que no gozaban de la misma popularidad que otras y sobre todo, decidieron tocar covers de sus ídolos, como David Bowie, The Vaselines, Meat Puppets y Leadbelly. El resultado fue una de las mejores presentaciones en la historia de Nirvana, que sería el estándar que muchas bandas tomarían para armar sus desenchufados en el futuro.

