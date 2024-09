Hoy en día es común ver bandas musicales conformadas por hombres jóvenes que rápidamente se convierten en un fenómeno musical, pues un par de éxitos y su apariencia (totalmente pensada para un público en específico), bastan para que millones de fans en el mundo los sigan.

Esto no es para nada nuevo ni mucho menos extraño. Desde la década de los 80, el concepto de boy band se ha vuelvo parte fundamental y hasta una especie de modelo de negocio dentro de la industria de la música que ha visto ganancias millonarias.

Y si bien fueron los 90 la década en la que las boy band y su concepto se convirtieron en algo enorme dentro y fuera de la industria, con bandas que iban desde los Backstreet Boys hasta Mercurio (en México), su historia es mucho más extensa.

*Aprovechando, les compartimos por aquí el challenge que Luis Gerardo Méndez y Karla Souza se armaron por el estreno de Technoboys en Netflix. Esta cinta nos presenta a una boy band de los 90 que plantea su regreso tras 20 años de ausencia.

Los 10 proyectos que han definido el concepto de boy band a través de los años

En la actualidad es BTS quien domina el mercado de las boy-bands, aunque para que ellos pudieran volar (como dice el meme), décadas antes varias bandas fueron responsables de crear un concepto que las ‘boy-bands’ han replicado o reinventado.

Por ello, acá les hablamos de las 10 boy bands que al menos en las últimas 4 décadas, han logrado definir el concepto de lo que es e implica una ‘boy band’:

10.- The Beatles

Para los fans más puristas de la música existe un debate sobre si The Beatles debe o no ser considerado dentro del concepto de ‘boy-band’, pues para muchos es reducir el talento del llamado ‘Cuarteto de Liverpool’ a algo tan banal como su look o que todos en la banda eran hombres.

Sin embargo, lo cierto es que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star cuentan con todos los elementos que encontramos en una boy-band. Sobre todo si recordamos que fueron los primeros en desatar una ‘manía entre sus fans’.

9.- The Jackson 5

No podemos hablar de la historia de las ‘boy band’ sin incluir a The Jackson 5, uno de los grupos varoniles que en la década de los años 70 consideraron como el mayor fenómeno musical de su tiempo y también, de los primeros que establecieron algunos parámetros que replicarían las boy-band del futuro.

Armonías vocales, trajes que hacían match entre los integrantes, coreografías montadas, canciones pegajosas sobre historias de amor u optimismo, así como un fandom mayormente conformado por mujeres fueron algunas de las cosas con las que The Jackson 5 definió el concepto de boy-band en su momento.

The Jackson 5 son considerados de las primeras boy-bands en la historia. Foto: Getty Images

Como ocurre con la mayoría de estas agrupaciones, uno de los miembros de The Jackson 5 se volvió más famoso después de salir de la boy-band. En su caso fue el fallecido Michal Jackson, considerado el ‘Rey del Pop’ y quien falleció en junio de 2009.

8.- New Kids on the Block

Si bien a The Jackson 5 se le considera de las primeras boy-band en la historia de la música, los pioneros en darle formalidad a dicho concepto/género fueron los New Kids on the Block, quienes figuraron como la primera banda de chicos en lograr un éxito comercial como no se había visto antes.

Durante la época de los 80 la agrupación estadounidense causó un impacto en la historia de la cultura pop y en la vida de los adolescentes de la época que imitaban o seguían todos los pasos de NKOTB. Algo que ninguna agrupación había logrado hacer (o al menos a ese grado).

Algo importante de esta boy-band fue que su éxito inspiró a todas las que aparecieron después de ellos, por lo que sin imaginarlo fueron quienes establecieron la pauta y definieron en su totalidad el concepto de boy-band que conocemos desde entonces.

7.- Westlife

El caso de Westlife en la historia del género de las ‘Boy-band’ es extraño. Desde el año de 1998 la agrupación irlandesa comenzó una carrera que fue exitosa en varios países del mundo como México, Alemania, Japón y más lugares. Sin embargo, su verdadero nicho de fans lo encontró en Estados Unidos.

Westlife fue la boy-band responsable de éxitos como “My Love”, “Swear It Again”, “If I Let You Go”, y otros más que se hicieron populares gracias a sus videoclips, donde Nicky Byrne y compañía enamoraron a millones con sus looks y canciones armónicas.

Westlife en el año 2000. Foto: Getty Images

Además de definir su concepto con elementos que uno encontraba en las boy-band ya mencionadas, Westlife sin duda se diferenció por ser una de las agrupaciones masculinas que logró estar unida durante mucho tiempo (14 años para ser exactos).

A pesar de que en 2018 se reunieron casi todos los miembros originales, Westlife goza de casi la misma fama que creó a finales de los años 90 e incluso en México pronto los podremos ver gracias al Festival Machaca, en Monterrey.

6.- Backstreet Boys

Para la generación que vio la vida diferente antes del internet y la tecnología, a los Backstreet Boys los consideran como la boy-band por excelencia, pues alcanzaron fama, popularidad y ventas en todo el mundo cuando el mundo no contaba con servicios de streaming o la viralidad de las redes sociales.

Esta boy-band conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson tuvo decenas de éxitos, los cuales convirtieron a los Backstreet Boys en una de las agrupaciones que en su momento fueron comparadas con bandas legendarias como The Beatles.

Los Backstreet Boys son considerados la ‘boy-band’ por excelencia. Foto: Getty Images

En 30 años de carrera los Backstreet Boys han hecho de todo: un documental, una residencia, nominaciones al Grammy, videos musicales icónicos (como el de “I Want It That Way”) e incluso se vieron involucrados en un escándalo por fraude (esto fue indirectamente y se los contaremos más adelante).

La boy-band estadounidense continúa presentándose en vivo actualmente. De hecho, vinieron a México el año pasado y comprobamos que su legado sigue más vivo que nunca, pues si alguien consolidó, definió e hizo exitoso el concepto de boy-band, fueron ellos.

5.- NSYNC

Al igual que Backstreet Boys, NSYNC fue otra de las boy-band más exitosas que conocimos a finales de los años 90 y más allá de su talento musical o la influencia que sus integrantes –uno de ellos fue Justin Timberlake– tuvo en sus seguidores, mucho de su éxito fue gracias a Lou Pearlman.

Pearlman fue un famoso productor musical que, inspirado en el éxito de New Kids On The Block y esta imagen de boy-band que comenzaba a popularizarse en la industria, decidió buscar a jóvenes talentosos con los que creó a los Backstreet Boys y ’NSync.

*NSYNC. Foto: Getty Images

Al manejar las carreras de ambas bandas (quienes protagonizaron una rivalidad planeada por su propio manager), Lou Pearlman ganó millones. Un gusto que le duró muy poco, ya que en 2008 al manager de ambas bandas lo declararon culpable de fraude, por lo que pasaría 25 años de cárcel, donde falleció en 2016.

Justin Timberlake y otros músicos han mencionado que gracias a Lou sus carreras pudieron llegar a ser exitosas. Y aunque no fue el manager más correcto, no cabe duda que supo cómo usar el concepto de boy-band. Todo en su intento de monopolizar un negocio que hasta hoy en día es replicado y exitoso.

4.- Take That

Antes de One Direction y después de The Beatles, otra ‘boy-band’ fue la que se encargó de desatar locura entre las adolescentes del Reino Unido y esos fueron Take That.

Conformados en Manchester en la década de los 90, cuando en EU estaba el auge de las boy-bands, Take That comenzó a popularizarse luego de que canciones como “Back for Good” y “Never Forget” se posicionaran en los primeros lugares de los charts musicales de su país.

Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams (el mismo al que vimos hace unas semanas en México) ejemplificaron la definición de ‘boy-band’ en su país, donde aún sobreviven a pesar de que Robbie hizo su carrera sólida como solista.

3.- Jonas Brothers

Los sellos discográficos no han sido los únicos que conocen y saben el potencial que tiene una ‘boy-band’ y justo prueba de eso son los Jonas Brothers, quienes bajo el respaldo de Disney lograron llegar a un público jóven a través del canal propiedad del famoso ratón.

Si bien la mayoría de las ‘boy-bands’ se hacen conocidas por sus videoclips o reproducciones en radio, el caso de los Jonas Brothers fue de los primeros que además de eso, agregó el impacto de las redes sociales (en su inicio), así como de series de televisión y películas para adolescentes.

Joe, Nick y Kevin son un caso excepcional cuando de boy-bands se habla. Además de su manera de conectar con el mundo y de revivir en su momento el fenómeno de las fans enloquecidas por ellos, su regreso tras una ruptura (ocurrida en 2013) fue casi como si nunca se hubieran ido. Algo que pocas bandas tienen la fortuna de decir.

2.- One Direction

Aunque la época de los 90 fue la predilecta para el nacimiento de la mayoría de las boy-bands conocidas, en 2010 el fenómeno regresó (actualizado) de mano de One Direction, la banda británica creada por Simon Cowell que sin saberlo se convirtió en la boy-band más famosa en la primera década de los años 2000.

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson revivieron esa fiebre que sólo provoca una boy-band: millones de jovencitas (en su mayoría) siguiéndoles la pista, que convertían las creaciones de One Direction en éxitos y se dejaban influenciar por su estilo y creaciones musicales.

One Direction. Foto: Getty Images

Lamentablemente y como ocurre en la mayoría de las boy-bands, One Direction se separó indefinidamente por allá del 2015 y desde entonces cada uno de los integrantes se han encaminado en sus carreras solistas, siendo una de las más sonadas la de Harry Styles.

Odiados por muchos y amados por miles más, One Direction fue una boy-band que tomó, modificó y actualizó el concepto de una boy-band en el mundo de la música actual, convirtiéndose en un fenómeno musical que para las nuevas generaciones fue novedoso e irreal.

1.- BTS

Obviamente en este conteo no podíamos dejar de fuera a BTS, un caso extraordinario dentro del mundo de las boy-bands al ser la agrupación masculina más grande y exitosa del mundo de la música. Incluso más (mucho más) que todas las bandas puestas en este conteo.

La agrupación surcoreana no sólo transpasó fronteras, sino que a pesar del idioma convirtió a Corea del Sur en una potencia en cuanto a entretenimiento se trata. Algo que no muchas veces se ve, pues generalmente son países de occidente quienes dominan y triunfan en el mercado musical.

BTS es la ‘boy-band’ más grande de todos los tiempos. Foto: Getty Images

BTS ha tenido tanto impacto que ellos, a diferencia de muchos, no se conformaron con definir el concepto de boy-band en el mundo, sino que incluso lo subieron de nive. Tanto que en la actualidad para muchos es imposible pensar en una banda que se le compare.

Bueno, para darnos una idea de su influencia y éxito, cuando los BTS anunciaron su descanso para cumplir con su servicio militar, el mercado de Corea del Sur (y de la industria) tuvo un gran desplome por millones de dólares. Por eso y muchas cosas más, BTS ha definido el concepto de ‘boy-band’ en los últimos años.

Como pueden ver, las ‘boy-bands’ llevan décadas existiendo y a como se ve el panorama, seguirán apareciendo más y más. ¿Ustedes cuál consideran que es la banda que va que vuela para parecerse a las ‘boy-bands’ de esta lista?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado