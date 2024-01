Lo que necesitas saber: A continuación te dejamos tres museos bastante económicos que puedes visitar entre semana con tu familia o con tus amigos.

¿Ganas de curiosear por la ciudad? Si es así debes saber que estás de suerte pues hoy nos dimos a la tarea de enlistar tres museos de Los Ángeles bastante chidos que puedes visitar en familia o con tus cuates.

Petersen Automotive Museum

Si amas los autos no te puedes perder la experiencia que tiene para ti el Petersen Automotive Museum. Actualmente, este museo cuenta con más de 250 automóviles y más de 5 exhibiciones diferentes que te llevarán a un paseo por la nostalgia con todos los vehículos que tienen para mostrarte.

Hollywood Customs: Modified for the movies

Desde Herbie, el DeLorean o hasta el Honda rosita S2000 que sale en Rápido y Furioso 2, en esta exhibición encontrarás la mayoría de los autos que alguna vez viste en las películas. Si a cuadro los autos se ven impresionantes, imagínate verlos en persona…

Foto: Petersen Automotive Museum

We Are Porsche

75 años de historia reflejados en 40 vehículos de la marca alemana mundialmente reconocida. Seas fan o no de Porsche, estos automóviles serán un placer visual en cuanto entres a la sala de exhibición.

Un plus de visitar We Are Porsche, es que también podrás ver de cerca el 911S que usaron en la última peli de Top Gun. Ahora que si aún no te convences, aquí te dejamos unas imágenes de lo que te espera:

Ambas exhibiciones están incluídas en tu admisión general y aquí te dejamos el link para comprar tus boletos. El precio de la entrada va desde los 11 hasta los 21 dólares y depende de la edad que tengas.

Academy Museum of Motion Pictures

Este museo es para las y los amantes del cine. Si te encuentras en Los Ángeles y quieres conocer un poco más de la historia del séptimo arte, estamos seguros que el Academy Museum of Motion Pictures es tu mejor opción.

Foto: Academy Museum of Motion Pictures

Actualmente tiene 12 exhibiciones entre las que destacan: Significant Movies & Movie Makers; Shifting Perspectives: Vertical Cinema y una de las más esperadas: The Oscar’s Experience, una experiencia inmersiva en la que dejarás por unos minutos tu vida actual para convertirte en una estrella del cine que recibe su propio Oscar.

¡Sin duda un sueño hecho realidad para cualquier cinéfilo!

El museo abre de miércoles a lunes y los boletos los puedes encontrar aquí. Recuerda apartar con anticipación la fecha porque hay pocos lugares.

Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

El último de los museos de Los Ángeles de esta lista es uno de los más icónicos no solo por su historia sino por los spots para tomarse fotos bastante cool. Se trata del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles o LACMA para los cuates.

Si quieres deleitarte con obras de Diego Rivera o Pablo Picasso, este museo es una gran opción. Durante tu visita podrás admirar diversas pinturas y si así lo decides, puedes elaborar tu propia obra de arte.

Foto: LACMA

El LACMA tiene opciones para chicos y grandes. Durante el día hay conciertos, clases de arte o salas de cine. Básicamente el entretenimiento y la diversión de las y los visitantes está asegurado.

Aquí te dejamos la página oficial del LACMA para que puedas planear tu visita y compres tus entradas que van de los 16 a los 20 dólares.

¿Sabías que el primer —y único— parque de diversiones artístico está en Los Ángeles?

Relacionado