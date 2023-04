¿Aún no tienes planes para este fin de semana? Mándale un mensajito a tu crush, a tu amix, a tu mamá o arma el plan en solitario para disfrutar de The Other Art Fair Los Ángeles.

Te contamos más de esta experiencia única que involucra arte, música, tragos y mucho más.

¿Qué es The Other Art Fair Los Ángeles?

The Other Art Fair Los Ángeles es una feria de arte que busca no caer en los vicios de la industria. Pretende sacudirse el elitismo que algunas veces mancha al arte y ofrecer un espacio revolucionario: Reformulando el arte.

“El arte no se limita a la convención o regla y, la forma en la que lo disfrutas tampoco debería estarlo”. – The Other Art Fair

Foto: Instagram @theotherartfair

En The Other Art Fair Los Ángeles encontrarás verdaderas obras de arte que no cuestan un ojo de la cara. 140 artistas independientes ponen su trabajo a la venta con precios bastante accesibles para que decores tu hogar, oficina o le lleves un regalo a tu amix.

¡El arte es para todos! Aquí se celebra y alienta la creatividad en un ambiente rodeado de instalaciones inmersivas, música en vivo, performances y traguitos para pasarla bien.

¿Qué artistas participan en el evento?

Más de cien artistas de todo el mundo comparten su arte bajo el mismo techo en Los Ángeles. Diferentes técnicas, estilos y formatos están listos para que les eches un ojo y, en una de esas, ¡te las lleves a casa!

Te damos sólo una probadita del trabajo de algunos artistas. AQUÍ puedes encontrar a todas y todos los que participan en The Other Art Los Ángeles, ver sus piezas y los precios.

Speak Out Collage

Ryan Bautista Maria Leon 1989

Hedy Torres Antagonistic Vol. I

Alejandro Aboli

¿No tienes idea de cómo empezar a comprar arte? Chécate esta guía para comprar piezas que vayan contigo, tu estilo y presupuesto.

¿Qué encuentras en The Other Art Fair Los Ángeles?

Foto: Instagram @theotherartfair

Necesitarás planear muy bien tu visita porque hay mucho por ver en The Other Fair Los Ángeles. Desde un taller para crear tu propia revista, una imprenta para que regreses a casa con una impresión analógica, hasta un taller de cerámica.

La instalación de espejos Me, Myself and I es una propuesta para la autoexploración y una invitación para que el espectador pase tiempo consigo mismo. También habrá un pop-up de plantitas con todos los tamaños y colores que te imagines. ¿Cuál será la elegida para irse contigo?

¡No olvidemos el Club de Vinos! El High Five Wine Club, fundado por mujeres, ofrecerá muestras gratuitas de vinos naturales y golosinas hechas a mano. Eso nos lleva a la comida: Opciones veganas, carnívoras y cafecito para la sobremesa.

¡Prepárate para el viernes de fiestón!

Foto: Instagram @theotherartfair

Mucho arte y toda la cosa pero la fiesta está siempre presente. Este viernes 31 de marzo celebran el Friday Late, una mezcla de arte, música, ilustraciones y fotografías para disfrutar mientras te echas un buen coctelito.

Fecha, horarios y boletos del The Other Art Fair Los Ángeles

Esta fiestota al arte comenzó desde el 30 de marzo y termina hasta el 2 de abril, así que aún tienes tiempo de hacer un espacio en tu agenda de fin de semana.

La cita es en el Barker Hangar, Santa Mónica: 3021 Airport Ave, Santa Monica, CA 90405. AQUÍ puedes comprar tus entradas y por ACÁ tienes las horas de entrada y salida.