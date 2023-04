Bien dicen que tener un auto no es un lujo sino una necesidad. Sin embargo, esta frase pierde totalmente el sentido cuando se trata de exclusividad. Hoy te presentamos a RD Whittington, el hombre detrás de Scottsdale Sports Car Group y de la agencia concesionaria más exclusiva de Los Ángeles.

El éxito de RD Whittington radica en su facilidad para conseguir cualquier tipo de vehículo en tiempo récord y sin importar lo que cueste. Todo para satisfacer las necesidades más excéntricas de sus clientes.

RD Whittington: El preferido por las estrellas

RD Whittington se convirtió en el concesionario de cabecera de las personas más VIP todo el mundo y por supuesto que le creemos pues Taylor Swift, J Balvin, ASAP Rocky y hasta Jeff Bezos son solo algunos de sus afamados clientes.

RD Witthington y Tom Holland | Foto: Getty Images

Uno de sus principales objetivos es “hacer que suceda” para tener feliz a su exigente clientela y sobre todo, hacerlo en el menor tiempo posible, pues ya sabemos que las estrellas quieren todo para ayer.

La fama de RD Whittington se fue a las nubes en 2019 cuando Anthony Anderson mencionó el Rolls-Royce clásico de Jaime Foxx en una entrevista con Jimmy Kimmel.

Jamie Foxx a bordo de su Rolls Royce | Foto: Especial

Cuando el presentador preguntó: ¿Cómo haces para conseguir un auto así? La respuesta fue simple: “Contactas a RD Whittington”.

Cabe mencionar que RD Whittington ya tenía una cartera de clientes bastante amplia y exclusiva. Aunque esta mención logró darle el empujoncito que necesitaba para que su fama fuera mundial.

Million Dollar Wheels

Hace apenas unos meses, Discovery+ apostó por realizar un reality show que muestra todos los pormenores del trabajo que realiza para conseguir las locuras que sus clientes le solicitan.

Foto: Million Dollar Whells / Discovery+

Y aunque en este programa veremos estrellas como Tom Holland o Kim Kardashian, los verdaderos protagonistas son las excentricidades que este vendedor consigue para sus clientes.

Así que ya sabes que con RD: You want it, you got it…

Claro, para las y los que pueden.