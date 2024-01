Lo que necesitas saber: Algunos consejos para librar la cuesta de enero son pagar tus tarjetas de crédito o pedir ayuda de un asesor financiero.

Luego de las fiestas, el recalentado y los intercambios decembrinos, hoy —desde ayer, en algunos casos— por fin regresamos a la normalidad. En este sentido, la cuesta de enero es un tema que a muchas personas no les deja dormir.

Por eso, si te luciste con todos en diciembre —ojo, que para nada está mal— y ahora no sabes cómo salir de la bronca, aquí te dejamos algunos consejos para sobrevivir a la cuesta de enero y retomar el control de tus finanzas.

Paga tus tarjetas de crédito

Sabemos que las compras a meses sin intereses te hicieron babear en las tiendas departamentales y seguro que aplicaste o pensaste en aplicar un: “YOLO para eso trabajo”. De nuevo, está bien que te hayas dado tus lujitos. Sin embargo ahora toca pagar sin “morir” en el intento.

Para el caso específico de las tarjetas de crédito la mayoría de las instituciones bancarias ofrecen dos tipos de pagos mensuales: El pago de tu deuda y aquel pago mínimo que tiene la tasa de interés más alta.

Ahora, no te vayas con la finta, de acuerdo con especialistas financieros consultados por The New York Times, no hay forma “buena o mala” de liquidar tus deudas. Aquí no importa si eliges la tasa más alta o aquella que no representa intereses, el chiste es pagar, no atrasarte con tus pagos y sobre todo, no perder tu liquidez por hacerlo.

Arma un presupuesto

Si tu propósito para este 2024 fue tener más lana quizá uno de los primeros pasos para cumplir tus objetivos sea armar o ajustar tu presupuesto. El director de la Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio, Mike Croxson, recomienda aplicar el clásico 50/30/20, es decir: Destinar el 50 por ciento de tus ingresos a necesidades; el 30 por ciento a deseos y el último 20 por ciento a ahorros.

Claro, esta fórmula no es una regla de oro y de hecho puedes modificarla de acuerdo a tus prioridades e incluso a la ciudad donde vives. Por ejemplo: ¿Sabías que algunas de las peores ciudades para retirarse están ubicadas en California?

Por último pero no menos importante: Pide ayuda

Hablar de broncas económicas con alguien más puede ser un tabú para muchas personas. Pero cuando estamos con el agua en el cuello lo mejor es pedir ayuda, ya sea de un familiar o un amigo para que nos eche la mano con una lanita o bien con un asesor financiero que nos devuelva la tranquilidad.

Lo importante aquí es mantenerte sincera o sincero para recibir la ayuda adecuada, salir del hoyo y de paso recibir tu primera lección de este año: Gastar de forma menos impulsiva.

