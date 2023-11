Lo que necesitas saber: El valor de los teléfonos que recibió Giovanni Petruzziello alcanzó los 96 mil dólares.

Mientras que nosotros le sufrimos cada vez que un paquete llega dañado a nuestro domicilio, un hombre de Florida recibió por error 60 teléfonos iPhone 15 Pro Max valuados en casi 100 mil dólares.

Así como lo lees. Un afortunado sujeto identificado como Giovanni Petruzziello ordenó en línea cuatro teléfonos iPhone 15 Pro Max pero la sorpresa llegó con su paquete cuando recibió 60 teléfonos de la marca Apple.

El caso se volvió viral en redes sociales

Petruzziello, quien es propietario de una pequeña empresa de tecnología en Florida, contó su historia en TikTok, donde rápidamente causó furor entre los internautas que le recomendaron quedarse con todos los iPhone para venderlos y sacar una buena lana.

“Pedí cuatro iPhone 15 Pro Max en septiembre, uno para mí y para mis compañeros, recibí uno para mí (…) y después habían tres largas cajas más con 20 iPhone 15 Pro Max en cada una”, señaló el hombre en su cuenta de TikTok.

No obstante, hubo quienes le recomendaron devolver los iPhone a la compañía pues aunque se trató de 40 teléfonos, en esta ocasión no se trataba de 900 dólares sino de 96 mil dólares en total. Un dinero que seguramente Apple iba a intentar recuperar.

¿Devolver los iPhone o venderlos?

A través de un nuevo video, Petruzziello informó que decidió regresar los iPhone con el fin de evitarse broncas con la compañía ubicada en Cupertino. En el TikTok se observa al sujeto entrar a una tienda de Apple y entregar todos los teléfonos que no eran de su pedido.

Foto: Captura de Pantalla

“¿Por qué no se quedó los teléfonos y los vendió por su cuenta?” Bueno, primeramente quedarte con algo que no es tuyo no está chido… Una vez comprendido este punto debes saber que Apple tiene la posibilidad de bloquear los teléfonos con el fin de impedir su reventa y que alguien obtenga ganancias.

Esto sin contar que la compañía puede rastrear cualquier teléfono para evitar que los iPhone robados terminen en manos incorrectas. Así que si te lo preguntas: Sí, Giovanni Petruzziello tomó la mejor decisión.

Relacionado