El queso en la gastronomía de Estados Unidos es como agua para los peces, lluvia para el desierto o aire para nuestros pulmones. En pocas palabras, la cocina estadounidenses se llena de queso por donde la veas.

¿Derretido, en bolita o sticks? Taste Atlas, la enciclopedia de sabores y atlas mundial de comidas tradicionales, ingredientes y restaurantes, reveló una lista de los 50 mejores platillos con queso del mundo y Estados Unidos se ganó tres puestos. ¿Cuáles lograron entrar?

Los 50 mejores platillos con queso del mundo

Entre Italia, Francia, Argentina, India, Suiza y otros países que aman ponerle queso a sus mejores platillos, Estados Unidos se ganó tres lugares que destacan por su sencillez y nivel de sabrosura.

¿Cuál de los tres es tu favorito? Te contamos un poquito de estos platillos icónicos de la cocina estadounidense.

Cheese Curds

Foto: Taste Atlas

Estas bolitas fritas de queso cuajado también son llamadas “queso chirriante”. ¿La razón? Al tratarse de queso fresco que preferentemente se prepara el mismo día que se consume, choca con los dientes en cuanto entra a la boca y produce un curioso sonido.

Esta botanita quesosa es acompañada con aderezo ranch, salsa de tomate o algunas finas hierbas que levanten su sabor sencillo, a la vez suave y crujiente. Todo un orgullo de Estados Unidos y Wisconsin, gran productor de queso y leche.

Palitos de queso Mozzarella

Foto: Taste Atlas

¿Quién no ha disfrutado de unos buenos palitos de queso Mozzarella antes de pasar al plato principal? Cortado en pequeños trozos alargados y empanizados, suelen sumergirse en salsa de tomate especiada o con un poco de miel y mostaza.

¿Dónde los encuentras? Es común que se sirvan para ver los deportes con los amigos, chismear mientras distraes la tripa o como entrada antes de una gran cena.

Papas fritas con queso

Foto: Taste Atlas

¡Saluden a la estrella de la comida rápida! A unas buenas papas fritas bañadas con queso cheddar no se les dice que no. ¿Acompañan una hamburguesa o un jochito? Es lo de menos pero, si las papitas no son buenas, hasta terminan arruinando nuestra comida.

Un poco de sal, ajo, especias o chili para los más glotones y tienes una botana excepcional. La entradita estadounidense por excelencia.

¿Cuál es tu platillo con queso favorito? AQUÍ puedes ver la lista completa.