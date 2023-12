Netflix Is a Joke Fest está de vuelta y promete hacer temblar Los Ángeles con un maratón cómico del 2 al 12 de mayo de 2024.

Este festival, producido por Netflix en colaboración con Live Nation, se presenta como el evento de comedia más grande de Norteamérica, con más de 300 shows en vivo distribuidos en más de 35 lugares icónicos del Estado Dorado.

Boletos a la Venta el 15 de Diciembre a las 10:00 AM PT en NetflixIsAJokeFest.com

El festival contará con más de 35 lugares emblemáticos de Los Ángeles, incluyendo el Hollywood Bowl, The Greek, The Dolby, The Forum, The Palladium, Orpheum Theatre y The Wiltern. Además, se incluirán los clásicos lugares de comedia como The Hollywood Improv, Largo, Laugh Factory y The Comedy Store.

Fuera de Ruta con “Outside Joke”

¡Pero eso no es todo! El festival también presentará “Outside Joke”. Desde espectáculos de stand-up en vivo hasta divertidos juegos en el césped, Outside Joke es la oportunidad perfecta para que los fans se sumerjan en los mejores momentos de la comedia de Netflix.

Entre los comediantes y artistas destacados se encuentran Ali Wong, Chris Rock, Kevin Hart, Wanda Sykes, Trevor Noah, y muchos más.

¡Y ojo, que hay más sorpresas por anunciar!

Netflix Stand-Up: Una Década de Risa

Con más de 260,000 boletos vendidos en 2022, Netflix Is A Joke Fest regresa para superar todas las expectativas. Netflix, que celebra 10 años de originales de stand-up en streaming, tiene graaandes planes.

¡Ve preparando estómago y mandíbula porque van a sufrir de tanta risa!

Lo destacado del Festival: No Te Pierdas…

Hollywood Bowl : Desde Jerry Seinfeld hasta Taylor Tomlinson y Sarah Silverman; el Hollywood Bowl será testigo de noches inolvidables de comedia.

: Desde Jerry Seinfeld hasta Taylor Tomlinson y Sarah Silverman; el Hollywood Bowl será testigo de noches inolvidables de comedia. The Forum : La Gran Asociación de Tom Brady y Jeff Ross en “G.R.O.A.T.” ¡No te pierdas este enfrentamiento cómico del siete veces campeón del mundo!

: La Gran Asociación de Tom Brady y Jeff Ross en “G.R.O.A.T.” ¡No te pierdas este enfrentamiento cómico del siete veces campeón del mundo! The Greek Theatre : Big Mouth en vivo y una noche de stand-up bajo las estrellas con Jon Stewart y amigos.

: Big Mouth en vivo y una noche de stand-up bajo las estrellas con Jon Stewart y amigos. The Dolby: Wanda Sykes, Ronny Chieng, y Daniel Tosh te harán reír hasta las lágrimas.

Boletos a la venta el 15 de Diciembre

Las entradas para todos los eventos del festival saldrán a la venta el 15 de diciembre a las 10 am PT en NetflixIsAJokeFest.com. ¿Qué mejor regalo de Navidad que una dosis de risas para 2024?

Robbie Praw, el VP de Stand-up de Comedia de Netflix, comentó: “Este es un momento especial para la comedia, tanto para Netflix como para el género en general. Este festival tiene como objetivo capturar este momento reuniendo a los mejores comediantes del mundo durante 11 días inolvidables”.

Con más de 200 comediantes presentados en más de 350 especiales en la última década, Netflix ha marcado una década de risas que culmina en este Netflix Is A Joke Fest. ¡Te vas a lanzar!

