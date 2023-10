Lo que necesitas saber: La nueva exhibición del Museo Comic-Con de San Diego presenta al arte como una inspiración para los avances tecnológicos que actualmente disfrutamos.

El Museo Comic-Con de San Diego continúa con sorpresas y hoy estrenó tres exposiciones bastante cool con robots, actividades impulsadas por la realidad virtual y hasta presentaciones de vehículos autónomos, es decir, sin conductor.

El Museo Comic-Con presentó tres exhibiciones: Ilustraciones de Colleen Doran; las obras de Steve Oliff y el platillo principal llamado POPnology.

¿De qué va POPnology?

Bajo el lema de: “La fantasía de ayer es la realidad de hoy”, POPnology —una fusión entre “pop” y “technology”— es una experiencia interactiva que demuestra la conexión entre la cultura pop y la tecnología del mundo real.

La exhibición habla sobre cómo muchos de los avances tecnológicos fueron influenciados en gran parte por las películas, los libros, el arte y la televisión.

En este sentido, con distintas actividades bastante rifadas POPnology nos plantea la pregunta: “¿Qué ciencia ficción de hoy se hará realidad mañana?”

Además de narrar el brinco de la ciencia ficción a los avances tecnológicos, POPnology habla sobre las tecnologías que recién surgen y que también sacaron algo de inspiración de alguna película o serie.

¿No te suena Inteligencia Artificial o Black Mirror?

El Museo Comic-Con ha sido sede de las mejores exhibiciones de arte popular

Si la tecnología y la ciencia ficción no es lo tuyo. Debes saber que en el Museo Comic-Con todavía se encuentra en exhibición ¡Excélsior! The Life and Legacy of Stan Lee que, como su nombre lo indica, nos presenta la vida del genio detrás de Marvel a través de comics, arte original y pinturas inéditas.

Por otra parte, otras exposiciones que siguen vigente son las instalaciones de Crunchyroll de “My Hero” y “Cowboy Bebop” para todas y todos los amantes del anime.

¿Sabías que la cuarta temporada de Demon Slayer ya está en producción?

Si te interesa lanzarte al Museo Comic-Con lo puedes hacer de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí te dejamos la página oficial para que armes tus boletos.

