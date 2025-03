¡Una exposición súper especial llega a The Broad! Jeffrey Gibson: The space in wich to place (el espacio en el que colocarme) es una adaptación de la presentación original en el Pabellón de Estados Unidos que lució en la 60ª Bienal de Venecia en 2024.

Durante esta exposición internacional Jeffrey Gibson se coronó como el primer artista indígena en representar a los Estados Unidos con una exposición individual. ¡Y ahora lo tendremos en Los Ángeles!

¿Quién es Jeffrey Gibson?

Jeffrey Gibson es un artista interdisciplinario nacido en Colorado en 1972. Uno de sus rasgos más interesantes es que tiene ascendencia Cherokee, grupo indígena que habitó en Estados Unidos.

Foto: Brian Barlow

Este gran artista también es miembro de Banda Choctaw de Misisipi, así que su cultura la tiene bien presente. Además, es licenciado en Bellas Artes y pintura por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y maestro en Pintura por el Royal College of Arts de Londres.

¿El enfoque de su arte? Jeffrey Gibson es conocido por resaltar las perspectivas indígenas y LGBTQ+. La autenticidad cultural, los estereotipos asignados a los pueblos navitos y, sobre todo, la estética que caracteriza a estos grupos.

Foto: The Broad

En las obras de Jeffrey Gibson siempre encontrarás colores vibrantes y figuras geométricas que crean un lenguaje visual único y original.

¿De qué va Jeffrey Gibson: The space in wich to place?

La primera exposición individual de Jeffrey Gibson en The Broad incluye más de 30 obras que transmiten la agradecida visión inclusiva del artista. Colores saturados, diseños geométricos y referencias a los siglos XIX y XX en esculturas, murales, videoinstalaciones y más.

Foto: The Broad

Además, Jeffrey Gibson le da un toque de música moderna y, por supuesto, la crítica a las injusticias que todavía existen en Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Será que tengamos un futuro más equitativo? ¡En Jeffrey Gibson: The space in wich to place es posible soñar!

La expo toma su nombre del poema Ȟe Sápa de la poeta, escritora, activista y feminista Layli Long Soldier. En esta pieza, contempla el ser indígena a través de las figuras geométricas para explorar el sentido de pertenencia.

Foto: jeffreygibsonvenice2024.org

En resumen, Jeffrey Gibson: The space in wich to place, celebra a las personas y comunidades que siguen manteniendo sus tradiciones con dignidad, a pesar de las circunstancias difíciles que atraviesan al mundo.

Una fiesta de respeto para los antepasados indígenas de Jeffrey Gibson y, por supuesto, la incursión de un artista como él en la historia del arte. ¡Imperdible!

¿Cuándo y dónde será la exposición?

Jeffrey Gibson: The space in wich to place estará disponible en The Broad del 10 de mayo al 28 de septiembre del 2025. ¿La sorpresa? Jeffrey Gibson se unirá al museo para crear presentaciones, charlas y talleres para que el público profundice en su obra.

Foto: jeffreygibsonvenice2024.org

¡Recuerda que la entrada a The Broad es gratuita! Lo único que debes hacer es reservar tu entrada en el día y la hora que prefieras. En este enlace puedes hacerlo.

