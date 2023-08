Lo que necesitas saber: Ashton Kutcher y Mila Kunis pusieron en renta su casa de Santa Bárbara donde podrás vacacionar tú y tu pareja completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es mandar una solicitud por Airbnb.

¿Necesitas un respiro o simplemente quieres salir con tu pareja? Si es así te tenemos un notición pues por sorprendente que parezca, durante un día puedes vacacionar en la casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis COMPLETAMENTE GRATIS.

No se trata de clickbait ni nada por el estilo. Las estrellas de Hollywood literalmente tiraron la casa por la ventana y anunciaron por Instagram que su casa de Santa Bárbara ahora está disponible por Airbnb.

Así es la casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis en Santa Bárbara

A pocos pasos de la playa y con vistas a las montañas de Santa Ynez, a la casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis no le faltan lugares de interés y actividades que prometen hacer tu estancia inolvidable.

Bueno, al menos eso dice la descripción de la propiedad…

“Nuestra casa de playa del condado de Santa Bárbara es nuestro hogar lejos de casa, especialmente cuando necesitamos un poco de R&R (los padres saben de lo que estamos hablando)” Ashton Kutcher y Mila Kunis sobre la renta de su casa en Santa Bárbara

La casa de playa tiene dos habitaciones y una capacidad para cuatro huéspedes, cuenta con cámaras de seguridad, WiFi gratis, jacuzzi con vista al mar, playa privada y hasta una parrilla por si se te ocurre armar la carnita asada.

Sin embargo, nuestra recomendación es que te olvides de comprar filetes en el supermercado pues de acuerdo con los detalles del Airbnb, Ashton Kutcher y Mila Kunis también te ofrecerán bebidas y alimentos. ¡Todo sin gastar un solo dólar!

Entonces… ¿Dónde está el truco?

Como lo escribimos aquí arriba, en esta reservación no hay ningún truco oculto. Es una estancia gratuita que podrás reservar únicamente del 19 al 20 de agosto que incluye todo lo antes mencionado y que claro, al igual que cualquier otra propiedad de Airbnb cuenta con sus propias reglas.

Ya sabes, lo básico: No armar fiestas, no invitar a más personas de lo permitido, no fumar, no consumir sustancias ilegales y bueno, en este caso al tratarse de estrellas de Hollywood, no realizar fotografías o videos de la propiedad sin su autorización.

Foto: Christopher Polk

De hecho, en la descripción de la propiedad hacen bastante énfasis en esto: “Como te invitamos a entrar en nuestro alojamiento, pedimos a los huéspedes que no tomen fotografías o videos sin consultar primero con nosotros”.

Quizá el único “truco” en todo esto es que necesitas antes enviar una solicitud de reservación y que será la pareja la encargada de decidir si te aceptan o no en su casa.

Sea una campaña publicitaria o no, nuestra recomendación es que envíes un mensaje que nada te cuesta. Quien quita y la suerte te lleva a pasar la noche en la casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis.

Aquí te dejamos el enlace para que corras a hacer tu reservación

