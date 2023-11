A los 15 años Antonia Lofaso pedía permiso en casa para cruzar la frontera de Estados Unidos y probar la gastronomía de Ensenada o Tijuana; unas décadas después se adentró a una cocina mexicana para llevar tres de sus platillos a diferentes puntos de ese país -y República Dominicana-.

Antonia Lofaso creció en una comunidad italiana de Long Island, Nueva York y actualmente vive en Los Ángeles, California, donde tiene tres restaurantes (Black Market, DAMA y Scopa). Próximamente abrirá un cuarto en Las Vegas.

Se trata de una chef, madre y una mujer estadounidense quien ganó renombre gracias a tres de sus pilares de vida: encontrar inspiración en cada viaje, libertad creativa en la cocina y utilizar la hospitalidad como muestra de agradecimiento ante una visita.

Los viajes por el mundo son su inspiración, sin embargo, también se puede conocer más de un continente a través de su gastronomía en una cena de tres tiempos.

Prueba de ello son su propuesta ITALIANA -con mayúsculas por la herencia familiar- española, portuguesa, sudamericana y latina que hoy encontramos en sus restaurantes de Los Ángeles y en los Hoteles Paradisus by Meliá (México y República Dominicana).

Toda una vida cerca de la cocina -más allá de su faceta como celebridad de TV por su aparición en Top Chef– respaldan a Antonia Lofaso. Digamos: tiene las bases para creerle cuando habla de que se aprende más rápido sobre gastronomía viajando que en los libros.

Para comprobarlo nos lanzamos con ella a Playa del Carmen, nos recibió con una caja de galletas en la habitación, pidió en la barra un Sbagliato (hecho principalmente con vino espinoso y gin), nos habló acerca de un taco de filete de res con chapulines, salsa hecha con hormiga chicatana y una tortilla de maíz azul y amarillo que posteriormente disfrutamos en la cena (como recomendación de lo que probó)… y luego nos contó sobre su carrera.

Como si habláramos de un músico que crea sonidos con un par de lápices y una butaca en la escuela, ella se apasionaba por cocinar para sus amigos. Uno de sus primeros trabajos fue hacer hotdogs en el centro comercial y en 1997 supo que el calor de la cocina formaría parte de su vida. “Cuando mis amigos me invitaban a cenar a su casa yo siempre hacía platos de pasta que mi madre me había enseñado”.

“En ese momento, no había chefs realmente famosos o no se veía gente en la televisión. Cuando llegué a Nueva York y comencé a ver estos grandes restaurantes con chefs, pensé: ‘Oh, esto es algo que puedo hacer’. Cuando me gradué en la escuela de cocina, comencé a trabajar para los restaurantes de Wolfgang Puck inmediatamente y trabajé para él durante más de 10 años, aprendí todo y luego abrí mis propios lugares”

Antonia Lofaso recordó sobre sus primeros pasos como profesional en la cocina