¿Osiel Cárdenas queda libre?

Lo que necesitas saber: Ha circulado información sobre la salida de prisión de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo, aunque eso no es un indicador de que está libre.

Si bien desde hace semanas se cantaba la salida del exlíder del cártel del Golfo de una prisión en Estados Unidos, la mañana del 30 de agosto fue de breaking para varias redacciones mexas que reportaron como un hecho que Osiel Cárdenas Guillén había quedado libre.

¿La fuente? Los mismos datos del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos y fuentes de periodistas especializados en el caso.

Los reportes sobre Osiel Cárdenas

El periodista Juan Alberto Vázquez de Animal Político reportó como un hecho la salida de prisión de Osiel Cárdenas Guillén, quien a finales de la década de los 90 se convirtió en el líder del cártel del Golfo hasta su detención en 2003.

Como les contamos, la fuente de varios medios de comunicación —como Animal Político— fue la ficha, en la que el nombre de Osiel aparece con “z”, del Buró Federal de Prisiones.

Antes del mero 30 de agosto, la ficha señalaba la salida del exlíder del cártel del Golfo para el viernes 30. Llegó este día y la ficha cambió el estatus de la salida a “desconocido”.

(Este estatus, de acuerdo con la misma información del Buró, indica que si la fecha de liberación aparece como “desconocida” puede ser porque el periodo en prisión aún no está determinado por distintas razones).

Aún así, periodistas especializados y medios informaron que la salida de Osiel Cárdenas de Terre Haute, una prisión de máxima seguridad ubicada en Indiana, era un hecho.

Lo que se sabe de la salida de Osiel Cárdenas

Llegamos a la segunda parte de la información porque lo que seguiría para Osiel Cárdenas no está muy claro —además de que pese a que fue un notición, acá en México las autoridades no dijeron nada. De hecho, la info no llegó ni a la mañanera de AMLO.

De acuerdo con Animal Político, tras salir de Terre Haute, Osiel Cárdenas Guillén debería permanecer en libertad supervisada durante cinco años.

Por otra parte, el periodista y productor Luis Chaparro compartió que el exlíder del cártel del Golfo fue escoltado y entregado a las autoridades del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

De ahí, supuestamente, lo llevaron a un centro de procesamiento donde organizarían todos los documentos para que Osiel Cárdenas se quede en el gabacho.

A estos reportes se sumó el corresponsal de Foro TV en Washington DC Ariel Moutsatsos, quien compartió que fuentes de alto nivel confirmaron que sí, Ociel Cárdenas salió de prisión, peeeeeeero que no fue liberado.

De hecho, según las fuentes de Moutsatsos fue entregado al servicio de Migración —tal como lo compartió Luis Chaparro— y que la situación del excapo es incierta.

Por lo pronto, se trata de información extraoficial. No hay nada confirmado por los gobiernos y, al parecer, por lo pronto Cárdenas Guillén no será deportado a México, donde tiene cargos en su contra por delincuencia organizada y daños contra la salud.

Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y Los Zetas, salió de la cárcel. Se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración de EUA. No fue liberado y no se sabe aún si regresará a México. #LasNoticiasDeFOROtv con @_fernandanews | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/Ib7ON4zWZ3 — Foro_TV (@Foro_TV) August 30, 2024

Extradición, sentencia y prisión en Estados Unidos

Osiel Cárdenas Guillén se convirtió en líder del cártel del Golfo en 1998, tras la detención de su fundador Juan García Abrego y del asesinato de Salvador Gómez alias el Chava.

Justo por este caso —el asesinato del Chava adjudicado a Osiel Cárdenas para supuestamente quedarse como jefe del cártel del Golfo—el tamaulipeco fue apodado el “mata amigos”.

Sin embargo, poco después, Osiel Cárdenas fue detenido por la Sedena y la extinta PGR (Procuraduría General de la República) en 2003.

El entonces líder del cártel del Golfo era acusado de delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En 2007 Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos, donde ofrecían una recompensa por hasta dos millones de dólares.

Y, finalmente, fue sentenciado en 2010 en Estados Unidos, después de declarase culpable por tráfico de cocaína, marihuana, lavado de dinero.

La sentencia que le dieron en Estados Unidos fue de 25 años y una multa de 50 millones de pesos. Sin embargo, a destacar está el hecho de que las autoridades norteamericanas le redujeron las acusaciones y hasta la condena a cambio de que él se convirtiera en uno de sus informadores y su buena conducta.

De esta manera, Osiel Cárdenas roló por varias prisiones hasta llegar a Terre Haute.

Hasta el 30 de agosto sigue incierto qué pasará con la situación jurídica del exlíder del cártel del Golfo y fuente de la creación de Los Zetas.

Sobre este último, Osiel Cárdenas se armó de un grupo de escoltas que habían desertado del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales de la Sedena y que más tarde formaron otro cártel, el de Los Zetas, en una estructura totalmente distinta a la que lideraba Cárdenas.

Entonces, ¿Osiel Cárdenas está libre?

La respuesta es compleja porque ninguna autoridad ha salido a confirmar la información.

Lo que pasó con Osiel Cárdenas Guillén, de acuerdo con fuentes y el Buró Federal de Prisiones, es que salió de prisión, aunque eso no implica su completa libertad.

