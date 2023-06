¡La espera por fin terminó! Luego de 25 años Nintendo anunció el lanzamiento de Super Mario RPG. Una versión remasterizada del icónico título de 1996 que salió para la SNES y que ahora llegará para la Nintendo Switch.

A través del Nintendo Direct que habla sobre los lanzamientos de la compañía para la segunda mitad del año, los nipones anunciaron sus planes para traer de vuelta este videojuego que marcó la infancia de las y los gamers noventeros.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

El juego de 1996 únicamente vio la luz en Japón y Estados Unidos. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars prometía combates por turnos con nuestros personajes favoritos en medio de una trama bastante interesante.

Foto: Nintendo

Ahora imagínate toda la aventura y nostalgia noventera pero con gráficos de primer nivel y en tu Nintendo Switch… Nintendo lo hizo realidad y ya puedes reservar el juego en la eShop.

Aquí te dejamos los avances oficiales:

Detective Pikachu también regresa

Otro de los anuncios oficiales de este Nintendo Direct fue el lanzamiento de una nueva entrega de Detective Pikachu que también llegará para la Nintendo Switch.

Foto: Nintendo

Bajo el nombre de Detective Pikachu Returns, este nuevo juego promete grandes aventuras en el mundo Pokémon donde veremos desde nuevos rostros hasta personajes icónicos como Mewtwo, quien por cierto, se espera que tenga protagonismo.

El juego saldrá a la venta el próximo 6 de octubre así que te recomendamos apartar la fecha y unos cuantos dólares. Te dejamos los avances oficiales:

¿Sabías que Microsoft fue multado por violar la privacidad de sus usuarios?