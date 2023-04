Italia se convirtió en el primer país de Occidente en prohibir el puso de ChatGPT por las implicaciones negativas que podría tener esta herramienta para la sociedad en materia de privacidad.

Aunque desde hace meses todos estamos como con juguete nuevo. Especialistas aseguran que la tecnología de OpenAI viola las normas de privacidad en Europa.

Esto es lo que verás si estás en Italia e intentas utilizar ChatGPT | Foto: Especial

El Regulador Italiano de Protección de Datos externó su preocupación por la falta de restricciones de edad en ChatGPT y cómo el chatbot puede proporcionar información objetivamente incorrecta en sus respuestas.

Otros países buscan unirse a Italia contra ChatGPT

Gobiernos como el de Reino Unido han revelado sus intenciones de regular ChatGPT bajo el mismo argumento de la privacidad o la desinformación.

Y es que aunque todo es risas y diversión con ChatGPT, mientras tú le preguntas sobre tipos de perros, se teme que existan mentes un poquito más maliciosas que manipulen los discursos políticos mediante la generación de información falsa.

¿Qué onda con Estados Unidos?

En lo que concierne a Estados Unidos, las autoridades de nuestro país no han emitido alguna regla formal para supervisar la tecnología de la Inteligencia Artificial.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología —NIST por sus siglas en inglés— presentó una guía sobre la gestión de riesgos y daños potenciales que puede traer la Inteligencia Artificial en las empresas.

Instalaciones de NIST en Estados Unidos | Foto: Especial

No obstante, esta guía es meramente informativa por lo que no habrán consecuencias en caso de no seguir las indicaciones.

Aquí te dejamos el archivo para que le eches un ojo

Y aunque hace unos días la Comisión Federal del Comercio recibió una queja contra ChatGPT4 —la versión mejorada del ChatGPT— por supuestamente ser un modelo “engañoso, sesgado y riesgoso para la seguridad pública”, lo cierto es que hasta el momento no habrán limitaciones para el proyecto de OpenAI.

