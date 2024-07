Lo que necesitas saber: El sueño de Musk es que los robots humanoides no sirvan sólo para procesos de manufactura, sino que sean integrados a la vida diaria de millones de personas.

Uno emocionándose porque apenas se enteró que en WhatsApp ya contesta la Inteligencia Artificial… y, mientras tanto, Elon Musk asegurando que ya estamos a nada de ver a robots humanoides. Bueno, al menos así será en las plantas de Tesla.

Foto: Reuters

Iniciaría con baja producción… en 2026 habría mayor número de robots humanoides

El malévolo pero carismático dueño de Tesla, Elon Musk, asegura que, a partir de 2025, se podrá ver a robots humanoides sacando la chamba en las fábricas de su propiedad. No serán robots que nomás se dediquen a limpiar o de esos todos toscotes que nomás sirven para realizar una acción… serán robots “realmente útiles”, prometió el también dueño de X (antes Twitter).

De acuerdo con el mensaje mañanero que Musk lanzó ayer, 22 de julio, en la mencionada red social, inicialmente sólo habrá unos cuantos robots humanoides, ya que serán de baja producción y exclusivamente para uso interno en Tesla… ahhhh, pero espérense al año que viene del que viene (o sea, en 2026): ahí espera el magnate que la producción de autómatas sea mayor y, entonces, puedan ser vendidos para el uso de otras empresas.

Elon Musk demanda a OpenIA / Foto:Reuters

No es la primera vez que Elon Musk habla de robots humanoides. Lo hizo apenas hace unas cuantas semanas, en una reunión que tuvo con accionistas de Tesla. En ese momento, prometió que su compañía superará a Microsoft y Apple… y un factor decisivo será su robot humanoide, al cual ha bautizado como Optimus.

Elon Musk trabaja en este proyecto desde 2021

De hecho, medios especializados indican que Optimus ya es usado en fábricas de Tesla… sólo que realizando labores demasiado automatizadas; entonces, a lo que se refiere Elon Musk es llevar a los robots humanoides un pasito más adelante.

FILE PHOTO: A humanoid robot developed by Tesla, known as Tesla Bot or Optimus, is shown in a frame grab from the live video of Tesla’s AI Day streamed on August 20, 2022. Tesla/Handout via REUTERS

¿Cómo sería eso? Puessss… entraríamos en el terreno de la especulación, así que lo mejor será aguantarnos a verlos con nuestros propios ojos.

Según Xakata, desde 2021 Elon Musk tiene este proyecto de robots humanoides y una primera versión de Optimus fue presentada en 2022. No muy espectacular: sólo caminaba y bailaba. El sueño de Musk es que los robots no sirvan sólo para procesos de manufactura, sino que sean integrados a la vida diaria de millones de personas. Algo que todavía se ve lejano… pero ya no tanto.

Publicado en Sopitas.com.

Relacionado