Companies that changed their names:



Amazon: Cadabra

Best Buy: Sound of Music

eBay: Auction Web

Facebook: Meta

Google: BackRub

Instagram: Burbn

Netflix: Kibble

Nike: Blue Ribbon Sports

Pepsi: Brad’s Drink

Playboy: Stag Party

7-Eleven: Tote’m Stores

Snapchat: Picaboo

Starbucks:…