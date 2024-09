Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, Apple anunció la siguiente generación del iPhone, Apple Watch y hasta nuevos AirPods. Acá les contamos los detalles.

Septiembre es un mes importante para los fans de Apple, pues ya es una tradición que en estas fechas, la empresa de ‘la manzanita mordida’ haga anuncios importantes, sobre todo de su dispositivo estrella: el iPhone. Y vaya que este 2024 no se quedaron atrás, pues tiraron la casa por la ventana con noticias emocionantes.

Desde que se anunció que los de Cupertino armarían un nuevo evento, aparecieron varios rumores de insiders y expertos en tecnología sobre lo que podrían traer bajo la manga, los cuales hicieron que paráramos la ceja. Sin embargo, la mayoría apuntaban a la nueva generación de su teléfono insignia.

Después de mucha espera, este 9 de septiembre fuimos testigos de otro Apple Event, el cual llevó por título It’s Glowtime y donde no nos dieron respiro. Pero si no tuvieron chance de seguir la conferencia completa y quieren enterarse de las noticias más importantes, no se preocupen, que acá les contamos todo que se anunció en este eventazo.

El evento comenzó con un video muy cool musicalizado con “Good Times” de Jungle donde nos mostraron cómo algunos de los dispositivos de la compañía son parte de la cotidianidad de millones de personas en todo el mundo e incluso cómo les han cambiado la vida. Sin embargo, más adelante apareció Tim Cook, el CEO de Apple, quien nos dio la bienvenida y nos contó lo que nos presentarían.

El evento inició con el Apple Watch Series 10 y el nuevo Ultra 2

Cook arrancó hablando del Apple Intelligence y de ahí se pasó a la nueva generación del Apple Watch, el Series 10, que incluye un display más grande y largo con 30% más de pantalla que la generación anterior, lo que nos permitiría tener una mejor vista de contenidos. Además, le agregaron esquinas más redondas que le dan otra imagen al smarwatch junto a una pantalla Wide angle OLED que será 40% más brillante que los relojes previos.

También dejaron claro que este es el Apple Watch más delgado que han hecho, al que le incluyeron una bocina más pequeña pero poderosa con la que por primera vez puedes poner música o podcasts directamente en las mismas. Dentro de las mejoras encontramos el nuevo chip S10, que es más poderoso y te permitirá hacer todas las tareas que necesitas de tu Apple Watch.

Este es el nuevo Apple Watch Series 10/Foto: Apple

Pero entre las cosas que nos sorprendieron del Apple Watch Series 10 es que entre las funciones médicas, ahora te permitirá detectar la apnea del sueño usando el acelerómetro. Esta herramienta estará disponible en más de 150+ países este mes y hasta en modelos como el Series 9 y Ultra 2.

Por si esto no fuera suficiente, la Series 10 del Apple Watch contará con opciones de titanio, que le dan una vista mucho más elegante y moderna al dispositivo. Esto como parte del plan de Apple para reducir las emisiones netas a cero usando materiales reciclados y renovables, electricidad limpia y envíos bajos en carbono. Además de incluir nuevas bandas de Nike y Hermés para que lo luzcas como se debe.

Estas son las características completas del Apple Watch Series 10/Foto: Apple

Por supuesto que no se podían olvidar de Apple Watch Ultra 2, que ahora viene en un nuevo color negro satinado que se ve impresionante. Para rematar y que haga juego con esta chulada, anunciaron una banda de titanio muy elegante que estará disponible en negro y titanio natural, junto con otra banda de Hermés. Así que ya lo saben, es momento de aplicar el tarjetazo para agregar esta maravilla a su colección.

Así luce el nuevo modelo del Apple Watch Ultra 2/Foto: Apple

Apple también reveló sus nuevos AirPods

Otro de los rumores para este Apple Event era la llega de una nueva generación de AirPods y las predicciones se cumplieron. Para que se den una idea, primero presentaron los AirPods 4, los cuales prometen acoplarse a un más a cualquier tipo de oído y darle comodidad a los usuarios.

Con el chip H2, los audífonos ofrecerán una mejora de audio con más bajos y limpios impresionantes, además de incluir audio espacial personalizado y cargador con cable USB-C que nos dará 30 horas de batería para escuchar nuestras canciones favoritas.

También presentaron los nuevos AirPods 4 con varias funciones interesantes/Foto: Apple

Dentro de estos AirPods 4 también presentaron un segundo modelo con funciones muy similares a los Pro, como cancelación de ruido activa, modo transparente y audio adaptativo. Además, contará con un cargador inalámbrico para aquellos que así lo prefieren y que definitivamente son una gran opción.

Aquí les dejamos todas las características de los AirPods 4/Foto: Apple

Bajita la mano, Apple también nos mostró los nuevos AirPods Max, que para ser honestos, no tuvieron tantos cambios como los que ya conocemos. Ahora, estos audífonos tendrán una entrada tipo C para cargar más rápida, audio espacial personalizado y vendrán en nuevos colores que lucen increíbles. Así que si andaban pensando en armarlos, quizá sea un buen momento.

Estos son los nuevos colores de los AirPods Max/Foto: Apple

Por último pero no menos importante, Apple también nos mostró los AirPods Pro 2, los cuales además de tener un sonido brutal, buscan ir un paso más allá al crear una prevención, conciencia y acción en contra de la pérdida de audición. Es por eso que tendrán una opción para usarse como aparatos para la sordera… así como lo leen.

Pero no solo eso, estos AirPods Pro contarán con protección de audición, que reducirá intuitivamente el ruido que escuchamos cuando lo necesitamos. Ya para rematar, incluirán una prueba de audición, que permitirá prevenir la pérdida de audición y revisar el estado de tus oídos en cuestión de minutos. Una verdadera maravilla que no nos esperábamos con estos audífonos.

Los AirPods Pro 2 viene con una herramienta para prevención de la sordera/Foto: Apple

Ahora sí, Apple nos presentó el iPhone 16



Y después de todos estos anuncios, vino lo que todos estábamos esperando. Tim Cook presentó el iPhone 16, que dejó claro que vendría una nueva era para este dispositivo con Apple Intelligence, pero vamos por partes. De entrada, mencionaron que los teléfonos serán más grandes los teléfonos, pues el 16 normal medirá 6.1 pulgadas, mientras que el Plus será de 6.7 pulgadas… así que es momento de buscar nuevas fundas.

En cuanto a la pantalla, contará de nuevo con Glass Ceramic que será 50% más resiste que la primera generación de estas pantallas con una tasa de refresco de 2000 bits en el sol y 1 nit en la oscuridad. A esto se le suman dos nuevas funciones importantes: el Botón de acción que ya veíamos en el iPhone 15 Pro y el Control de cámara, un nuevo botón del iPhone 16 que nos permitirá tener atajos en la cámara y funciones rápidas para capturar esos momentos especiales.

Estos son los nuevosos colores del iPhone 16/Foto: Apple

El iPhone 16 contará con el chip A18, Que estará completamente optimizado para hacer cosas grandiosas con Apple Intelligence. Para que se den una idea, en esta parte introducirán una herramienta llamada Private Cloud Compute, que le dará una nueva y más eficiente protección a nuestro dispositivo, pues nuestros datos no se guardarán ni tampoco se quedarán en los archivos de Apple.

Dentro de otras cosas que tendrán chance de hacer con la inteligencia artificial de Apple, encontrarán nuevas herramientas de escritura, crear emojis dando una descripción, hacer imágenes con unas cuantas indicaciones, buscar imágenes o videos en tu galería con palabras. Ahora, Siri será más natural, relevante y personal a la hora de ayudarte con tus tareas o actividades diarias.

Las cámaras del nuevo iPhone 16/Foto: Apple

Por ahí también nos mostraron un poco de la Inteligencia virtual, que también nos dejará conocer más de las cosas a las que les tomemos fotos en nuestro día a día, esto gracias al Control de cámara. Apple Intelligence llegará a Estados Unidos a finales de septiembre y a otros países en diciembre de 2024. Aunque todos los que hablamos español tendremos que esperar, pues en nuestro idioma estará disponible hasta el 2025.

Sabemos que les interesa mucho tomar fotos y el iPhone 16 viene bien armado, pues el panel de lentes volvió a cambiar y ahora, la cámara principal es de de 48 MP con un telefoto 2X de 12 MP que se funde con la primera para darnos imágenes combinadas con ambos lentes. A esto se le suma un Ultra Wide con fotografía macro y captura espacial, que será como tener cuatro lentes en una sola cámara.

Todo esto incluye el nuevo iPhone 16/Foto: Apple

Por si esto no fuera suficiente, anunciaron que el software del iPhone 16 y el A18 están optimizados para correr videojuegos pesados, como los más recientes Resident Evil y Assassin’s Creed. Además, revelaron que el próximo año lanzarán el juego Honor of Kings World en exclusiva para el teléfono de Apple. A esto se le suma más batería y nuevos colores para que le saquen provecho a este dispositivo.

Y por supuesto que no podía faltar el iPhone 16 Pro

Por último pero no menos importante, Apple nos presentó ni más ni menos que el iPhone 16 Pro. Así como el modelo normal, la pantalla en los modelos profesionales de este teléfono será más grande, pues ahora serán de 6.3 y 6.9 pulgadas en el Pro y Pro Max respectivamente. Estos modelos seguirán siendo de titanio con un grado 5, con colores nuevos que lucen increíbles.

En cuanto al software, el iPhone 16 Pro también recibió varias mejoras, pues ahora cuenta con el chip A18 Pro que sobra decir que es una brutalidad y servirá para correr Apple Intelligence. Hablando de la inteligencia artificial, nos mostraron algunas funciones que ya queremos probar, pues por ahí nos enseñaron que se pueden hacer grandes cosas con la cámara, entre ellas buscar locaciones para tomar una foto en específico.

Así luce el iPhone 16 Pro/Foto: Apple

Y hablando de las fotos, el iPhone 16 Pro será como tener una cámara profesional en la palma de tus manos, pues tendrá una Fusion Camera de 48 MP, Ultra Wide de 48 MP, Telefoto de 5X de 12 MP. También podrán usar el control de cámara del iPhone 16, así como grabar por primera vez slow motion en 4K 120, una definición que ningún otro dispositivo tiene en el mercado.

Otra de las mejores del iPhone 16 Pro fue el audio, pues ahora incluye cuatro micrófonos de estudio que pueden captar audio espacial en el video. Para demostrar el poder de la cámara y el sonido del iPhone 16 Pro, Apple nos enseñó un detrás de cámaras del video de “Dancing in the Flames” de The Weeknd, el cual se grabó con este dispositivo y la verdad es que promete muchísimo.

Y por último, estas son las funciones del iPhone 16 Pro/Foto: Apple

¿Qué tal? ¿Les gustó todo lo que anunció Apple en su evento de septiembre? Definitivamente, tendremos que romper el cochinito para comprar varios de los dispositivos que presentaron (por acá les dejamos más características y precios en México de los iPhone 16).

Publicado en Sopitas MX.

