Conforme avanza la Inteligencia Artificial aprendemos más de ella y de los beneficios que nos puede traer como sociedad. Sin embargo, era de esperarse que algunas personas utilizaran esta herramienta para hacer el mal.

De acuerdo con el FBI, durante las últimas semanas se registró una nueva modalidad de extorsión. En esta los criminales utilizan imágenes de desnudos generadas por Inteligencia Artificial para amenazar y extorsionar a su víctimas.

¿En qué consiste la extorsión?

La dependencia señaló que ha recibido decenas de reportes donde las víctimas señalan que son víctimas de chantaje cibernético a través de supuestas fotografías íntimas creadas por Inteligencia Artifiical.

A cambio de no hacerlas públicas, los ciberdelincuentes exigen altas sumas de dinero que muchas veces sí son pagadas. Y es que las víctimas señalan —y mentira no es— que a final de cuentas nadie va a fijarse si se trata de alguna foto falsa o no.

Las imágenes son un montaje del rostro de la víctima en lugares y posiciones comprometedoras y pues nada… Ya sabemos el realismo que puede alcanzar una Inteligencia Artificial.

¿Estamos seguros ante la Inteligencia Artificial?

Las autoridades emitieron algunas recomendaciones para evitar el robo de información y violaciones a la seguridad de las y los internautas.

Las recomendaciones van desde las más sencillas como utilizar contraseñas confiables y mantener actualizados tus dispositivos y apps hasta la autenticación en dos factores o utilizar puertos de carga más seguros.

¿Sabías que los hackers pueden actuar a través de un centro de carga como los que vemos en los aeropuertos?

¿Y tú qué harías ante un posible caso de extorsión?