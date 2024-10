Lo que necesitas saber: Tua Tagovailoa no ha presentado sintomatología relacionada con la última conmoción cerebral

La vida no ha sido sencilla para los Miami Dolphins desde que perdieron a Tua Tagovailoa apenas en la segunda semana. El equipo de Florida sólo ha ganado dos juegos en la temporada, ante los Jaguars y frente a los desdibujados Pats 10-15, en la quinta semana, lo cual no ayuda mucho a levantar el ánimo para el resto de la temporada.

De acuerdo con el periodista Dan Orlovsky, la ofensiva de los Dolphins para este 2024 fue fabricada a la meda de Tagovailoa. Mike McDaniel, coach de Miami, probó suerte con Skylar Thompson, quien tras sufrir una lesión tuvo que ser sustituido por Tim Boyle, aunque finalmente quien parece que se ha quedado con la titularidad es Tyler Huntley.

Tua Tagovailoa en el Miami vs Buffalo / Getty

¿Cuál es el plan con Tua Tagovailoa?

Las esperanzas de los aficionados de los Dolphins es que puedan ver a Tua Tagovailoa de regreso en algún punto de la temporada, aunque también son conscientes de que eso podría no ocurrir por el bien de la salud del quarterback, tras sufrir por tercera vez una conmoción cerebral en la NFL.

Ante esta situación se ha llegado a considerar la posibilidad de que Tua se retire para prevenir futuras consecuencias, por lo cual el quarterback ha visitado varios neurólogos, con el objetivo de conocer los alcances de los daños de las conmociones hasta ahora.

Hasta ahora no hay fecha como tal para el regreso de Tua Tagovailoa, de modo que el plan por ahora sigue dependiendo de las propias sensaciones del jugador, quien será el último en tomar una decisión sobre un posible regreso, así como la fecha, pero esto no ocurrirá en la sexta semana, pues no ha estado entrenando como tal con el equipo.

Tua Tagovailoa y el famoso ‘Cheetah’ de los Dolphins – Foto: Getty Images

Buenas noticias: Tua Tagovailoa ya no tiene síntomas

De acuerdo con Adam Schefter, Tua Tagovailoa no ha presentado síntomas relacionados a la última conmoción cerebral, sufrida el 12 de septiembre de 2024, en el juego contra los Buffalo Bills. De cualquier manera, el jugador sigue explorando su estado de salud con neurólogos y nadie le ha impedido volver a jugar.

¿Está cerca el regreso de Tua Tagovailoa con los Miami Dolphins? Eso no lo conocemos a ciencia cierta, sin embargo la NFL ya ha dado algunas pistas a través del médico de la NFL, Allen Sills, quien el 4 de octubre explicó que la liga no intervendrá en la posible decisión de Tua y de los Dolphins para volver a los emparrillados.

Tua Tagovailoa en el juego contra los Bills / Getty

“En última instancia, cuando los pacientes toman decisiones sobre sus carreras, tiene que reflejar esa autonomía que se genera a partir de conversaciones con expertos médicos que les brindan el mejor consejo médico”, indicó.

¿Crees que Tua Tagovailoa deba regresar con los Miami Dolphins?

