Si bien es cierto que cualquier persona está expuesta a los prejuicios, las críticas o el bullying, las figuras públicas suelen ser un gran blanco de este tipo de ataques. La constante necesidad de dar explicaciones a los detractores es un sentir bastante generalizado y, sobre todo, bien comprendido por campeones olímpicos como Tom Daley.

El clavadista británico, quien suma cinco medallas en cinco Juegos Olímpicos, superó grandes obstáculos antes de consolidarse como uno de los mejores del mundo. Y a pesar de que ya presumía algunas medallas, su momento cumbre llegó en Tokio 2020 con el oro en sincronizados y bronce individual desde la plataforma de 10 metros, aunque la historia continúa en París 2024.

Junto a Matty Lee, Daley dio una clase magistral de clavados y sincronización. Además, la victoria se dio ante la gran potencia que representa China en esta disciplina, por lo que terminó una racha de 4 ediciones olímpicas con los asiáticos en lo más alto del podio en esta prueba.

Tom Daley, una historia de superación

El camino de un deportista nunca será sencillo. La constante lucha por llegar a lo más alto y las complicaciones que aparecen en el camino parecen nunca terminar. Sin embargo, momentos como el que Tom Daley vivió en la fosa de Tokio 2020 hacen que todo valga la pena.

Originario de Plymouth, Inglaterra, incursionó en esta disciplina desde que tenía 7 años y mostró tanto talento que ganó varias competencias infantiles. Las características con las que destacó en el trampolín lo llevaron a ganar campeonatos en Australia, así como los organizados en el Reino Unido.

El ascenso de Daley fue tan rápido, pues con 14 años de edad compitió en sus primeros Juegos Olímpicos. En la competencia individual de Beijing 2008 terminó séptimo y en la modalidad de sincronizados ocupó el octavo sitio, pero independientemente de no haber conseguido medalla, la justa tomó tintes emotivos años después.

El padre de Tom Daley, Robert, pudo disfrutar de la actuación de su hijo en aquella edición. Desafortunadamente, falleció a causa de cáncer en 2012 y el clavadista vivió uno de sus momentos más tristes. No obstante, le rinde homenaje a quien le dio la vida a través de su pequeño hijo, de nombre Robbie.

Por esa misma razón, los triunfos del clavadista tienen dedicatoria especial. En los Olímpicos de Londres 2012 conquistó el bronce de forma individual y en Río 2016 repitió el metal en sincronizados con Daniel Goodfellow.

“Soy gay y soy campeón olímpico”

En una sociedad que suele invadir la privacidad de los demás, al grado de cuestionar y exigir explicaciones sobre la orientación sexual, el desarrollo deportivo de cualquiera toma tintes complicados. Por esa razón, Tom Daley se declaró gay a través de un video de YouTube que publicó en 2013.

“Mi vida ha sido una montaña rusa complicada en los últimos años, por decir algo. Esto no debería importar, pero se ha hablado mucho sobre mí y eso me molesta. En la primavera de este año mi vida cambió cuando conocí a alguien, me hizo sentir feliz, seguro y simplemente se siente genial. Ese alguien es un chico“, contó.

Con la seguridad de hablar sobre el tema, el clavadista se convirtió en un ícono de la comunidad LGBTQ+. Conforme pasaron los años, también creció su papel en la lucha y en 2017 contrajo matrimonio con el director y guionista de cine Dustin Lance Black, con quien concibió a Robbie a través de la donación de óvulos.

Entre sus múltiples objetivos se encuentra la visibilización de la lucha que tanto él, como millones de personas sostienen desde hace años. Por ello, busca la inclusión y la diversidad dentro del deporte.

Ahora, como parte de sus celebraciones por la medalla de oro en Tokio 2020, Tom Daley mandó un mensaje muy emotivo: “Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa“.

El arte de tejer, incluso cerca de la fosa

Durante la competencia femenil de clavados desde el trampolín de 3 metros, llamó la atención que Tom Daley aprovechó el tiempo para apoyar a sus colegas y tejer. Algunos apostaron porque se trataba de una bufanda, otros por un suéter.

La realidad es que todavía no sabemos de qué se trató, pero el británico disfruta mucho esta actividad y la refleja en su familia. Su pequeño Robbie viste diferentes prendas, al igual que Daley y su pareja, incluso amigos, y la ropa luce en la cuenta de Instagram @madewithlovebytomdaley.

