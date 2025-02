Lo que necesitas saber: Más allá de la cancha, el Super Bowl LIX nos dejó muchos momentos memorables.

El Caesars Superdome de Nueva Orleans fue testigo del aplastante triunfo de los Philadelphia Eagles sobre Kansas City. Sin embargo, más allá del emparrillado, también hubo curiosidades y momentos peculiares que dieron mucho de qué hablar. Para que no te quedes fuera de la conversación, te traemos un recuento de lo que no se vio en el Super Bowl 2025.

Lady Gaga interpretó “Hold My Hand” para las víctimas de desastres

Antes del inicio del partido, pudimos disfrutar de una actuación pregrabada de Lady Gaga en la emblemática Bourbon Street, en el corazón de Nueva Orleans. La cantante apareció acompañada de algunas leyendas deportivas, como Tom Brady y Michael Strahan, para rendir homenaje a las víctimas de las catástrofes ocurridas en Estados Unidos durante los últimos meses, como el atentado terrorista en Nueva Orleans, los incendios forestales en Los Ángeles y el huracán Helene.

Una lluvia de celebridades en el Super Bowl 2025

El Super Bowl LIX convocó a un gran número de personalidades, quienes además de disfrutar el partido, aprovecharon para derramar glamour en las tribunas. Entre ellas, Paul McCartney, Kevin Costner, Jay Z, y Adam Sandler.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1888744337171005843

De hecho, los actores Jon Hamm y Bradley Cooper fueron los encargados de presentar a Kansas City Chiefs y a los Philadelphia Eagles.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1888734439716323581

El reencuentro de Messi con sus amigos

Lionel Messi fue otra de las celebridades que se dieron cita en Nueva Orleans para disfrutar del partido y reencontrarse en la tribuna con sus excompañeros del Barcelona: Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

(instagram.com/jordialbaoficial).

Trump vitoreado; Taylor Swift abucheada

Contrastes que tiene la vida. Donald Trump, primer presidente estadounidense en asistir a un Super Bowl, fue recibido con una ovación al llegar al Caesars Superdome.

https://twitter.com/sopitas/status/1888734096072790492

En cambio, a Taylor Swift le tocó un estruendoso abucheo cuando apareció en las pantallas del estadio. Algo que es hasta cierto punto comprensivo, pues había una mayor presencia de aficionados de las Águilas en el estadio.

https://twitter.com/DailyCaller/status/1888740635169161666

El abrigo de DeAndre Hopkins en el Super Bowl 2025

DeAndre Hopkins perdió a su padre cuando tenía cinco meses de edad. Una de las cosas que su padre le dejó fue este abrigo, y Hopkins siempre dijo que lo usaría el día de su boda o cuando jugara un Super Bowl. Por eso, llegó con el abrigo puesto a pesar de que la temperatura en Nueva Orleans era de 25 grados Celsius.

(Cooper Neill/Getty Images).

Los Air Jordan 1 de Jalen Hurts

Jalen Hurts acaparó las miradas cuando pisó la cancha del Caesars Superdome calzando unos exclusivos Air Jordan 1 rojos con negro, con la leyenda “unbannable” en los talones. No obstante, Jalen debió cambiar de calzado debido a las estrictas normas de vestimenta que tiene la NFL, usando un modelo blanco y negro.

La bandera de Palestina en el espectáculo de medio tiempo

Durante el show de Kendrick Lamar un hombre desplegó una bandera de Palestina durante varios segundos. Personal de seguridad lo derribó y retiró del campo de juego.

https://twitter.com/diyatv/status/1888765176843026900

Los fans de Kansas mejor se fueron

Otra cosa que no se vio del Super Bowl 2025, al menos no en la transmisión por televisión, fue cuando los aficionados de los Chiefs, quienes “ya no sentían lo duro, sino lo tupido”, prefirieron abandonar el estadio antes del inicio del cuarto cuarto.

Y bueno, no fueron los únicos que sufrieron la derrota de Kansas City. También hubo mexas a los que esta caída les dolió en el alma (y en el bolsillo):

https://twitter.com/sopitas/status/1888795814073438552

Publicado en Sopitas USA.

