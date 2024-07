Lo que necesitas saber: El Comité Olímpico de Países Bajos asegura que no hay riesgo de incidencia con Steven van de Velde.

No todo es alegría ni fiesta en los Juegos Olímpicos de París 2024. Hemos visto varios momentos tensos en varias disciplinas, una de ellas sucedió durante un juego en el voleibol de playa. En cuanto Steven van de Velde salió recibió un gran número de abucheos, una gran parte de los aficionados no ven con buenos ojos su participación.

Todo se debe a Van de Velde fue condenado por violación cuando tenía 19 años, por abusar de una niña de 12 años. Aún así fue elegido y respaldado para representar a Países Bajos.

Steven van de Velde

Los abucheos contra Steven van de Velde

El 28 de julio, Steven van de Velde y Matthew Immers hicieron su debut en París 2024, se enfrentaron a la dupla italiana de Alex Rahghieri y Adrian Carambula. Sin embargo, fueron recibidos en el Estadio Torre Eiffel por una gran cantidad de abucheos, todos dirigidos a Steven.

Gran parte de los aficionados está en contra de su participación en la justa veraniega. Algunos argumentan que tenerlo ahí va en contra de los valores olímpicos y que no representa de lo que se trata el deporte.

En el 2016 Steven fue condenado a 4 años de prisión por violación a una niña de origen británico. El entrenador del equipo aseguró que se tomaron las mediadas necesarias para tenerlo en competencia, además defiende el hecho de que ya pagó su condena.

“Conocemos la historia de Steven. Fue reconocido culpable según el derecho inglés y cumplió su pena” dijo Michel Everaert, secretario general de la Federación Neerlandesa.

Steven van de Velde, Países Bajos / Fotografía Getty Images

La condena de Steven van de Velde

De acuerdo con información de medios británicos, la condena que cumplió Steven fue de solo 13 meses. Aunque el Comité Olímpico neerlandés defiende que estuvo inscrito a un programa de rehabilitación en el 2017, tan solo un año después de lo sucedido.

“Van de Velde ha estado totalmente comprometido con todos los requisitos y ha cumplido con todos los estrictos parámetros de evaluación de riesgo, inspecciones y diligencia debida. Los expertos han afirmado que no hay riesgo de reincidencia” Expresó en un comunicado en Comité Olímpico Neerlandés

Más de 80 mil personas firmaron una petición para pedir que Van de Velde fuera vetado de forma indefinida en las competencias oficiales.

Matthew Immers es compañero de Steven en los Juegos Olímpicos, ambos representan a Países Bajos en el voleibol de playa. Han estado juntos desde hace tres años y asegura que su compañero es un ‘buen tipo’, así que merece disfrutar la experiencia en París.

Steven van de Velde en París 2024 / Fotografía Países Bajos

“Hablamos de eso una vez y queremos disfrutar cada momento en este escenario porque juntos hemos entregado todo en estos últimos tres años para poder calificar. Steven es en realidad un buen tipo y para mí, que he jugado dos años con él, no hubo problema y ahora hay algunas personas que no les gusta porque este es un gran torneo”.

La seguridad extra que recibe Steven van de Velde en París 2024

A diferencia del resto de sus compañeros y colegas, Steven van de Velde no se hospeda en la Villa Olímpica, ni en la convencional ni en la flotante. Se aloja en un hotel, lejos del resto de los competidores.

Tampoco se le permite dar declaraciones después de los juegos, como sí lo hace su compañero Matthew Immers. El comité organizador le brinda seguridad extra a la dupla neerlandesa en cada uno de los juegos, para evitar alguna agresión. Steven entiende que sus acciones en el pasado tendrán consecuencias el resto de su vida.

La razón de que Steven tenga permitido competir es porque según el Comité Olímpico Internacional. Es “responsabilidad exclusiva de cada Comité Olímpico Nacional” designar a sus representantes.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado