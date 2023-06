No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y para la Selección Mexicana llegó el momento de quitarse la paternidad contra el némesis, Estados Unidos en Nations League.

La ocasión es inmejorable, la semifinal de la Nations League de CONCACAF. Es una revancha, porque nos maltrataron gacho en la última edición, pero en este nuevo proceso de Diego Cocca, a ver cómo nos va contra la Selección de las Barras y las Estrellas.

Diego Cocca a quitarse la paternidad de Estados Unidos sobre la Selección Mexicana – Foto: Agencia Mexsport

Las acciones del partido de la Selección Mexicana vs Estados Unidos

Fun facts de la semifinal de la Nations League de CONCACAF

No es la primera vez que se ven las caras en la Nations League de CONCACAF. En la primera edición, chocaron en la final y el marcador fue a favor de Estados Unidos por tres goles y sólo dos de la Selección Mexicana

¿Paterinidad? Sí, desafortunadamente, la Selección Mexicana no tiene un pasado inmediato agradable, porque desde 2019 no le gana a Estados Unidos

Christian Pulisic, verdugo de México -Foto: Getty Images

Son cinco los partidos que la Selección de Estados Unidos tiene sin conocer la derrota ante México , dos de ellos con título de por medio (Copa Oro y Nations League), además de un partido eliminatorio

(Copa Oro y Nations League), además de un partido eliminatorio Alejandro Zendejas es uno de los hombres a seguir, más porque hubo polémica en la era del Tata Martino y sobre si podía jugar con la Selección Mexicana, cosa que no sucedió y terminó jugando para Estados Unidos

Diego Cocca ha dirigido en cinco ocasiones a la Selección Mexicana en este proceso mundialista y no ha perdido ningún juego, dos victorias y tres empates. ¿El problema? El funcionamiento ha dejado mucho que desear en estos encuentros … ¡Ay, nanita!

… ¡Ay, nanita! En la final se jugará contra Canadá, que recientemente le ganó a Panamá con una increíble actuación de Alphonso Davies

Canadá jugará la final de la Nations League de CONCACAF – Foto: Getty Images