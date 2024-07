Lo que necesitas saber: Lionel Scaloni ha ganado la Copa América, el Mundial y una Finalissima

Lionel Scaloni, el técnico de la Selección de Argentina, habló sobre la lesión de su mejor jugador, Lionel Messi, quien no pudo terminar la final contra Colombia debido a una lesión en el tobillo, y aunque aún no se conoce el alcance de la lesión, el timonel indicó que su capitán terminó llorando en la banca debido a que no quería salir de la cancha.

La lesión de Messi en la Copa América

“Leo tiene algo que todos deberían tener. No quiere salir nunca, ni siquiera con el tobillo como lo tenía. Él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros. Y yo lo sé mejor que nadie. Él no quiere abandonar a sus compañeros”, comentó el estratega argentino.

El último reclamo de Scaloni a la Copa América en Estados Unidos

Aunque la Copa América fue organizada por la Conmebol, dejó en exhibición varios aspectos en los cuales Estados Unidos tendrá que poner atención de cara al Mundial del 2026 en temas de seguridad, la cual fue rebasada en la final y en la semifinal entre Colombia y Uruguay.

Pero Scaloni volvió a hacer énfasis en el tema de las canchas, las cuales fueron colocadas con apenas unos días de anticipación, ya que en los principales estadios en los cuales se jugó en la Copa América también se llevaron a cabo conciertos. El resultado fueron canchas en mal estado y con visibles parches o divisiones entre los rollos de césped.

“Entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de futbol y no de beisbol. Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes”, mencionó el timonel.

Scaloni se quejó una vez más de las canchas en la Copa América

Sobre la Finalissima contra España

Como consecuencia de haber ganado su segunda Copa América de manera consecutiva, Argentina se gana el derecho a jugar la segunda edición de la Finalissima, ante el campeón de la Eurocopa, España, el cual se llevaría a cabo en el verano del 2025 y para Scaloni este juego tendrá un significado especial.

“Parte de mi familia es española y estoy contento por eso. Vivo ahí y conozco al entrenador. Si se juega la Finalissima, la familia estará dividida. Será lindo enfrentarlos. Estoy muy contento porque la gente tiene un rato de felicidad. Para eso jugamos. Tener acá a mi familia es lo máximo. Estoy el doble de contento porque también ganó España”.

