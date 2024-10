Lo que necesitas saber: Ruth Chepngetich no tiene entrenador desde 2015

Ruth Chepngetich ha hecho historia en el deporte. La kaniana se convirtió en la primera mujer en registrar un tiempo por debajo del 2:10 en el maratón femenil, tras colgarse la medalla de oro en el maratón de Chicago, el cual ya había ganado en 2021 y 2022, y todo sin la necesidad de contar con un entrenador personal, de modo que su hazaña es de admirarse aún más.

Ruth Chepngetich impone nuevo récord mundial en maratón femenil

La kaniena Ruth Chepngetich impuso el récord mundial de maratón femenil con un tiempo de 2:09:56 horas, lo cual representa una auténtica hazaña, pues pulveriza la marca anerior, la cual estana en poder de la etiope Tigst Assefa, quien en el maratón de Berlín 2023 detuvo el cronómetro en 2:11:53.

“Este es mi sueño. Luché mucho pensando en el récord mundial. El récord mundial ha vuelto a Kenia. Me siento muy bien. Estoy muy orgullosa de mí misma”, indicó después de cruzar la meta.

Ruth Chepngetich impone nuevo récord mundial en maratón / Getty

Chepngetich dedicó su triunfo y su récord a su compatriota Kelvin Kiptum, quien había impuesto el récord de maratón varonil en 2023 y falleció en febrero de 2024 en un accidente automovilístico.

¿Quién es Ruth Chepngetich, la mujer más rápida en maratón?

Ruth Chepngetich nació el 8 de agosto de 1994 en Kenia y ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial del 2019, además fue tercera en el maratón de Londres en 2020, además es madre desde 2010.

“Ella (su hija) mi inspira mucho y es una de las razones por las que trabajo duro”, indicó en una entrevista para Nation Africa en 2020.

Ruth Chepngetich / Getty Images

Chepngetich suele correr 170 kilómetros todas las semanas y de pequeña soñana con ser policía, sin embargo, se sintió atrída por el atletismo desde su etapa en la primaria y en lugar de buscar un acarrera univeristaria, pidió a sus padres que la dejaran buscar un futuro en el deporte.

Ruth Chepngetich logró el récord mundial de maratón sin entrenador

Ruth, además, cuenta con otra particularidad, y es que a pesar d ser un atleta de élite, no tiene un entrenador personal. Ella entrena sola y con algún grupo de atletas. La última vez que tuvo un entrenador como tal, fue en 2015.

Desde entonces ha realizado pruebas en medio maratón y a lo largo del tiempo ha ajustado sus propios entrenamientos, además de encontrar técnicas y estrategias para competir.

“Sé lo que me funciona en los entrenamientos, así que no necesito un entrenador. He tenido éxito sin entrenador porque es una cuestión de esfuerzo individual. Un entrenador no te sujeta las piernas para que corras rápido, es el compromiso que pones en algo”, explicó.

Ruth Chepngetich en el maratón de Londres 2020 / Getty

“El atletismo es más que correr. Cambié mi forma de entrenar y de planificar las carreras. Aprendí mucho sobre cómo mantener la concentración, determinación y disciplina”, complementó.

Tras ganar por tercera vez el maratón de Chicago, Ruth ya considera a la ciudad estadounidense como su hogar.

