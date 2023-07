Rodolfo Pizarro no será más jugador del Inter de Miami pues no entró en los planes del ‘Tata’ Martino, quien buscará levantar el barco con Lionel Messi, Sergio Busquets y compañía.

Fue el mismo exjugador de Rayados quien dio la noticia al final del partido entre las ‘Garzas’ y el Colombus Crew que terminó en empate.

A pesar de mostrarse evidentemente decepcionado por el rumbo que tomó la directiva, el canterano del Pachuca reconoció no haber rendido en su posición desde su llegada al equipo de la MLS en 2020.

“Más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo. La verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien…”

Rodolfo Pizarro sobre su salida del Inter de Miami