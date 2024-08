Lo que necesitas saber: Rebeca Andrade venció a Simone Biles en Tokio 2020 en la prueba de potro

Simone Biles pudo cerrar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 de una manera magistral, con dos medallas de oro en el mismo día, sin embargo, la estadounidense quedó fuera del podio en la prueba de viga tras caer de ésta y finalizar en el quinto lugar, mientras que en la prueba de suelo se encontró con la brasileña Rebeca Andrade, quien literalmente ya era su peor pesadilla.

Previo a la final de suelo, Simone Biles había destacado la calidad de la sudamericana, pero a la vez lo incómoda que se siente al competir con ella. “No me gusta. No quiero competir con Rebecca. Estoy cansada, es como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”, declaró Biles.

Rebeca Andrade la gimnasta que venció a Simone Biles

Rebeca Andrade le quita la medalla de oro a Simone Biles por segunda vez

Simone Biles se tuvo que conformar con la medalla de plata en la prueba de suelo o manos libres, pues Rebeca Andrade simplemente cautivó con una rutina espectacular y a la vez hermosa, que le valió 14.166 puntos, mientras que Biles registró 14.133 de modo que nos regalaron un duelo sumamente cerrado.

Con ello Andrade le quitó la medalla de oro a Biles por segunda vez. En Tokio 2020 se impuso en la prueba de salto de potro y ahora lo volvió a hacer en la prueba de piso.

¿Quién es Rebeca Andrade?

Rebeca tiene sus orígenes en las favelas de São Paulo, Brasil, donde comenzó a balancearse en su litera en sus primeros años de vida, por lo cual comenzó a practicar gimnasia desde temprana edad, impulsada por una de sus tías, a través de un programa social para impulsar la práctica del deporte.

La gimnasta brasileña tiene cuatro hermanos más y se desarrolló en la gimnasia en parte gracias a su hermano mayor, Emerson, quien con 15 años era el responsable de llevara a sus prácticas todos los días. Su madre, Rosa, era empleada doméstica, de modo que tenía pocas oportunidades de estar con ella en sus prácticas.

Rebeca Andrade en 2015

A los nueve años de edad dejó su casa en las favelas de São Paulo para mudarse a Curitiba, por invitación de su entrenador, y aunque su madre fue criticada por dejarla ir tan pequeña, a los 13 años se convirtió en campeona nacional y en 2016, a los 17 años de edad, se convirtió en Campeona del Mundo en barras asimétricas.

El momento cumbre de su carrera llegó en Tokio 2020, donde se colgó su primera medalla de oro y al igual que en París 2024, dejó a Simone Biles en el segundo lugar, con la medalla de plata.

Juegos Olímpicos 2024: Rebeca Andrade

