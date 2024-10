Lo que necesitas saber: Real Madrid presionó a Vincent García, editor de France Football, para saber si Vinicius ganaría o no el Balón de Oro; su silencio habría llevado al boicot

El Balón de Oro generó mucha polémica por la victoria de Rodri y la derrota de Vinicius, al grado de que el Real Madrid metió presión a Vincent García, editor de France Football.

Sí, el mismo Vincent García reveló que hubo presión de parte del Real Madrid; pero no te vayas con la finta, no fue para que Vinicius ganara, solo para que el nombre del ganador se supiera con anticipación.

Rodri en la ceremonia del Balón de Oro 2024. Foto: Getty Images

Y es que luego de la polémica que se generó por el boicot de Vinicius y el Real Madrid al Balón de Oro, Vincent García dio declaraciones donde mostró su decepción al respecto.

“Tal vez el Real Madrid ha interpretado mi silencio como un aviso. No sé qué decir. Me ha sorprendido de forma desagradable”, dijo Vincent García (según cita Relevo) cuando le preguntaron sobre la ausencia de Vinicius Jr. y de la delegación madridista.

Foto: @ballondor (X)

Y es que lo dicho, el redactor en Jefe de France Football reveló que el Real Madrid lo presionó para saber si Vini ganaría o no el Balón de Oro, cosa que desde hace meses se dijo que no sucedería a diferencia de años anteriores.

“Tuve mucha presión del Real Madrid, pero, como ocurre con otros clubes, siempre hemos sido claros (…) Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes: Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados”.

Ahora bien, Vincent García confesó que hubo acercamiento de más equipos para conocer al ganador del Balón de Oro, pero la palabra “presión” la usó solo al mencionar al Real Madrid.

Vinicius Jr no viajó a París tras saber que no se llevaría el Balón de Oro este 2024. Foto: Getty Images

Real Madrid y Vinicius no fueron al Balón de Oro por no tener garantía de que ganaría

Lo anterior responde precisamente a la pregunta que muchos nos hicimos cuando Real Madrid decidió no asistir: ¿Lo hicieron porque ya sabían que Rodri sería el ganador?

Se supone que el dato se filtró horas antes, cosa que te platicamos por acá. Sin embargo, Vincent García defendió que no fue así por lo mismo de que Real Madrid presionó para conocer al ganador del Balón de Oro sin éxito alguno.

Foto: Reuters

Considera que la decisión se tomó precisamente por la negativa de revelar el nombre con todo y la presión que ejercieron; además, les recordó su dolorosa derrota en Él Clásico, como factor que (quizá) también influyó:

“A lo mejor tuvieron un presentimiento, no lo sé. A lo mejor el resultado del Clásico tampoco ayudó. No creo que estuvieran 100% seguros de que Vinicius no iba a ser el ganador, y si hubiera ganado el trofeo, sería una pena para él. Tal vez interpretaron mi silencio como un aviso, pero era lo mismo con otros clubes como el City”.

Y también reveló el motivo por el que Vinicius no ganó el Balón de Oro

Rodri es el primer jugador español que gana el Balón de Oro desde Luis Suárez en 1960. Vinicius tendrá que esperar al menos otro año, y según la publicación que hizo tras la ceremonia, va con todo por él.

Mensaje de Vinicius tras perder el Balón de oro

Pero para Vincent García, más que los méritos deportivos, el hecho de que Real Madrid tuviera muchos jugadores en el Top 5 del Balón de Oro afectó a Vinicius. El Balón de Oro se entrega según votos de periodistas especializados de todo el mundo, dándole cierta cantidad de puntos a tres distintos jugadores.

Por eso, quienes son “afines” al Real Madrid, habrían distribuido sus puntos entre los merengues, mientras que Rodri solo tuvo ese tema con Haaland.

“Vinicius sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus votos entre ellos, lo que benefició a Rodri”.

