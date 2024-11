Lo que necesitas saber: Rafa Nadal perdió su primer y último partido en la Copa Davis, solo esos dos partidos, con una diferencia de 20 años entre cada uno

La Copa Davis fue el escenario del último partido de Rafa Nadal como tenista profesional. La derrota de España representó el retiro del español, quien deja el tenis con un legado impresionante.

Rafa Nadal perdió su último partido como profesional

Las ironías de la vida. Rafael Nadal perdió su primer partido en Copa Davis el 6 de febrero de 2004 y no volvió a perder en este torneo hasta el 19 de noviembre de 2024, en su último partido como profesional.

Fueron 20 años, 9 meses y 13 días invicto en la Copa Davis, 29 partidos en fila en lo individual. La historia recordará por siempre a Botic van de Zandschulp como el tenista que derrotó a Rafael Nadal en su último partido.

“Quiero que me recuerden como una buena persona. Desde pequeño en Mallorca tuve la suerte de que mi tío fuese entrenador y ahí tuve la oportunidad de que me apoyara desde el principio. He trabajado tan duro como he podido para ser lo que hoy soy. La experiencia no solo es el tenis, me gustaría que se me recordase como una buena persona y decir que todos deben seguir sus sueños. Quiero ser recordado como una buena persona y como un niño que siguió sus sueños y consiguió más de lo que había soñado”, dijo Rafa Nadal antes de despedirse para siempre del tenis profesional.

Así se vivió el último partido de Rafa Nadal como tenista profesional

¿Cómo se vivió ese último partido de Rafa Nadal? Con muchas emociones y lágrimas, especialmente lágrimas. En cuanto Países Bajos consiguió el punto ganador para eliminar a España de la Copa Davis, vino un mar de sentimiento en Málaga.

Desde la expresión de Nadal al ver a su equipo perder el partido decisivo, los aplausos que le dedicó toda la afición presente en el estadio, y las lágrimas de Rafa al ver los mensajes de despedida que le dedicaron en las pantallas figuras como Rodri, Casillas, Iniesta, Serena Williams, Roger Federer, Andy Murray, Juan Martín del Potro, Novak Djokovic, David Beckham y más.

Aquí te dejamos los videos más emotivos para revivir el día que Rafa Nadal jugó su último partido como profesional y dejó un hueco imposible de llenar en el deporte mundial.

Por tu espíritu de lucha.



Por tu humildad y bondad.



Por todo lo que has hecho por el tenis.



Gracias, Rafa. ❤️💛 pic.twitter.com/diEk1HR2I7 — Copa Davis (@CopaDavis) November 20, 2024

Solo resta decir: Gracias Rafa, gracias Nadal… ¡Gracias, leyenda!

