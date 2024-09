Lo que necesitas saber: Estrella en el futbol colegial, pero en la NFL uno más del montón; así la vida de Bryce Young

El cielo era su techo, como primera selección de Draft de los Panthers todo lucía brillante para Bryce Young… peeeeeeeeeeeero, terminó estrellado, sin convencer y sin ser titular.

Una temporada y dos juegos después, parece que al era del joven mariscal de campo en Carolina terminó. Se anunció oficialmente que irá a la banca para la semana 3 de NFL.

Andy Dalton tomará su lugar como mariscal de campo titular en el partido ante Raiders. Solo que la pregunta del millón es: ¿Qué pasará con Bryce Young? Se quedará en Panthers o hay algún otro destino para él.

Adiós a la titularidad en la NFL y hola banca de Panthers – Foto: Getty Images

¿En qué momento perdimos a Bryce Young?

Un mariscal de campo que ganó el campeonato colegial con Alabama, que fue líder del Crimson Tide y que se llevó el trofeo Heisman; no puede tener tan malos números en la NFL, pero lastimosamente para él, los tiene.

Bueno, el éxito colegial no significa que la vas a romper en la NFL, porque hay casos como el de Bryce Young y miles más, que en sus universidades estrellas totales, pero en las grandes ligas no rifaron nadita.

¿Cómo es posible que un QB en en colegial fue muy bueno, se haya perdido en el camino? Son muchos factores y es que, en colegial tiene más de ocho mil yardas por aire, 80 TD’s y 12 intercepciones, esto solo en 35 juegos.

Solo que en la NFL ya superó el número de intercepciones lanzadas que en toda su etapa como colegial. Tiene 13 pases atrapados por defensas en tan solo 18 juegos.

Su porcentaje de pases atrapados está por encima de la mitad y no solo eso, su porcentaje de anotación por pase lanzado es horripilantemente bajo, además de que tiene 66 capturas.

Esos números no dejan bien parado a nadie en cualquier emparrillado, mucho menos en la NFL, donde la exigencia es altísima y Bryce Young, de momento, no cumplió las expectativas.

Bryce Young no da una en la NFL – Foto: Getty Images

Entonces, ¿Cuál es el problema?

Sin duda alguna el tema mental es un factor importante, porque Bryce Young perdió toda la confianza en su talento, en su brazo y en su habilidad dentro del campo.

Se nota cuando falla pases de trámite, que en otro momento de su vida -etapa colegial en Alabama- hubiera completado hasta casi con los ojos cerrados, pero no en esta temporada 2024.

“Es una locura. Es un pase que haría 999 veces de cada mil saliendo de Alabama. Ve la presión, se da vuelta y lanza hacia su lado corto. Es solo un pase amplio. Lo tienen muy jodido“, dijo un excazatalentos que trabajó con Bryce Young sobre un pase fallado a Adam Thielen para Yahoo Sports.

Con la perdida de la confianza, también se le está nublando la vista porque su lectura de juego se está volviendo demasiado pobre, además de su toma de decisiones.

Bryce Young tuvo la opción de correr y salirse para buscar un gol de campo o hasta el primero y diez, tenía el campo abierto para hacerlo, pero la falta de confianza lo traicionó – Foto: Video de Chase Daniel para Youtube

La mala decisión de Bryce Young de correr en busca del 1ro y 10 o salirse del campo, buscó lanzar el balón y fue capturado sin posibilidad de nada – Foto: Chase Daniel Youtube

¿Todo es culpa de Bryce Young?

No realmente, porque aunque sí tiene fallas puntuales que hacen que los Panthers nada más no vean la luz de esperanza, no se le pueden achacar todas las broncas a Bryce Young.

Para muestra un botón y es que, antes de la jugada que pusimos hace unos párrafos atrás, la mala decisión del QB de Carolina precede de un pésimo -casi nulo- bloqueo del corredor y un tackle.

Bryce Young tiene un jugador abierto sin marca, pero la presión que llega de los defensivos es por pésimos bloqueos del corredor y el tackle derecho; obligan al QB a tener que moverse, entrar en pánico y tomar malas decisiones – Foto: Chase Daniel Youtube

De este tipo de jugadas podemos encontrar decenas en los partidos de los Panthers, donde los errores de otros jugadores afectan a Bryce Young y viceversa.

La cuestión es que, Bryce Young ya se fue a la banca y solo tendrá que esperar a ver si Andy Dalton puede o no, hacer mejor las cosas. Si el pelirrojo logra llevar a Panthers a un buen punto, todo recaerá en el joven mariscal, pero si no, entonces el equipo en general es una lágrima.

Un cumulo de situaciones negativas afectan a Panthers – Foto: Getty Images

Y, ¿Qué tal le vendría un trade?

Aunque es poco probable, porque los Panthers perderían más de lo que ganan, en la NFL todo puede suceder y cambiar de aires, podría ser lo mejor para Bryce Young.

Son varios los equipos que podrían tomar a Bryce Young en busca de retomar su confianza, porque calidad la tiene y está demostrado con su trabajo en el futbol americano colegial.

Recordemos que los trades se pueden hacer hasta la semana 8 como límite, entonces, las posibilidades que acá daremos son basados en las situaciones que viven los equipos.

Dolphins deberá evaluar las actuaciones de Skylar Thompson ante la conmoción cerebral de Tua Tagovailoa para pensar en sumar a Bryce Young o algún otro mariscal de campo.

Titans podría ser otro de los destinos para Bryce Young, porque Will Levis anda en las mismas y la paciencia en Tennessee parece que cada vez es menos, solo que no tendría mucho chiste salir de un QB novato y con mucha presión, a otro igual o peor.

Giants necesita con urgencia una renovación porque Daniel Jones está resultando uno de los peores negocios en la historia. Ir por Bryce Young sería arriesgado y más, cuando Yayants pinta para ser de los primeros picks de Draft 2025.

Packers sufrió la lesión de Jordan Love y Malik Willis tomó las riendas del equipo, pero todo depende de cómo rife el suplente. Green Bay solo necesita un reemplazo provisional y solo quieren terminar de la mejor manera la campaña.

Puede que lo mejor para el joven QB de Panthers, sea esperar a que Andy Dalton cometa algún error y se le requiera de nuevo, recuperar su estado mental y mejorar en entrenamientos… sobre todo, porque sus opciones son más que limitadas.

Bryce Young en sesión de fotos para el Combine de NFL – Foto: Getty Images

