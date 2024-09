Lo que necesitas saber: El costo en tiendas del Madden 25 es de 1,699 pesos aproximadamente

Llegó la época más importante para los aficionados de la NFL. Fantasy, temporada regular, EA Sports con el videojuego ‘Madden 25’ y hasta el regreso del ‘College Football’… ¿se le puede pedir algo más a la vida y al futbol americano?

En realidad no mucho, porque estamos ante una de las mejores temporada de la NFL -mientras no seas fan de mis Giants-, pero más allá de los equipos buenos y malos, con esperanza o no, nos espera un temporadón.

Y para hablar de una gran temporada, también tenemos que decir, que en tema de videojuegos, EA Sports se estaba jugando la vida con la franquicia ‘Madden’ porque necesitaban una renovación completa.

La portada del ‘Madden 25’ – Foto: Captura de pantalla

Lo que nos gustó y no del ‘Madden 25’

El que crea que cada edición del videojuego es la misma, está totalmente equivocado. Siempre tienen ciertos detalles y no mínimos que hacen del ‘Madden’ una experiencia nueva.

Y realmente no hay mucho que no nos haya gustado, porque la verdad se rifaron con los cambios que hicieron sobre el kickoff y en el juego se siente mucho más dinámico al hacer una patada.

Si eres de eso que usas a placer el hit stick (tackleada de poder con el joystick derecho hacia arriba), tenemos que decirte que debes de ser cuidadoso. Esto no es nuevo, porque desde hace varias ediciones no solo con marcar el movimiento en el mando, lo haces.

Tienes que checar tiempo y espacio, porque si no le atinas, puedes terminar pagando y que tu jugador se vaya en banda gacho. ¿Por qué nos gustó en ‘Madden 25’? Sencillo, los golpes se sienten más fuertes y hasta la vibración del control se siente diferente, además, de que los gráficos de las tackleadas se ven mucho más reales.

Si eres fan de la NFL, es un juego imprescindible y que tiene doble ventaja. Solito se disfrutan mucho los modos de juego, desde el modo franquicia hasta el súper estrella. Son una chulada.

Y basta decir que para la reta, es todavía mejor. Imaginen la reunión del jueves 5 de septiembre, unas partidas de ‘Madden 25’ y después el Chiefs vs Ravens, el primer partido de la temporada regular 2024 de NFL.

Juegazo, típico del ‘Madden 25’ – Foto: EA Press Portal

Hablando del Chiefs vs Ravens, lo simulamos y este fue nuestro pronóstico

No solo porque es el primer encuentro de la temporada, sino porque es un duelo de dos contendientes al título. MVP de Super Bowl vs MVP de la pasada temporada. Duelazo.

Simulamos a detalle, en el Arrowhead, con Travis Kelce y Mahomes; además, Derrick Henry ya en Baltimore. Fue un duelo parejo al inicio y los errores fueron abriendo el camino para Kansas City.

En nuestra simulación de ‘Madden 25’, fueron más de 60 puntos los anotados en este encuentro, algo que no está tan alejado de la realidad. Finalmente, victoria para Chiefs, fuegos artificiales y mucho futbol americano.

Así nos fue en la simulación de la semana 1 de NFL – Foto: Captura de pantalla

A detalle hablaremos de cada jugada en video que pondremos en el resumen de nuestra simulación de ‘Madden 25’ con los momentos más espectaculares.

Derrick Henry es una imponente fuerza de la naturaleza y ni los Cheifs pueden detenerlos

Ni Patrick Mahomes se salvó de la increíble defensiva de Ravens

Mahomes es uno de los jugadores más espectaculares del ‘Madden 25’

El TD que lo acaba todo

