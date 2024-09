Lo que necesitas saber: Previo al arranque de la temporada 2024-25, Arsenal era considerado como el máximo favorito al título

¿Se acuerdan que las predicciones de la temporada 2024-25 de la Premier League daban como campeón al Arsenal? Pues la cosa ya cambió después de cinco jornadas y el empate agónico que consiguió Manchester City en casa, pues ahora los Citizens se convierten en los máximos favoritos de acuerdo con la predicción de la inteligencia artificial.

Arsenal había atrapado la atención de varios periodistas y medios de comunicación y después de dos años a la sobra del City señalaron a los Gunners como favoritos al título, pero una spupercomputadora ahora dice que el campeonato quedará en manos de City por quinta campaña consecutiva.

Manchester City será campeón con 92 puntos

Tras cinco jornadas completas en la Premier League, la inteligencia artificial de OLBG, una guía de apuestas, puso en marcha nuevas predicciones después de nutrir a su supercomputadora con los resultados reales de las cinco jornadas, en las cuales Manchester City es líder con 13 unidades, dos más que Arsenal, que ocupa el cuarto lugar.

La inteligencia artificial arrojó una tabla final, simulando todos los juegos hasta la jornada 38 y el resultado fue una predicción con Manchester City campeón, con un total de 92 puntos, mientras que los Gunners se quedarían una vez más a la sobra, con 86 unidades, seis menos que el equipo de Josep Guardiola, de acuerdo con información publicada por Four Four Two.

Manchester City vs Arsenal / Getty Images

Sólo tres derrotas en la temporada

Manchester City se coronó en la temporada anterior con 91 unidades, mientras que en 2023 terminó con 89. En la temporada 2021-22 hizo 93 y en 2021 consumó 86, de modo que en caso de que se concrete la predicción de OLBG, los Sky Blues se permitirían un máximo de tres derrotas en la campaña. ¿Será?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado