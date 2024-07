Lo que necesitas saber: Michel Phelps, 23 veces campeón olímpico, reconoció que es muy común entre los nadadores profesionales orinar en las albarcas.

‘Nunca debes nadar en una zona caliente’, es el consejo de Cullen Jones, nadador y medallista olímpico. La razón es muy sencilla y ‘desagradable’, la mayoría de los nadadores profesionales orinan dentro de las albercas, incluso durante los Juegos Olímpicos.

Y antes de que ‘juzguen’ a los atletas de alto rendimiento, deben saber que no es algo que hagan por gusto, al contrario, se ven obligados a hacerlo ya que es muy complicado ir al baño con esos trajes tan ceñidos a su cuerpo. Aunque tienen ciertos ‘códigos’ entre ellos y ellas, para hacerlo.

Michael Phelps / Fotografía Getty Images

Los nadadores profesionales y sus razones para orinar en la alberca

Hace varios años, Michael Phelps, ganador de 23 medallas de oro, confesó que todos los nadadores orinan dentro de la piscina, sobre todo porque pasan gran tiempo dentro del agua entrenando. Eso sí, asegura que el cloro disuelve los restos de orina, así que no es taaaaan malo.

“Creo que todos el mundo orina en la piscina. Es algo normal para los nadadores. Cuando estamos en el agua durante dos horas no salimos afuera para orinar. El cloro lo disuelve así que no es tan malo“, dijo Phelps.

Y ya que están ‘obligados’ de cierta manera a hacerlo, tienen algunos códigos implícitos para no afectar a sus rivales. Uno de ellos es no hacerlo cuando hay alguien detrás y evitar las zonas ‘calientitas’ de la alberca.

“Probablemente me he orinado en todas las piscinas en las que he nadado”, dijo Lilly King, dos veces ex medallista de oro estadounidense

Lilly King, doble medallista olímpica / Fotografía Olympics

Los trajes y la hidratación afectan a los nadadores

De acuerdo con Michael Phelps, los nadadores solo orinan dentro de la piscina cuando es realmente necesario. Es decir, si están a pocos minutos de una competencia, no les da tiempo de ir al baño: quitarse y ponerse el traje para volver.

Y es que como todo atleta de alto rendimiento, los nadadores necesitan estar muy hidratados cada que compiten, así que su vejiga guarda gran cantidad de liquido. Sumado a esto tienen que usar trajes que están diseñados para ceñirse a su cuerpo como si fuera una segunda piel y combatir la resistencia al agua.

Foto: Agencia Mexsport

Esto quiere decir que suelen sentir una presión extra que aumenta sus ganas de ir al baño. Entre los y las nadadoras no es un secreto lo que sucede dentro de las piscinas, para el resto parece algo muy extraño. Seguramente, durante París 2024, varios tendrán que recurrir a esa alternativa, para no perder tiempo fuera del agua, claro, respetando los códigos que existen.

Les advertimos que no repliquen está práctica cuando vayan a alguna alberca, sobre todo, porqué no son atletas de alto rendimiento, tienen tiempo para ir al baño y no están en medio de una competencia. Dejen esa práctica tan ‘polémica’ a los nadadores en Juegos Olímpicos o Copas del Mundo.

