En los Juegos Olímpicos de París 2024 se entregarán un total de 5084 medallas, todas con un fragmento de la Torre Eiffel.

En cada edición de los Juegos Olímpicos vemos que se reparten muchas medallas de oro, plata y bronce. Pero alguna vez te preguntaste ¿De qué están hechas las medallas? Aunque la respuesta parezca obvia, no lo es.

De acuerdo con los lineamientos del Comité Olímpico Internacional, las medallas del primer lugar están hechas de plata y con un ligero baño de oro. Las de segundo lugar son de plata y bronce. Mientras que, las del tercer lugar están hechas con una aleación de bronce, estaño y zinc.

Aunque las medallas que se entregarán en París 2024 tendrán un pedacito de la Torre Eiffel y no lo decimos en forma literal. Un fragmento del icónico monumento fue incrustado en las más de 5 mil preseas.

Medallas, Juegos Olímpicos París 2024

¿Cuánto oro tiene las medallas de los Juegos Olímpicos?

Para un atleta olímpico no hay nada más valioso que su medalla. El valor no es necesariamente material, por el contrario, es solo un símbolo del esfuerzo y todo el sacrificio que cada uno hizo para ganarla. Realmente su valor material no es exorbitante, ya que no son de oro puro.

Las preseas doradas reciben tan solo baño de oro sobre su estructura de plata que le da el brillo y las distingue del resto. Según el COI, solo debe tener 6 gramos de oro.

Materiales de los que están hechas las medallas olímpicas

Medalla de oro: Aleación 92.5% plata y baño de oro de 6 gramos

Medalla de plata: Aleación 92.5% de plata y 7.5% de cobre

Medalla de bronce: Aleación 97.5% cobre, 0.5% estaño y 2.5% zinc

Las medallas que se entregarán en los Juegos Olímpicos 2024 – Foto: Getty Images

Las medallas en los Juegos Olímpicos

La primera medalla en la historia que entregaron los Juegos Olímpicos fue a James Connolly, quien se impuso en el triple salto en Atenas 1896, aunque en aquella ocasión, el primer lugar se llevó una presea de plata que tenía grabadas las imágenes de Zeus, la diosa Nike las imágenes de Zeus, además de la Acrópolis de Atenas.

Juegos Olímpicos Atenas 1986 / Fotografía Olympics

El segundo lugar recibió medalla de bronce y una rama de laurel en honor a los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. En París 1900 no hubo entrega de medallas, en su lugar, los atletas fueron premiados con copas y algunos trofeos, las pocas medallas que se repartieron fueron rectangulares, pero ninguna era de oro.

Juegos Olímpicos, París 1900 / Fotografía Olympics

Fue hasta la edición de 1904 celebrada en St. Louis, Estados Unidos que se entregó la primera medalla de oro. Tenía un diámetro de 39 mm, igual que la de plata, mientras que, la de bronce era ligeramente más pequeña con 38 mm.

Desde entonces se hizo costumbre entregar la medalla de oro al 1º lugar, la de plata al 2º lugar y el bronce para el 3º lugar.

Medalla de los Juegos Olímpicos de 1904 / Fotografía Olympics

¿Cómo serán las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Las 5084 medallas que se repartirán en París 2024 tendrán un fragmento de la Torre Eiffel y no, no le quitaron nada a la torre, se trata de pedazos reciclados de su la construcción en 1889 que permanecían guardados en un almacén tras su renovación.

Las medallas de los Juegos Olímpicos 2024 – Foto: Getty Images

Así que la empresa Chaumet. encargada de su diseño, decidió integrarlas. La fabricación corre a cargo de Monnaie de París. Cada pieza fue pulida y cortada en forma de hexágono, que hace referencia al área que delimita Francia en el mapa.

Las medallas de los Juegos Paralímpicos tendrán grabado en braille ‘París’ y 2024, además de guiones para indicar las que son de oro, plata y bronce; I para el oro, II para la plata y III para el bronce.



