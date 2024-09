Lo que necesitas saber: Deshaun Watson firmó un contrato de dinero totalmente garantizado por temporada

Una nueva demanda por agresión sexual a Deshaun Watson el lunes 9 de septiembre, solo un día después de la derrota -con mala actuación- ante Cowboys.

Las cosas no parecen andar bien en el emparrillado con el QB de Cleveland, porque ya son varias oportunidades y nada más no termina por demostrar toda su valía… sino todo lo contrario.

Y encima, las demandas siguen llegando. Ya se perdió una temporada y media, prácticamente por temas legales y lesiones, pero eso sí, se aseguró que los Browns le dieran un contratazo de dinero garantizado, aunque eso fue más error de la franquicia que del mismo Deshaun Watson.

Pésimo domingo -y lunes- para Deshaun Watson – Foto: Getty Images

Con la nueva demanda, ¿Browns podría acabar el contrato de Deshaun Watson?

Seguramente muchos aficionados ya están hartos de los problemas legales de Deshaun Watson y la paciencia se está acabando en la dirigencia, porque el rendimiento en la cancha es malo.

Entonces, ¿Browns pueden acabar con el contrato de su QB? El programa Pro Football Talk (PFT) de NBC puede que tenga la clave para que Cleveland pueda deshacerse o no del mariscal de campo.

Tuvieron en sus manos el contrato de Deshaun Watson con Browns y lo leyeron a fondo. En él encontraron un párrafo -el 42- que podría ser clave en la terminación del acuerdo.

“El Jugador por la presente declara y garantiza (excepto que se le revele al club por escrito lo contrario), a la fecha del presente, que (1) el Jugador no ha sido acusado, procesado, condenado o se ha declarado por ningún delito grave y/o menor que involucre fraude o depravación moral, (ii) el Jugador no ha participado en una conducta que pudiera someterlo a un cargo, acusación o condena por dicho delito, y (iii) no existen circunstancias que impidan la disponibilidad continua del Jugador para el Club durante la duración de este Contrato“, dice el acuerdo.

Entonces, esta nueva demanda le daría armar a Cleveland de finalizar el contrato de Deshaun Watson de una vez y por todas, aunque, hay un tema importante que plantea PFT y es, ¿El QB le dijo de esta demanda u otras antes de firmar?

¿Se acabó su tiempo en Cleveland? – Foto: Getty Images

¿Qué pasaría si el mariscal de campo sí anunció esto al equipo antes de plasmar su firma?

La única manera en que los Browns pueden dar por finalizado el contrato, es que no cumpla con alguna de las cláusulas del acuerdo y la demanda encajaría perfecto en no cumplir ese párrafo 42.

Básicamente, el que Deshaun Watson no esté disponible para los Browns es motivo suficiente para acabar con la relación y sin pagarle lo que falta de su contrato.

Este 2024 ya está totalmente pagado para él y los Browns no pueden hacer nada al respecto, si es que el contrato finaliza, pero en los dos siguientes años sí se ahorrarían casi 92 millones de dólares.

Peeeeeeeeeeero, si el QB le dijo de esta denuncia a los Browns y la franquicia decidió seguir adelante en la firma del contrato, todo podría tomar un giro inesperado.

Porque Cleveland, en caso de hacer caso omiso a una posible declaración del mariscal sobre nuevas demandas, no tendrían manera de terminar el contrato y tendrían a Deshaun Watson hasta 2026.

El QB es uno de los peores trades en la historia de la NFL – Foto: Getty Images

Publicado en Sopitas MX.

