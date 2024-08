Noah Lyles: ¿Qué pasó con los protocolos COVID-19 en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Lo que necesitas saber: Hasta ahora, solo un atleta se ha retirado de París 2024 por dar positivo a COVID-19; fue un atleta alemán de Decatlón

Noah Lyles dio la nota al correr los 200 m en París 2024 con COVID-19. El campeón olímpico de los 100 m terminó tercero, ganando medalla de bronce, pero la manera en que salió de la pista de Atletismo encendió las alarmas.

La Federación de Atletismo de Estados Unidos confirmó, luego de la carrera, que Noah Lyles corrió con COVID-19 la prueba de los 200 metros planos. Por eso vino a la mente de muchos, y compartimos la misma duda: ¿No hay protocolos contra COVID-19 en los Juegos Olímpicos de París 2024 o qué pasó con estos?

Noah Lyles corrió con Covid-19 en París 2024 / Foto: Getty

¿Hay protocolos contra COVID-19 en los Juegos Olímpicos de París 2024?

No podemos decir que no existen, pero quizá puedan resultar cuestionables. Sucede que el COVID-19 ha sido algo más común de lo que podría pensarse en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Claro, el caso de Noah Lyles provocó el escándalo, pero dos días antes de que se revelara su caso, la OMS dio a conocer al menos 40 contagios entre las y los atletas que se encuentran en París. Ahora sabemos que Noah Lyles era uno de esos casos.

Por eso volvemos a la pregunta: ¿Hay protocolos contra Covid-19 en los Juegos Olímpicos de París 2024? Sí los hay, pero no como los recordamos. Desde antes de que iniciara la justa olímpica se reveló que había atletas con SARS-CoV-2, principalmente en la delegación de Australia con jugadoras de Waterpolo y miembros de Natación.

Noah Lyles corrió con Covid-19 en París 2024 / Foto: Getty

Ante esto, un vocero del comité organizador lanzó un comunicado, retomado por medios como CNN, donde explicaba que más que protocolos, habría recomendaciones ante contagios de COVID-19:

Usar cubrebocas en presencia de otras personas

Limitar el contacto con otras personas

Lavarse las manos con frecuencia

Usar desinfectante

Noah Lyles corrió con Covid-19 en París 2024 / Foto: Getty

Los protocolos contra COVID-19 quedaron a decisión de los equipos

Para hacerlo corto: Las y los atletas no están obligados a pruebas constantes y dar positivo no es motivo para descalificarlos o impedirles competir. Ninguna regla, regulación ni protocolo ordena eso.

De acuerdo con Scientific American, la decisión de qué hacer y cómo actuar si un atleta daba positivo a COVID-19 quedó a determinación de los equipos nacionales y su respectiva organización médica.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 decidieron que los casos de COVID-19 se tratarían como cualquier otra infección respiratoria. Si bien en la Villa Olímpica hay habitaciones individuales para atletas enfermos, es decisión del o la atleta seguir compitiendo siempre y cuando tenga el aval médico de su delegación.

¡QUÉ CARRERA! ¡ORO PARA BOTSWANA! 🇧🇼🥇🏃‍♂️



Letsile Tebogo se proclama campeón de los 200m planos varoniles en #Paris2024 dejando a Kenneth Bednarek con la plata y a Noah Lyles con el bronce#ParísEsTuyo



¡No te pierdas las demás finales!

EN VIVO: https://t.co/EOTDnArmUv pic.twitter.com/vIbJ9WIGTl — Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2024

¿Entonces Noah Lyles no violó ningún protocolo al correr con COVD-19 en París 2024?

Pues no. Noah Lyles usó cubrebocas antes y después de su competencia. Su Federación sabía del contagio y ante la libertad de tomar las acciones que consideraran pertinentes, decidieron dejarle la decisión al propio Lyles:

“Podemos confirmar que Noah Lyles dio positivo por COVID-19 el lunes 5 de agosto. Se implementaron rápidamente todos los protocolos necesarios para priorizar su salud, el bienestar de nuestro equipo y la seguridad de sus compañeros competidores”, señalaron a NBC tras el escándalo.

Además, el propio Noah Lyles informó que entró en cuarentena en un hotel, separado de la Villa Olímpica, tras confirmarse el contagio.

Noah Lyles corrió con Covid-19 en París 2024 / Foto: Getty

Ahora bien, Noah Lyles recibió una amonestación, pero no fue por correr con COVID-19 como ya se ha empezado a especular. Fue por conducta inapropiada al retrasar la competencia con su forma tan excéntrica de entrar a la pista durante su presentación.

Más atletas han dado positivo a COVID-19 en París 2024

Hasta ahora, el único caso de un atleta que se retiró de los Juegos Olímpicos de París 2024 por COVID-19 es el de Manuel Eitel, competidor alemán de Decatlón que incluso publicó en sus redes sociales el dolor que sentía por perder su oportunidad olímpica por culpa de la infección.

Otro caso similar al de Noah Lyles es el de Adam Peaty, quien compitió tras haber dado positivo en la menos tres pruebas, ganando plata y oro en dos de ellas.

Ya veremos si surge algo más, pero bueno, ahora sabemos que así que tú digas “protocolos anti-COVID-19″, pues no, no hay en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Noah Lyles no rompió ninguna regla al correr enfermo.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado