Lo que necesitas saber: Nely Miranda acumula dos medallas de oro, una plata y un bronce en Juegos Paralímpicos.

Por muchos años, la menstruación en el deporte ha sido considerado un tabú. Muy poco se habla al respecto y las atletas son las más perjudicadas. Cada cuerpo es diferente, en ese sentido, Nely Miranda, medallista paralímpica reconoce que: “Ya no puede ser un tabú y mucho menos cuando se está tocando un evento en el que se te exige un buen rendimiento y con ello una medalla”.

Nely ganadora de dos medallas de oro en Beijing 2008, habló al respecto en exclusiva para Sopitas.com. Y uno de los aspectos que resaltó sobre la menstruación es que no todas las mujeres pasan por la misma situación.

Nely Miranda, medallista paralímpica / Fotografía @COPAME

Nely Miranda y las dudas de las más jovencitas

Las jóvenes deportistas, tanto paralímpicas, olímpicas o en el deporte profesional, no solo tienen que acostumbrarse a su menstruación, también tienen que adaptaría a sus respectivas disciplinas. En ocasiones no hay un personal informado y preparado para atender sus dudas, por lo que tienen que acudir con una de sus compañeras.

Una de sus dudas más comunes es: ¿Cómo le hago para entrenar o competir si tengo mi periodo?’, duda a la que Nely contesta firme y con solo dos palabras ‘Seguir entrenando’.

Para la para atleta una de las solucione sería incorporar más expertas a cada uno de los cuerpos de entrenamiento, alguien que tenga todas las herramientas para guiarlas durante dicho proceso y sobre todo, asegurar su bienestar en las competencias.

“Igual y si no meter un especialista, por lo menos la gente que ya está dentro que tenga la mente amplia y que nos den la confianza de poder acercarnos porque vamos a ser honestos“.

Nely Miranda, atleta paralímpica y medallista mexicana / Fotografía @CONADE

Los cambios que hace en sus entrenamientos durante su ciclo menstrual

Nely ha pasado casi la mitad de su vida en la alberca, en el agua encontró la independencia que su accidente le quitó. Y reconoce que durante su ciclo menstrual hay varios factores que su entrenador toma en cuenta para los planes de entrenamiento.



“Si hay un chequeo, sabe que no vas a tener el rendimiento óptimo por el malestar que tienes, si es un flujo abundante. Varía todo, o sea, la verdad es que hablar sobre el ciclo menstrual en la mujer en el deporte sí varía muchísimo”

“Hablando del umbral de dolor, muchas veces unas tienen el malestar de los cólicos, que puede ser normal en su periodo, otros no tan normal. Pero frecuentemente suelen afectar durante una preparación o un entrenamiento”

Nely Miranda, durante los Juegos Paralímpicos de París 2024 / Fotografía @COPAME

La falta de empatía en torno a la menstruación

Otro de los aspectos que son importantes para Nely durante el ciclo menstrual es la empatía. En algunas ocasiones compañeros o entrenadores no alcanzan a dimensionar lo que vive una mujer durante su menstruación y simplemente minimizan la situación.

“Yo siento que si veo a la especialista con indiferencia, apatía y no empatía por lo que está pasando o se lo comento a entrenador empieza con que es pretexto porqué no quiero entrenar o al mismo médico que tengo cólicos y que diga ‘Ya se anda quejando, denle una pastillita para que se le quite el dolor. O sea, si no existe esa empatía, ¿Con qué confianza tú te acercas a decirles, oiga, sabe que me está pasando esto?”

Nely asegura que todo se trata de “No juzgar lo que estamos exponiendo, porque es lo que estamos viviendo”. Muchas mujeres aún tienen pena al momento de hablar del ciclo menstrual y en ocasiones se le informa a las niñas sobre el periodo, pero no a los niños, algo que sin duda aumenta el problema da la falta de normalización.

La menstruación es un proceso del cuerpo humano y una señal de buena salud, así que, no hay razón para no hablarlo en cualquier ámbito, por último, les dejamos está reflexión de Nely Miranda.

“La menstruación ya no es un tabú, simplemente todavía hay ideologías que la quieren tomar como algo muy íntimo.”

