Lo que necesitas saber: Patrick Mahomes y sus Chiefs no fueron considerados por la posible lesión de Marquise Brown

Cuando hablamos de ofensiva en la NFL, posiblemente tengamos a la pilar principal de los equipos para la temporada 2024. Pues, la gran parte del juego está enfocada a hacer puntos, por eso la importancia de estos jugadores.

Para la campaña 2024 de NFL, algunos equipos echaron la casa por la ventana con el fin de tratar de tener mejor plantilla que sus rivales y poder aspirar a ganar el Vince Lombardi -ser campeón para los no tan fans del emparrillado-.

Obviamente, el jugador más importante de un equipo es el mariscal de campo. Encargado de repartir el queso, ser el comandante, líder y todo para la ofensiva… peeeeeeero, si no se rodea bien al QB, de poco servirá tener al mejor.

Patrick Mahomes, el QB más importante de la NFL – Foto: Getty Images

El top 5 de los tríos más destacados para la temporada 2024 de NFL

Ya hablamos de la importancia de tener bien cobijado a un jugador como el QB y para la temporada 2024, tenemos a los cinco mejores equipos con los tres mejores jugadores en ofensiva. Sin más preámbulo, vamos con nuestros picks.

Ojo, que tenemos que aclarar que estas selecciones no tienen orden de importancia ni están elegidas de menor a mayor o viceversa, simplemente elegimos las cinco mejores.

Philadelphia Eagles, todo un repertorio

Jalen Hurts es uno de los mejores mariscales de la NFL y está más que comprobado, pero, la dirigencia de Eagles se encargó de rodearlo del mayor talento posible.

En pasadas temporadas, sufrió un poco con el tema del corredor. DeAndre Swift nunca estuvo tan a la altura de las expectativas, pero en este 2024, Saquon Barkley promete ser esa válvula de escape. Calidad la tiene y probada.

El cuerpo de receptores no se mueve en absoluto, aplicando la de “si no está roto, no intentes arreglarlo”. A.J. Brown y DeVonta Smith ya conocen a su QB, su trabajo y son un tandem seguro.

Básicamente, la llegada del corredor -exGiant- ayudará a ser mejor ofensiva, porque quitará presión a Jalen Hurts con sus carreras, no expondrá tanto el balón y tendrá la facilidad de atacar fuerte por cada zona del campo.

Dúo de receptores importantes en Philadelphia – Foto: Getty Images El nuevo corredor de Eagles – Foto: Getty Images

Houston Texans, reforzado para la temporada 2024 de NFL

Tenemos que darles el voto de confianza a los Texans, no solo porque por fin lograron tener un equipo talentoso, joven y exitoso. También, por lo mostrado la campaña pasada.

Sin duda alguna, a C.J. Stroud le faltaron armas -y experiencia- en los playoffs pasados, por eso, los hombres de pantalón largo junto con los coaches, le comenzaron a conseguir más herramientas en ofensiva.

Nico Collins se queda como uno de sus receptores, talentoso y cumplidor; pero, le trajeron a su posible mayor socio en Stefon Diggs, que es un experimentado receptor y capaz de llevar al equipo a donde no llegó en 2023.

Hablando de los corredores, Joe Mixon es el nuevo RB para los Texans en la temporada 2024 de NFL. Posiblemente no sea de la élite, pero sí son varios escalones arriba del corredor que tenían la temporada pasada.

Nico Collins (izquierda), Joe Mixon (centro) y Stefon Diggs (derecha) – Foto: Getty Images

49ers, con todo y que se puede ir una de sus armas

Brock Purdy tiene todo un arsenal en ofensiva. Sencillo, al mejor corredor de toda la NFL en Christian McCaffrey y para 2024, viene con renovados brios… agarrénlo.

Receptores, Deebo Samuel es uno de los más talentosos del equipo -y la liga-, además de unas manos seguras para el QB de San Francisco. El otro WR es Brandon Aiyuk.

Se dice y se cuenta que podría salir del equipo, pero mientras no haya nada oficial, lo contaremos en este trío de poder absoluto en ofensiva. Además, piensen que también tienen a George Kittle como ala cerrada.

Brando Aiyuk (izquierda), CMC (centro) y Deebo Samuel (derecha) – Foto: Getty Images

Miami Dolphins, explosividad pura

Para nadie es un secreto que los Dolphins son una de las principales atracciones de la NFL en 2024, pues tuvieron una temporada pasada brillante en ofensiva.

Tua Tagovailoa encontró ese equilibrio entre corredores y receptores, aunque les faltó un poco en playoffs, pero eso es otra historia. Es uno de los equipos a tener en cuenta para la nueva temporada.

Abrimos con Tyreek Hill, posiblemente y para muchos, el mejor receptor de esta liga; también tenemos a Jayden Waddle, que juntos forman un cuerpo de receptores multitalentoso, explosivo, ágil veloz.

En cuanto a los corredores, tienen a dos bastante buenos. Raheem Mostert será segundo a cargo en los corredores, porque todo parece indicar que De’Von Achane sería el titular y no es cosa menor, porque tiene talento suficiente como para cargar a los Dolphins.

Tyreek Hill (izquierda), De’Von Achane (centro) y Jaylen Waddle (derecha) – Foto: Getty Images

Bears, todo un proyecto en torno a Caleb Williams

Caleb Williams llegó como un terremoto a Chicago, sacudió por completo el proyecto de NFL para los Bears. En 2024, comenzaron a tener un objetivo claro y es dejar la mediocridad.

DJ Moore es uno de sus receptores, nuevo en Bears y sin nada que demostrar, porque a lo largo de su carrera se sabe que es uno de los mejores. Hablando de talento nato, Keenan Allen es el que complementa el cuerpo de receptores.

Dejó a los Chargers para irse a Chicago y el que piense que arriesgó demasiado, se está equivocando porque Bears es un gran equipo con mucho talento como para pensar en algo grande.

Este trío no lo complementa un corredor, porque ya hablamos de DeAndre Swift y nos ha quedado a deber en momentos importantes. Rome Odunze es el tercer receptor en este trío.

Novato y con muchas ganas de aprender, que junto a un dúo de viejos lobos de mar, será sencillo sacar su mejor versión en entrenamientos y partidos.

Rome Odunze (izquierda), DJ Moore (centro) y Keenan Allen (derecha) – Foto: Getty Images

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado