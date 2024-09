Lo que necesitas saber: Mauricio Pochettino rechazó hace tiempo a México y ahora acepta unirse a Estados Unidos de cara al Mundial 2026

Mauricio Pochettino es el nuevo DT de Estados Unidos. Se hizo oficial que será el nuevo entrenador del conjunto de las barras y las estrellas de cara al Mundial 2026.

¿Y eso por qué nos importa? Pues porque se trata de nuestro principal rival en la zona, ese equipo que ejerce una paternidad sobre la Selección Mexicana, y parece que tuvieron una mejor elección en cuanto a su cuerpo técnico de cara a los próximos años.

Los retos de Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos y por qué podría ser malo para México

Lo sabemos, es imposible adivinar lo que pasará, pero por acá tratamos de analizar un poco lo que puede implicar la llegada de un entrenador como Pochettino a la Selección de Estados Unidos. Desde el hecho de que alguna vez rechazó al Tricolor, como por la importancia de los torneos que se vienen para ambas selecciones en los próximos años.

1.- Consolidar la sangre joven en la plantilla de Estados Unidos

Mauricio Pochettino no es un entrenador que debute muchos jóvenes, pero sí sabe bien cómo consolidarlos. Su paso por el Tottenham dejó varios buenos jugadores que terminaron de consolidarse bajo su mando. A Estados Unidos le hace falta eso, consolidar jóvenes. Su plantilla no es “vieja”, pero la juventud anda pasando sin pena ni gloria.

2.- Volver a hacer de Estados Unidos un equipo ganador

Sin contar la Nations League, donde ellos mandan, a Estados Unidos le han quedado grandes los últimos torneos que ha disputado. En el Mundial 2022 calificaron con las uñas a octavos y ahí no metieron ni las manos; no les importó la Copa Oro 2023, de acuerdo, pero sí deseaban trascender en la Copa América 2024 y quedaron fuera en fase de grupos.

Por eso Pochettino tiene el reto de volver a hacer que Estados Unidos sea una selección “de cuidado”. Y para eso no debe vencer a México, sino ponérsele al tiro a selecciones como España, Francia, Alemania… Tal como sucedía en los tiempos de Donovan y compañía.

En sus diferentes equipos lo logró en la medida de lo posible. Al Tottenham lo llevó hasta una final de Champions, le dio un triplete al PSG y resucitó al Chelsea regresándolo a puestos europeos en la Premier League.

3.- Pochettino debe adaptarse a dirigir una selección

Hasta ahora, Mauricio Pochettino solo ha dirigido clubes y sabemos que entrenar una selección es algo muy distinto; pero ahí está el reto para él, adaptarse a un calendario distinto y una planeación con semanas o meses sin ver a sus jugadores.

Sin embargo, tendrá al menos un año para lograrlo antes de la Copa Oro 2025, donde veremos qué tan bien se ha adaptado y hasta dónde es capaz de llevar a Estados Unidos en un torneo con selecciones de todo el mundo.

¿Qué tanto se puede adaptar? Es un misterio considerando que su carrera como entrenador se ha dado enteramente en Europa, pero el hecho de que gran parte del plantel de Estados Unidos está en Europa, aunque no jueguen mucho, puede facilitarle esa misión.

4.- Triunfar en la Copa Oro 2025 y Mundial 2026

Ligado al punto anterior, debemos mencionar esto: Estados Unidos va por participaciones históricas en los dos torneos importantes que Concacaf tiene enfrente.

Mientras México aspira al sexto partido (en el Mundial 2026 el quinto partido serán los octavos por su nuevo formato), para Estados Unidos el objetivo es llegar hasta semifinales. Y mientras el plan de México parece más pensado para que Rafa Márquez sea el entrenador en el Mundial 2030, Estados Unidos trae a Pochettino para que el Mundial 2026 sea histórico.

Lo dicho, Pochettino logró llevar al Tottenham a su única final de Champions League, un reflejo de que sabe convencer futbolistas de que pueden llegar hasta donde nunca antes. Con PSG no tuvo el mismo resultado en el mismo certamen, pero quedó eliminado con una de esas remontadas inexplicables del Real Madrid, cosa que difícilmente se topará en el Mundial 2026.

Otros factores por los que debería preocupar en México la llegada de Pochettino a Estados Unidos

Ahora bien, más allá de lo anterior, que puede resumirse en: Si Estados Unidos gana, México pierde, hay más situaciones a tener en cuenta. Ya lo decíamos, en algún momento Pochettino rechazó a la Selección Mexicana y ahora acepta a Estados Unidos.

Eso nos puede llevar a pensar a que mientras México tuvo que buscar en casa, en el pasado y anticipar desde ahora a quien pinta para ser el entrenador en 2030, Estados Unidos encontró un entrenador nuevo para ellos, formado como DT enteramente en Europa, y a quien no le interesó un proyecto con México, pero sí con ellos.

Algo similar a lo sucedido con Marcelo Bielsa, quien rechazó a México y ahora le están saliendo bien las cosas con Uruguay. ¿Será acaso que el Tricolor está dejando de ser atractivo para los entrenadores de mayor renombre?

Ahora bien, los resultados cuando han venido técnicos “de fuera” no han sido sobresalientes. Ahí están Sven-Göran Eriksson o Gerardo Martino, pero el problema radica en que la baraja de entrenadores se reduce a nombres que aceptan las condiciones de la Femexfut, de los dueños y de algunos jugadores, porque no, el problema no solo es el técnico.

