Durante la Eurocopa del 2022, las jugadoras de Inglaterra, Beth Mead y Georgia Stanway, levantaron la voz para cambiar el color del short de la Selección de Inglaterra, que tradicionalmente ha vestido de blanco. Las jugadoras argumentaron que durante el periodo de menstruación era incómodo vestir un short blanco y el patrocinador tomó cartas en el asunto, de modo que en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda son varios los equipos que han dejado de vestir short blanco.

La denuncia de Mary Earps respecto a su uniforme de portera

Ahora quien ha levantado la voz es la portera, Mary Earps, quien es segunda capitana de la Selección de Inglaterra y quien denunció la nula producción de uniformes de portera en las tiendas.

Mary Earps es la segunda capitana de Inglaterra / Selección de Inglaterra

“Realmente no puedo endulzar esto de otra manera, así que no voy a intentarlo. Es muy decepcionante e hiriente. Es algo contra lo que he estado luchando a puerta cerrada”, indicó Mary Earps, de acuerdo con The Athletic.

Earps comentó que ninguna tienda del patrocinador de la Selección de Inglaterra cuenta con jersey de portera, por lo tanto, cuando la capitana Millie Bright la cuestionó sobre donde podría adquirir la playera para regalársela a su sobrina, una fiel admiradora de Earps, la respuesta simplemente fue que no había.

Earps fue nombrada como la mejor portera del mundo en la ceremonia de los premios The Best 2022.

“A nivel personal, obviamente es muy doloroso considerando especialmente los últimos 12 meses. Que mi propia familia, amigos y seres queridos no puedan comprar mi camiseta, van a salir y usar ropa normal y sé que eso suena como: ‘Oh, Mary, qué problema tan horrible’, pero a nivel personal eso es realmente difícil”, dijo en conferencia de prensa.

Mary Earps se ofrece a financiar uniformes de portera / Selección de Inglaterra

Mary Earps ofrece a financiar uniformes de portera para fans

Mary Earps no es la única portera en esta situación, de hecho la misma marca patrocina a equipos como Barcelona, y entrada a los porteros y porteras el mismo diseño y colores, solo con la diferencia de que cuentan con los logos del respectivo equipo o selección, además del número. En otro orden de ideas, el uniforme que utiliza Earps y Teo Stegen es el mismo diseño, pero en ningún caso está a la venta, en gran parte porque es un modelo de la temporada pasada, y por lo tanto está descontinuado.

“¿Entonces, lo que estás diciendo es que la portería no es importante?”, cuestionó Earps, quien se ha ofrecido a financiar sus propios uniformes para que éstos puedan estar a la venta.

¿Qué tal el uniforme de Earps? / Selección de Inglaterra

Hasta ahora, la marca no se ha pronunciado al respecto, aunque si ya escuchó la petición de las jugadoras en 2022, se espera que haga lo mismo con el caso de la portera de la Selección de Inglaterra, Mary Earps.

